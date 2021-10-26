Тугжанов раскритиковал состояние научной сферы

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки с участием отраслевых госорганов, научных организаций и ведущих ученых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вице-премьер подверг критике текущее состояние научной сферы, отметил низкую результативность научных исследований, слабое их влияние на развитие экономики, отсутствие должной взаимосвязи науки с производством, низкую долю опытно-конструкторских работ, сообщает пресс-служба главы премьер-министра РК.
Тугжанов указал также на недостатки системы финансирования науки, деятельности национальных научных советов, процесса подбора экспертов при проведении научно-технической экспертизы.
Вице-премьер подчеркнул важность повышения результативности научных исследований, усиления их влияния на наукоемкость производства и развитие отраслей экономики, правильного определения приоритетов развития науки.
Заместитель премьер-министра отметил, что необходимо разработать конкретные меры по укреплению научного кадрового потенциала, в том числе путем привлечения казахстанских ученых, работающих за рубежом.
Особое внимание следует уделить исполнению поручений главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, по улучшению процессов финансирования научной сферы и вкладу науки в развитие страны.
Тугжанов поручил создать Рабочую группу по развитию научного потенциала страны, выработать конкретный План мероприятий, внести в правительство проект Концепции по развитию науки, а также ускорить работу по внесению поправок в законодательные акты по вопросам науки.
Заслушав предложения научных институтов, ученых, заместитель премьер-министра подчеркнул, что особые усилия должны быть направлены на решение кадровых вопросов, поддержку молодых ученых, привлечение средств бизнеса в научные проекты, проведение комплексных междисциплинарных исследований для решения конкретных задач экономики и социальной сферы.
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В Нур-Султане состоялось открытие представительства Всемирного клуба "Мост китайского языка"
25.10.2021, 09:12 38719
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - В столице Казахстана прошла церемония открытия представительства Всемирного клуба "Мост китайского языка", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это великое событие для народов наших двух стран, так как оно способствует еще большему укреплению культурно-гуманитарных связей в свете вечного всестороннего стратегического партнерства. Сегодняшний день несет большую важность для любителей китайского языка и культуры, а также для тех, кто только намерен начать изучать язык. Китай и Казахстан в текущем году празднуют 30-летие установления дипломатических отношений, это огромный период крепкой дружбы не только между лидерами, но и народами наших стран. За эти годы обе страны добились больших высот в экономической и политической сферах сотрудничества", - заявила представитель молодого общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.
Как подчеркнула Д. Елеусизова, клуб "Мост китайского языка. Нур-Султан" поможет всем участникам больше узнать о культуре Китая, еще глубже и лучше проникнуться, понять и раскрыть ее для себя. Для нашего молодого общественного объединения "Дружба выпускников вузов КНР" большая честь представлять клуб "Мост китайского языка" в Казахстане".
Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" начинало свою деятельность в начале 2021 года "с гуманитарной помощи малообеспеченным семьям, которым раздавали наборы с масками и антисептическими средствами для защиты от коронавируса. С тех пор объединение успело провести множество важнейших мероприятий, среди которых были круглые столы по теме образования, 30-летия независимости Казахстана. Их проводили и в столице Коммунистической партии Китая, и с участием представителей китайских компаний в Казахстане. После этих мероприятий некоторые казахстанские эксперты были приглашены на конференцию в Китай".
До конца года ожидается еще два крупных мероприятия, организованных нашим сообществом. Это "Один пояс - один путь" и проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Сердечно приглашаем вас принять участие в этих мероприятиях. Кроме того, каждый месяц на нашей странице в Instagram мы проводим различные конкурсы, что подогревает интерес казахстанских китаистов, число которых постепенно увеличивается", - рассказала Д. Елеусизова.
Язык - это мост, который помогает нам общаться друг с другом. "Мост китайского языка" - это международный конкурс, который объединяет любителей китайской культуры всего мира. Он проходит в три этапа. Победитель всех трех отправляется на финальный тур конкурса в Китай. Студенты и школьники Казахстана также активно принимают участие в этом грандиозном меропоиятии. Число заявок ежегодно растет", - напомнила спикер.
Сегодня, когда по всему миру все еще бушует пандемия коронавируса, мы становимся ближе друг к другу, проводя подобные онлайн-мероприятия", - заключила Д. Елеусизова.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо принял участие в церемонии открытия клуба. По словам посла, он чувствует огромный и живой интерес к изучению китайского языка среди населения РК.
На встречах со мной президент Казахстана неоднократно подчеркивал важность распространения китайского языка в Казахстане, поэтому сегодня мы воплощаем в жизнь эти задачи. И Объединение, и клуб состоят из профессионалов. Ваши знания, ваш опыт обязательно найдут применение. Язык - универсальный ключ, который способен развеять существующие среди определенного слоя населения страхи и ошибочные представления и в конце концов проложить путь к взаимопониманию и добрососедству", - сказал посол.
Чжан Сяо особо отметил Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР", которое активно развивает свою общественно-гуманитарную деятельность и в скором времени отпразднует годовщину. За год оно сыграло позитивную роль в стимулировании молодежного обмена между Китаем и Казахстаном, а также в распространении китайского языка и культуры в Казахстане.
Как отметил посол, сегодня казахстанско-китайские отношения переживают наилучший период за всю историю. Взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, несмотря на негативные последствия пандемии, набирает обороты. За девять месяцев 2021 года прирост товарооборота двух стран составил 20,8%.
Предстоящее 30-летие установления дипломатических отношений между РК и КНР и предстоящая зимняя Олимпиада в Пекине станут для объединения и клуба хорошими поводами для мобилизации сил и организации в первую очередь к этим событиям интересных мероприятий", - сказал дипломат.
Руководитель Центра изучения Китая Гульнара Шаймерденова, в свою очередь, отметила важность того, что "сегодня выпускники китайских вузов объединяются, становятся сплоченным сообществом, которое будет приносить реальную пользу Казахстану и сотрудничеству с Китаем". Она выразила готовность Центра оказывать всемерную поддержку миссии.
Знание китайского языка открывает казахстанцам огромный мир Китая, его историю, культуру, философию, экономику и невероятные возможности. Нашей стране нужны специалисты, которые знают китайский язык и понимают Китай, умеют работать с ним. Знание языка - это ключ к успешному и взаимовыгодному сотрудничеству с нашим восточным соседом", - подчеркнула Г. Шаймерденова.
Эксперт отметила, что Китай и отношения с ним имеют особое значение для экономического развития, политической стабильности и безопасности Казахстана, в частности, благодаря полезному опыту сверхбыстрого развития.
За последние сто лет в мировой истории такого рывка не делало ни одно государство. Китай протягивает руку сотрудничества и помощи всем своим партнерам. Совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь", которая олицетворяет историю Великого шелкового пути, позволяет торговать, обмениваться опытом и сообща развиваться. Во время глобальной пандемии Китай оказал гуманитарную помощь десятками государств мира, в том числе и Казахстану. В нашей стране помощь КНР составила 80% от всего объема полученной зарубежной гуманитарной помощи", - напомнила Г. Шаймерденова.
По мнению эксперта, "объективно, взаимоотношения с Китаем имеют особое значение для экономического развития, политической стабильности и безопасности Казахстана. Студенты, которые сегодня для изучения выбирают китайский язык, уверена, вы сделали правильный выбор. Нам действительно есть, чему учиться у Китая и китайского народа. Высокое трудолюбие, стремление к результату, деловая жилка, накопленные знания и открытость к новому - все это традиционные ценности, которые помогают нашему соседу постоянно продолжать развитие".
Китай и его масштабы впечатляют. За период одного поколения наш восточный сосед превратился из бедной страны разивающегося мира в глобальную экономику номер два. За последние сто лет в мировой истории такого рывка не делало ни одно государство. Китай протягивает руку сотрудничества и помощи всем своим партнерам. Совместное строительство инициативы "Один пояс - один путь", которая олицетворяет историю Великого Шелкового пути, позволяет торговать, обмениваться опытом и сообща развиваться. Во время глобальной пандемии Китай оказал гуманитарную помощь десятками государств мира, в том числе и Казахстану. В нашей стране помощь КНР составила 80% от всего объема полученной зарубежной гуманитарной помощи", - отметила Г. Шаймерденова.
Руководитель Центра напомнила, что "Китай полностью сумел победить бедность. Это вдохновляющий пример для всех государств мира, как может и должно работать каждое правительство во благо своего народа. Это пример, когда идеология действительно приносит заявленный результат. Такова успешная работа Компартии Китая и реализация приложений социализма с китайской спецификой".
Дорогие друзья, знание китайского языка откроет вам современный Китай и его безграничные возможности. Это даст возможность развития для всего Казахстана. Желаем вам, чтобы вы сумели выгодно применить знания китайского языка и конвертировать их личный успех. Пусть конкурс "Мост китайского языка" станет хорошим трамплином ваших достижений", - пожелала Г. Шаймерденова.
Проректор по науке коммерциализации и интернационализации Евразийского национального университета имени Гумилева Гульнара Мерзадинова, принимая участие в церемонии открытия, рассказала о том, что дружба и добрососедство Китая и Казахстана имеют глубокие корни.
История Великого шелкового пути является настоящим свидетельством дружбы между двумя странами на протяжении всех веков. С этого момента отношения между странами стабильно развиваются в здоровом русле, выдерживая испытания, что свидетельствует о характере доверия, равноправии, взаимовыгоде и взаимодействии. Наши страны имеют сходные культуры, идеи, оба народа уважают старших, заботятся о младших. Оба народа очень трудолюбивы и открыты", - напомнила Мерзадинова.
По словам проректора, многими достижениями ЕНУ обязан сотрудничеству с КНР. Так, вуз регулярно появлялся в ряде значимых международных рейтингов. В Quiz world university ranking он занимает 328-е место. Также это единственный вуз Центральной Азии, входящий в рейтинг молодых вузов и занимающий 43-е место. На сегодняшний день ЕНУ имени Гумилева сотрудничает с 19 вузами Китая. Основные направления деятельности - это академическая мобильность, научно-исследовательская деятельность, обмен профессорско-преподавательским составом.
На базе Евразийского национального университета функционирует Институт Конфуция. Основанием для открытия послужило соглашение, подписанное 20 декабря 2006 года в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекин", - сообщила представитель учебного заведения.
Наряду с изучением китайского языка Институт Конфуция организовывает многочисленные выставки, олимпиады, конкурсы по китайскому языку, лекции ученых, мероприятия городского и республиканского масштаба, летние стажировки в китайских вузах, проводит научные семинары по вопросам преподавания в Казахстане.
С 2013 по 2016 годы в Институте Конфуция осуществлен проект по переводу комплексно-учебного пособия нового практического курса китайского языка на казахский язык. В 2017 году была издана книга "Шакарим", переведенная на китайский язык. В 2018 году презентована книга "Учебная миграция из Казахстана в Китай как одно из стратегических направлений сотрудничества между странами".
Студенты Института Конфуция ежегодно занимают призовые места в республиканском конкурсе "Мост китайского языка". Одним из знаменательных событий стало занятое четвертое призовое место Амины Тулебаевой в международном конкурсе "Мост китайского языка" среди 300 участников всего мира", - рассказала проректор.
В ходе открытия представительства Всемирного клуба "Мост китайского языка" состоялась церемония символического перерезания красной ленты.
Язык - универсальный ключ, способный проложить путь к взаимопониманию - Чжан Сяо
23.10.2021, 18:12 73765
Фото: посольство КНР в РК
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо принял участие в открытии представительства клуба "Мост китайского языка" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня большой день для казахстанско-китайских отношений. Мы здесь выполняем очень важную значимую работу - презентуем представительство клуба "Мост китайского языка" в Нур-Султане. Разрешите мне от имени посольства Китая и от себя лично поздравить общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" с успехом в отборе их кандидатуры на звание представительства", - сказал посол КНР.
Он добавил, что "Мосту китайского языка" как всемирно известному проекту по распространению китайского языка и культуры уже 20 лет. За эти годы в рамках проекта привлечены 1 миллион 400 тысяч человек из более чем 150 стран мира.
Конкурс можно назвать Олимпиадой китайского языка. По мере непрерывного развития и постоянного процветания "Моста китайского языка" с каждым годом участники конкурса молодеют. Все чаще к проекту кроме студентов проявляют интерес и школьники", - отметил Чжан Сяо.
Он напомнил, что в 2008 году, когда в Пекине проходила летняя Олимпиада, был запущен первый конкурс среди учеников средней школы.
В этом году, когда мы с нетерпением ждем предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине, стартовал конкурс среди учащихся начальной школы. Все это говорит о растущем интересе к китайскому языку и культуре во всем мире. Одним словом, армия китаистов набирает масштабы", - сказал посол Китая в Казахстане.
Чжан Сяо особо отметил Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР", которое активно развивает свою общественно-гуманитарную деятельность и в скором времени отпразднует годовщину. За год оно сыграло позитивную роль в стимулировании молодежного обмена между Китаем и Казахстаном, а также в распространении китайского языка и культуры в Казахстане.
Несмотря на свою молодость, объединение планомерно и уверено воплощает в жизнь свою миссию, становится все более уважаемым проводником китайско-казахстанской дружбы. То, что сегодня Объединение принимает на себя обязательства как представительство "Моста китайского языка" в Нур-Султане открывает для него новый, более широкий горизонт. Уверен: и Объединение, и клуб, как два крыла, помогут казахстанско-китайским международным отношениям взлететь еще выше", - сказал посол.
Китайский дипломат добавил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация создает ряд неудобств для полноценного развертывания деятельности и требует творческого подхода и новых форматов работы.
Выражаю надежду на то, что вы, соблюдая санитарные нормы, привлечете на свою площадку все большее количество выпускников китайских вузов, любителей китайского языка и активистов китайско-казахстанской дружбы. Ваша площадка - это и мост, и окно, и магнит. Убежден, что вы оправдаете эти ожидания. Я также надеюсь, что с созданием клуба синология в Казахстане вступит в новый период развития", - сказал Чжан Сяо.
По словам посла, он чувствует огромный и живой интерес к изучению китайского языка среди населения РК.
На встречах со мной президент Казахстана неоднократно подчеркивал важность распространения китайского языка в Казахстане, поэтому сегодня мы воплощаем в жизнь эти задачи. И Объединение, и клуб состоят из профессионалов. Ваши знания, ваш опыт обязательно найдут применение. Язык - универсальный ключ, который способен развеять существующие среди определенного слоя населения страхи и ошибочные представления и, в конце концов, проложить путь к взаимопониманию, добрососедству", - сказал посол Китая.
Он подчеркнул, что сегодня казахстанско-китайские отношения переживают наилучший период за всю историю. Взаимовыгодное сотрудничество в разных областях, несмотря на негативные последствия пандемии, набирает обороты. За девять месяцев 2021 года прирост товарооборота двух стран составил 20,8%.
Такая удивительная динамика вселяет в нас оптимизм. Мы ожидаем, что к итогам года будет поставлен новый рекорд", - сказал Чжан Сяо.
Он также добавил, что предстоящее 30-летие установления дипломатических отношений между РК и КНР и предстоящая зимняя Олимпиаду в Пекине для объединения и клуба станут хорошими поводами для мобилизации сил и организации в первую очередь к этим событиям интересных мероприятий.
И таким образом мы сможем поднять на новую ступеньку гуманитарные и общественные связи наших стран", - сказал посол КНР в РК.
Аймагамбетов рассказал об основных направлениях нацпроекта "Качественное образование "Образованная нация"
22.10.2021, 15:55 87427
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал о ключевых направлениях национального проекта "Качественное образование "Образованная нация", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По поручению главы государства осуществлен переход от государственных программ к формату национальных проектов. В национальном проекте "Качественное образование "Образованная нация" сохранена преемственность с госпрограммой по вопросам, требующим незамедлительных решений и направленным на обеспечение потребности населения, сообщает портал primeminister.kz.
Когда мы говорим о национальном проекте "Качественное образование "Образованная нация", мы должны рассматривать данный документ в целом, в совокупности с концепцией развития образования. Данный документ планируется утвердить до конца текущего года", - сказал Аймагамбетов.
По словам министра, согласно нацпроекту, постепенно в стране будет внедряться подушевое финансирование в полнокомплектных сельских школах, будет рассмотрен вопрос повышения оплаты труда педагогов.
Нацпроект состоит из 4 основных направлений, 5 задач, 15 показателей и 26 мероприятий.
Его особенностью является то, что он сконцентрирован на конкретных и самых важных задачах. Если сравнить с госпрограммой на 2016-2019 годы, то здесь почти в 10 раз меньше мероприятий. Но это не говорит о том, что проблем будет меньше решаться. Просто здесь государство концентрируется на основных достижимых и самых необходимых задачах", - отметил Аймагамбетов.
В частности, в нацпроекте нашли свое продолжение такие вопросы, как охват детей дошкольным воспитанием и обучением, сокращение разрыва в качестве обучения между городскими и сельскими школами, строительство школ для решения проблем дефицита ученических мест, создание безопасной и комфортной образовательной среды.
Отмечается, что нацпроект позволит расширить доступ к получению качественного образования.
Также министр сообщил, что за полтора года за нарушение прав педагогов привлечены к ответственности более 200 разных должностных лиц. Часть из них, по его данным, были уволены, часть - привлечены к административной ответственности, штрафам, а также дисциплинарной ответственности.
Вот этой непримиримой позиции по исполнению статуса педагога закона о "Статусе педагога" мы будем придерживаться и впредь. Если речь идет о ситуации в городе Семее, мы свою позицию четко изложили, как только эта информация появилась, мы сначала постарались удостовериться, что эта информация соответствует действительности. И когда мы узнали, что такой вопиющий случай имел место быть, мы высказали свою позицию. Мы провели заседание, привлекли сотрудников, которые привлекали учителей к несвойственным функциям, к административной ответственности", - сказал глава Минобразования.