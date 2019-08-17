Токаев поручил вдвое увеличить зарплату учителей

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Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в ходе августовской конференции, поручил правительству вдвое увеличить зарплату учителей, передает Kazakhstan Today.

Заработная плата учителей остается одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. Поручаю правительству увеличить заработную плату учителей в 2 раза в течение четырех лет", - цитирует Токаева пресс-служба главы государства в Twitter.

Также президент поручил Министерству образования и науки разработать и запустить специальные программы по преодолению академического отставания детей из семей с низким уровнем дохода или из школ, работающих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие результаты.

Все цели и задачи должны быть полностью отражены в "Государственной программе развития образования и науки", которая разрабатывается правительством. Этот проект следует широко обсудить", - подчеркнул президент РК.





Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев дал поручение "обеспечить продуманный переход к 12-летней модели в рамках реализации новой Госпрограммы развития образования и науки до 2025 года". "Важно понять, в каком направлении будет двигаться техническое и профессиональное образование", - подчеркнул он.

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