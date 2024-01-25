24.01.2024, 17:17 9601
Токаев призвал вовлекать молодых ученых в деятельность Академии наук Казахстана
Президент поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Национальной академии наук Ахылбеком Куришбаевым призвал вовлекать молодых ученых в деятельность академии, сообщает пресс-служба Акорды.
Как подчеркнул президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.
Ахылбек Куришбаев представил президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.
По мнению главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач. Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева - инициатора создания Академии наук Казахстана.
Напомним, ранее был назначен президент Национальной академии наук РК.
новости по теме
24.01.2024, 09:45 12741
Школьники могут бесплатно посещать музеи города Алматы
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Все школьники с 24 января могут бесплатно посещать музеи города Алматы, сообщили в акимате Алматы.
У нас в стране 3,9 млн школьников. Мы хотим, чтобы у всех детей и подростков была возможность посещать музеи города, чтобы они своими глазами увидели произведения искусства, артефакты и экспонаты. Это поможет им расширить знания, анализировать, например, исторические события. В основном школьники приходят вместе с классными руководителями. Теперь они и во время каникул, и в течение учебного года могут абсолютно бесплатно посещать музеи, подведомственные акимату Алматы", - проинформировали в ведомстве.
Список музеев, посещение которых станет бесплатным для школьников:
1. Музей истории Алматы (улица Кабанбай батыра, 132).
2. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа (улица Зенкова, 24/А).
3. Музей Д.А. Кунаева (улица Тулебаева, 117).
4. Литературно-мемориальный музейный комплекс:
- Дом-музей С. Муканова (улица Тулебаева, 125, 3);
- Дом-музей Г. Мусрепова (улица Карасай батыра, 49, 25).
5. Мемориальный музей Н. Тлендиева (улица Кунаева, 96).
6. Дом-музей А. Байтурсынулы (улица Байтурсынова, 60).
7. Музейный комплекс Райымбек батыра (проспект Райымбек батыра, 96а).
8. Мультимедийный центр традиционной музыки (микрорайон Нуркент, 5/11).
16.01.2024, 21:15 52451
Казахстанцы смогут бесплатно учиться в Китае и Венгрии
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках межправительственных соглашений между Министерством образования и науки РК и Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по сотрудничеству, Министерством образования КНР о сотрудничестве в области образования казахстанцы смогут получить высшее образование в ведущих университетах, сообщает официальный Telegram-канал МНВО РК.
Венгрия по программе Stipendium Hungaricum на 2024-2025 учебный год предоставляет 250 грантов по программам: 110 мест на бакалавриат, 90 мест на магистратуру, 30 мест на бакалавриат+магистратура, 20 докторантура.
Китайское правительство предоставляет 155 грантов на обучение по программам: бакалавриат, магистратура, докторантура.
Получить более подробную информацию и ознакомиться с инструкцией по подаче документов можно на сайте АО "Центр международных программ" bolashak.gov.kz.
08.01.2024, 12:23 95541
В Астане школьников перевели на дистанционку из-за непогоды
Рассказать друзьям
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане из-за непогоды школьников второй смены перевели на дистанционку в первый день после каникул, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В связи с ухудшением погодных условий 8 января 2024 года учащиеся 0-4-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, из-за непогоды в Астане приостановили движение некоторых пригородных маршрутов. Также в связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в усиленном круглосуточном режиме, очищая улицы города от снега, заявили в акимате.
Более 1700 единиц спецтехники и порядка 2500 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену.
Подчеркивается, что в первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
26.12.2023, 12:03 145671
В Китае намерены увеличить число грантов на обучение для казахстанцев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы увеличения количества грантов на обучение для казахстанцев обсудили министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра образования Китая Сунь Яо.
В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, как развитие межвузовского взаимодействия, академический обмен обучающихся двух дружественных стран, реализация двудипломных и совместных образовательных программ, открытие филиалов ведущих вузов Китая в Казахстане, создание совместного Казахстанско-Китайского научного центра при КазНУ имени аль-Фараби, открытие новых мастерских Лу-Баня и подготовка педагогов по китайскому языку", - сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Учитывая высокую заинтересованность со стороны граждан Казахстана в обучении в вузах КНР, Саясат Нурбек предложил увеличить эквивалентный обмен обучающихся двух стран со 100 до 150 мест, а также отдельно выделить места на языковые курсы с целью дальнейшего обучения в вузах КНР. Китайская сторона выразила полную готовность поддержать данные предложения.
Кроме того, глава ведомства предложил китайской стороне создать подкомитет в сфере высшего образования при комитете по сотрудничеству Казахстана и Китая с целью расширения сотрудничества в двухстороннем формате. Данная инициатива направлена на содействие эффективному взаимодействию двух ведомств.
Китай и Казахстан - дружественные соседи, наше сотрудничество будет только укрепляться. С нашей стороны мы готовы предоставить казахстанцам все возможное для получения качественного образования в ведущих вузах Китая. Сейчас наши университеты принимают казахстанских студентов на бакалавриат, теперь намерены усилить работу в подготовке магистров и аспирантов", - подчеркнул Сунь Яо.
Министр высшего образования Казахстана выразил благодарность за тесные взаимоотношения с казахстанскими вузами. Также подробно остановился на открытии филиалов зарубежных вузов в Казахстане, мастерских Китая.
За последние 1,5 года была проведена огромная работа над созданием партнерских филиалов ведущих зарубежных университетов, центров, в том числе и китайских. Одним из прекрасных мероприятий, завершающих 2023 год, стало открытие "Мастерской Лу-Баня" на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Немаловажным подтверждением нашего дружества является участие в Альянсе университетов Шелкового пути. Сейчас восемь казахстанских вузов - участники Альянса, в следующем году количество еще вырастет. Все это говорит о том, что наше Министерство готово и открыто к новым предложениям", - отметил Саясат Нурбек.
Он отметил, что министерство поддерживает межвузовское взаимодействие. Обе стороны выразили готовность укреплять сотрудничество и в дальнейшем приложить больше усилий для развития высшего образования двух стран.
26.12.2023, 09:44 146896
В Миннауки озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру.
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов - на профильное направление.
Всего в конкурсе приняли участие 1677 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличен размер ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в рамках магистратуры-докторантуры - на 15%, студентам ТиПО - на 50%.
21.12.2023, 15:40 166516
Сколько дней отдохнут на зимних каникулах казахстанские школьники
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве просвещения Республики Казахстан рассказали, сколько дней отдохнут на зимних каникулах казахстанские школьники.
В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно", - проинформировали в ведомстве.
Также Министерство просвещения в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предложило взять за основу план мероприятий "Единая программа воспитания".
В план мероприятий входит:
- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;
- в рамках реализации проекта "Детская библиотека" встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему "Читающий человек - успешный человек";
- проведение спортивных игр "Национальная игра - сокровище нации" совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта "Национальная школьная Лига";
- беседы с учащимися на темы "Сказка, которую я читал", "О добропорядочности" с целью реализации проекта "Читающая школа";
- проведение родительских собраний на темы "Честь девушки - честь нации", "Роль отца в воспитании детей", "Семьи, богатые на таланты" в рамках реализации проекта "Школа родителей";
- организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций", - добавили в министерстве.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул, однако родители и педагоги выразили возмущение тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. В результате в нынешнем году было принято решение вернуть окончание учебного года на 25 мая.
19.12.2023, 08:08 177291
В правительстве РК рассказали о проделанной за год работе в сфере образования
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в Казахстане проводится реализация ряда важных инициатив президента по укреплению сферы образования на всех уровнях. В правительстве рассказали о проделанной за год работе в сфере образования.
Одним из наиболее ярких событий нынешнего года стал старт национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, сообщает Primeminister.kz.
- В текущем году по стране введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Тем самым решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.
- В рамках нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 217 школ на 461 тысячу ученических мест (в две смены).
- С момента создания Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) на специальный счет поступило 151,9 млрд тенге. В результате профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тысячи ученических мест на общую сумму 96,5 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря текущего года в эксплуатацию введено 17 школ для 28,6 тысячи учеников.
- В реализацию предвыборной программы президента 718 школ оборудованы 1067 современными кабинетами химии, физики, биологии, STEM и робототехники.
- С 1 сентября организовано бесплатное горячее питание для 1,6 млн детей, в том числе 1,4 млн учащихся 1-4-х классов и более 200 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения.
- Для усиления безопасности учащихся в государственных организациях образования максимально обеспечена установка и функционирование соответствующих систем: видеокамеры, тревожные кнопки, турникеты.
- Разработана и реализуется "Единая база учета очередности". Система по распределению мест в детские сады реализуется в пилотном режиме в двух областях. Полный запуск запланирован на 2024 год.
- В январе текущего года заработная плата учителей повышена еще на 25%. Таким образом, за 4 года зарплата учителей выросла в 2 раза.
- С сентября на 30% увеличена заработная плата около 98 тысяч воспитателей.
- "1000 лидеров изменений в образовании". Разработана и реализуется программа по отбору и подготовке кадрового резерва из числа сильных педагогов по примеру Президентского молодежного кадрового резерва.
- Принята программа по повышению качества воспитания в организациях образования "Біртұтас тәрбие бағдарламасы".
- Начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.
В рамках системы ребенку будет открываться специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет). На нем начнут аккумулироваться средства добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.
При минимальных взносах в размере от 1 МРП в месяц к 18-летию будет накоплено более 3,3 млн тенге. При увеличении добровольных взносов родителей, например до 3 МРП в месяц, появится возможность накопить уже более 7 млн тенге.
В рамках системы также предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
- В 2023 году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено свыше 88 тысяч грантов, что на 23% больше по сравнению с 2021 годом. Данный показатель стабильно растет с 2019 года, когда объем госзаказа составлял 51 тысячу грантов.
- С 1 сентября увеличена стипендия студентам на 20%, до 41 898 тенге (педагогические науки - до 67 200 тенге), магистрантам и докторантам - на 15%, до 97 024 тенге и 217 500 тенге соответственно.
- В текущем году введено в эксплуатацию 25 студенческих общежитий на 5,9 тысячи мест. До конца года планируется открытие еще 19 общежитий на 5 тысяч мест. В целом же за счет всех источников до 2028 года будет введено 55,5 тысячи койко-мест.
- Повышена на 50% стипендия студентов колледжей.
- Открыты 13 новых общежитий для студентов колледжей.
- До 133 тысяч мест увеличен государственный образовательный заказ в организациях ТиПО.
- Для создания исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНУ имени аль-Фараби и ЮКУ имени М. Ауезова трансформированы в исследовательские университеты. Это позволит увеличить вклад университетской науки в социально-экономическое развитие республики, создать принципиально новые изделия и технологические процессы в различных отраслях экономики, увеличить доходы от коммерциализации результатов научной деятельности, разработать инновационные образовательные программы с учетом новых профессий и технологий.
- Повысился уровень узнаваемости казахстанских вузов в международном образовательном пространстве за счет расширения участия в международных академических рейтингах. Так, в рейтинг QS WUR 2023 вошел 21 казахстанский вуз - рост в два раза по сравнению с 2018 годом. Усиливается также активность вузов РК в рейтинге Times Higher Education.
- Продолжается работа по открытию в Казахстане филиалов ведущих иностранных вузов:
- создан филиал Университета Хериот-Уотт (Шотландия) на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.
Филиал Heriot-Watt University создан на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. Это один из ярких примеров реализации поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования. В вузе обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% - из социальных категорий, нуждающихся в поддержке;
- открыт филиал Университета экономики города Быдгощ (Польша) на базе Университета Шакарима;
- подписано соглашение о создании филиала между Жетысуским университетом имени И.Жансугурова и политехническим университетом Марке (Италия)
- создан Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии (консорциум немецких вузов) на базе Yessenov University.
Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии действует на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова в Актау. Выпускники получат двойные дипломы по 8 специальностям бакалавриата и 6 специальностям магистратуры;
- открыт филиал Университета города Гонконга на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени К.Сатпаева;
- открыта "Мастерская Лу Бань" на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева и Тяньцзинского профессионального университета (КНР).
В ВКТУ имени Д. Серикбаева совместно с Тяньцзиньским профессиональным институтом открылась первая в Казахстане уникальная "Мастерская Лу Бань".
Более 400 студентов ВКТУ пройдут здесь подготовку в области автомобильного транспорта с использованием передовых китайских технологий;
- подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета (КНР) в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.
- С 1 сентября в пилотном режиме начата реализация 30 инновационных образовательных программ по линии Всемирного банка для повышения качества педагогического образования в РК. Их особенностью является акцент на развитии исследовательских навыков и цифровых компетенций педагогов.
- В рамках сотрудничества с Coursera определен список из 25 высших учебных заведений РК для внедрения курсов компании в качестве пилотного проекта. На сегодняшний день свыше 44 тысяч студентов прошли более 67 тысяч курсов на платформе Coursera и получили соответствующие сертификаты. Данные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса.
12.12.2023, 17:08 196606
В Алматы школьников переведут на дистанционку из-за морозов
Рассказать друзьям
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы школьников переведут на дистанционное обучение из-за морозов, сообщает пресс-служба управления образования города.
13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим 13-14 декабря учащиеся 0, 1-9-х классов переходят на дистанционный формат обучения в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - проинформировали в управлении.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Между тем в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
Читаемое
25.01.2024, 08:35В Алматы ночью произошли еще два землетрясения силой 2 балла 25.01.2024, 09:2721511Как повели себя животные в зоопарке Алматы во время землетрясения 25.01.2024, 12:2021111Сенат одобрил закон о взаимной защите инвестиций Казахстана и Сингапура 25.01.2024, 12:2120476Предприятие в Талдыкоргане оштрафовали более чем на 2 млрд тенге 25.01.2024, 11:3719781Пропавшие без вести: в Казахстане разыскивают более 10 тысяч человек 18.01.2024, 12:47153171Одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" могут передать новому инвестору 22.01.2024, 21:23148436В Усть-Каменогорске уволили водителя автобуса, работавшего в маске из фильма "Крик" 19.01.2024, 15:35147896Новые размеры пособий многодетным семьям назвали в Минтруда 23.01.2024, 07:00144341В школах и колледжах Алматы отменили занятия первой смены 19.01.2024, 13:18142796Кайрат Рахимов возглавил ТОО "МАЭК" 02.01.2024, 08:00228231Опрос КТ: свыше 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах 02.01.2024, 15:26198601На 17 участках республиканских трасс введено ограничение движения из-за непогоды 11.01.2024, 16:15197726"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты 01.01.2024, 16:55196541Сколько будут платить казахстанцы за документы с 2024 года 11.01.2024, 15:10191536В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?