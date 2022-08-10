Требования к школьной форме остаются прежними - Минпросвещения

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Требования к школьной форме в предстоящем учебном году остаются прежними, сообщили в Министерстве просвещения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Действуют те же законодательные нормы, что и в прошлом году. То есть школьники могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее", - сообщили в министерстве.
Вместе с тем, отметили в ведомстве, со стороны родителей поступают жалобы на то, что в некоторых школах требования к школьной форме по цвету, дизайну одежды подгоняют под конкретных поставщиков или производителей.
В связи с этим в некоторых регионах управлениями образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами были приняты решения о вводе единого цвета на территории области, для того чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей, подчеркнули в МОН.
Обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которые ранее были утверждены попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме. После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется", - уточнили в министерстве.
В ведомстве отметили, что единый цвет школьной формы по региону позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе (на рынке или в магазине).
Перед учебным годом 418 тысяч детей из семей, которые получают адресную социальную помощь или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда "Всеобуч" для приобретения школьной формы и канцелярских товаров", - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.