04.08.2025, 20:25 3171
Тестирование в магистратуру: аннулированы результаты тестов почти сотни претендентов
67 человек пытались пронести запрещенные предметы
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день комплексное тестирование для поступления в магистратуру прошли более 39 тысяч претендентов для поступления, сообщает пресс-служба Миннауки.
По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 52% поступающих, по профильному направлению - 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 78 баллов, по профильному направлению - 23. Наивысший балл - 139.
С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 99 участников. В том числе за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 67 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удален 31 человек, их результаты также аннулированы. Во время процедуры допуска к тестированию была выявлена попытка входа 1 постороннего лица", - говорится в сообщении ведомства.
Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление - 75 баллов, на профильное направление - 30 баллов.
Напомним, что всего на комплексное тестирование было подано более 51 тысячи заявлений. Между тем для обучения в магистратуре в этом году выделено более 13 тысяч грантов. В этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру началось 21 июля и продлится до 7 августа.
Напомним, в Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования".
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28.07.2025, 11:04 54051
Фитнес-браслеты, беспилотники и IT-обучение: пилотный проект новой воинской службы реализует Минобороны
Фото: Минобороны РК
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется запуск пилотного проекта срочной службы нового формата - SARBAZ+, сообщает Министерство обороны РК.
Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих, улучшение условий службы и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь", - пояснили в ведомстве.
Первыми службу в новом формате начнут проходить 150 призывников войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области.
Проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга. Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики", - отмечает ведомство.
Сейчас на территории части завершают строительные и ремонтные работы: обновляют спортивные объекты, устанавливают тренажеры, создают площадки для игровых видов спорта и зоны для зрителей. Также планируется запустить шахматные секции.
Кроме того в рамках проекта предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT - совместно с компаниями "Казахтелеком" и "Транстелеком". По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам. Для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки. Предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста", - уточнили в Минобороны.
Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.
Для удобства отбора призывников разработан официальный сайт проекта. На платформе размещена информация о порядке поступления на службу, условиях прохождения и этапах отбора. Призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией с участием представителей части и местных органов военного управления. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении", - рассказали подробности в оборонном ведомстве.
В случае успешной реализации проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооруженных сил Республики Казахстан.
28.07.2025, 08:31 55806
Сроки каникул для школьников на 2025-2026 учебный год утвердили в Казахстане
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения Республики Казахстан определены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2025-2026 учебного года в организациях среднего образования, передает корреспондент агентства.
Учебный процесс начинается со 2 сентября и завершится 25 мая. Дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы", - отметили в Минпросвещения.
В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 27 октября по 2 ноября включительно.
Во второй четверти - 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.
В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней - с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.
Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней - с 19 по 29 марта 2026 года включительно.
Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2026 года.
24.07.2025, 11:32 78061
В Казахстане выделено 93 тысячи грантов для поступления в вузы
Открыты 24 филиала ведущих зарубежных университетов
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году для поступления в вузы РК выделены 93 тыс. грантов, включая магистратуру и докторантуру, сообщил на пресс-конференции в правительстве заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.
Также в стране открыты 24 филиала ведущих зарубежных университетов, вдвое увеличены стипендии студентов и финансирование колледжей.
Благодаря вводу новых общежитий дефицит мест сокращен на 72%. В результате в настоящее время снята острота данного вопроса. Эта работа будет продолжена", - сообщил вице-премьер.
Он также рассказал, что с начала года в стране открыто 172 детсада на 13 тыс. мест.
Введен новый стандарт питания: больше овощей, меньше сахара, исключены вредные продукты. Бесплатное горячее питание получают 1,7 млн школьников, в их числе 99 тыс. детей из социально уязвимых слоев. На их поддержку выделено 18,4 млрд тенге", - подчеркнул Кошербаев.
Продолжается строительство и модернизация школ. За последние два года открыто 274 новые школы на 388 тыс. мест.
17.07.2025, 09:53 133641
Во всех школах Казахстана стартует новая программа воспитания
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября во всех организациях образования стартует единая программа воспитания "Адал Азамат", сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат". Это логичное продолжение ранее действовавшей программы "Біртұтас тәрбие", но с обновленным содержанием и названием", - отметили в ведомстве.
Согласно информации координатора программы НАО имени Ы. Алтынсарин, приказом Министерства просвещения от 26 мая 2025 года № 123 программа официально утверждена под новым названием.
Главная цель - воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.
Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики", - пояснили в Минпросвещения.
По данным ведомства, каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и т.д. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как "Өнегелі 15 минут", звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.
Ранее в рамках прежней программы "Біртұтас тәрбие" уже были реализованы шесть крупных проектов: "Қамқор" (экология и волонтерство), "Еңбегі адал - жас өрен" (мотивация к труду и ориентация на профессию), Smart Bala (поддержка IT и инновационного мышления), "Шабыт" (духовное развитие через искусство и культуру), "Ұшқыр ой алаңы" (дебаты и интеллектуальные игры), "Балалар кітапханасы" (повышение грамотности и книжной культуры). При этом продолжат работу и профилактические проекты: "Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам", "Буллингтен қорған!", "Қауіпсіз қоғам". Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей", - отметили в пресс-службе.
16.07.2025, 16:20 141776
В Казахстане изменились правила поступления в вузы
Фото: freepik.com
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования", передает корреспондент агентства.
В частности, для участия в конкурсе на присуждение гранта высшего образования за счет средств республиканского, местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:
- в национальные ОВПО - не менее 65 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по областям образования "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;
- во вновь созданные в текущем календарном году национальные ОВПО и получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью - не менее 50 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;
- в другие ОВПО - не менее 50 баллов, а по области "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов.
При этом отмечается, что по истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ или творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" не менее 3 баллов.
Также, согласно документу, прием иностранцев на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. Отмечается, что зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.
Подчеркивается, что прием иностранцев на обучение в национальные или другие ОВПО на основе гранта или на платной основе по области образования "Здравоохранение", поступающих на обучение на английском языке, осуществляется по результатам собеседования. Его проводят приемные комиссии ОВПО в течение календарного года только при наличии сертификата, подтверждающего владение английским языком:
- International English Language Tests System Academic, пороговый балл - не менее 5,0;
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test, пороговый балл - не менее 35 баллов;
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm, пороговый балл - не менее 417;
- TOEIC, пороговый балл - не менее 550;
- Duolingo English Test, пороговый балл - не менее 80.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана.
12.07.2025, 11:39 181631
Стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана
Фото: КНБ РК
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 по 20 июля проходит прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах, сообщает пресс-служба Миннауки.
Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
- для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,
- для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" - не менее 70 баллов;
- для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов;
- для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации - не менее 50 баллов.
В ведомстве напомнили, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.
Список обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.
10.07.2025, 15:17 197861
У трех казахстанских медколледжей приостановлены лицензии из-за нарушений
В Казахстане проводится плановая проверка всех медицинских колледжей
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится постлицензионный контроль медицинских колледжей страны с целью выведения образования медицинских работников на качественно новый уровень, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
По информации Минздрава, на текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах, по итогам которых приостановлены лицензии трех учебных заведений из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В ведомстве уточнили, что контроль осуществляется по ключевым направлениям:
• соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;
• материально-техническое оснащение учебного процесса;
• выполнение учебных планов и программ;
• соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;
• наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.
Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством - вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность", - отметили пресс-службе.
Всего в 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: в Астане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.
В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:
• сестринское дело;
• лечебное дело;
• акушерское дело;
• стоматология;
• ортопедическая стоматология;
• фармация;
• гигиена и эпидемиология;
• лабораторная диагностика;
• медицинская оптика.
Ранее сообщалось, что теперь поступающие в медицинские колледжи абитуриенты будут сдавать экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.
Читать:
09.07.2025, 14:46 204626
Поступающим в медицинские колледжи предстоит сдать новый экзамен
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для поступающих в медицинские колледжи абитуриентов ввели новый экзамен, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения - на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", - отметили в Минздраве.
Абитуриентов и их родителей призывают внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.
Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений", - добавили в ведомстве.
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