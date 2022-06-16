Токаев рассказал, планирует ли Казахстан выходить из Болонской системы образования

Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. В то время наше вступление в систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. А на самом деле там очень много недостатков. Я видел эти недостатки, разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что "у этой медали есть две стороны". Я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы, но надо понимать, что будут и последствия", - сказал президент РК.
Он отметил, что относится очень внимательно к сфере образования, так как образование играет огромную роль.
Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане. Этот процесс начался, то есть МИФИ открыл свой филиал в Казахском государственном университете, открывается филиал Университета нефти и газа имени Губкина. Я думаю, этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать прежде всего техническое образование, чтобы быть конкурентными", - сказал Токаев.
Также он напомнил, что сохраняется и возможность направления талантливой молодёжи по линии программы "Болашак" ("Будущее") за рубеж.
В частности, это магистранты и бакалавры, но сейчас мы сужаем программу бакалавров и увеличиваем количество магистрантов в лучших вузах мира", - добавил глава государства.