Тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане

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Переход на электронный формат позволяет нам теперь делать тематический анализ итогов тестирования. И это новшество мы внедрили в пилотном режиме уже во время мартовского ЕНТ", - написал министр на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие не в полной мере. Такой же анализ будет проводиться как в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом.
Данное решение, по мнению Аймагамбетова, позволит тестируемым увидеть, на какие темы надо обратить внимание, какие темы нужно подтянуть.
То есть участники тестирования уже сейчас смогут выявить свои слабые стороны, уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Учителя также будут видеть, по каким темам имелись затруднения у школьников. В масштабе школы, к примеру, мы можем наблюдать, что у такого-то учителя математики большинство детей слабо решают определенные задачи. Анализ позволит погрузиться и выявить причины. Или сам учитель испытывает затруднения в разъяснении, или в программе не уделяется достаточно времени, или в учебнике слабо освещена тема", - рассказал он.
В зависимости от анализа будут приниматься решения по доработке учебных программ, точечному повышению квалификации учителей, изменению программ повышения квалификации, программ подготовки педагогов.
По итогам летнего ЕНТ каждая школа, регион, учитель и выпускник получит такой анализ. И, самое главное, на основе анализа будут приниматься необходимые меры для решения имеющихся проблем", - добавил министр.