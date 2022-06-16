Токаев рассказал, планирует ли Казахстан выходить из Болонской системы образования

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Министерство образования ищет пути и варианты, чтобы включить в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением из-за ношения хиджабов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

Казахстан - это светское государство. Соответственно, наши школы являются светскими учреждениями. Есть приказ 2016 года о школьной форме, он действует и дальше сохраняет свою силу", - напомнила глава комитета.

Она подчеркнула, что в министерстве решают вопрос о включении в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением.

Речь идет не о хиджабах, некоторые слышат то, что хотят услышать. Поступают разные предложения: это и возможность охвата их онлайн-обучением в наших же отечественных школах, и другие предложения по их вовлечению в учебный процесс. Самое главное - это охватить и обеспечить всех средним образованием. Чтобы мы не потеряли эту часть детей", - пояснила Каримова.

Она отметила, что вопрос формы не может решаться на основе эмоций.

В обществе есть разные мнения. Надо прежде всего исходить из интересов детей и норм нашего законодательства", - заявила Каримова.