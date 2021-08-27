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Учащиеся с 1 по 6 классы в рамках предмета "Музыка" могут выбрать программу по курсу игры на домбре

26.08.2021 7561
Учащиеся с 1 по 6 классы в рамках предмета "Музыка" могут выбрать программу по курсу игры на домбре
Фото: Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В Министерстве образования и науки РК сообщили о наличии возможности в рамках школьного предмета "Музыка" выбора программы по курсу игры на домбре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На августовском совещании педагогов в Нур-Султане при разъяснении инструктивно-методического письма был затронут вопрос о наличии возможности в рамках школьного предмета "Музыка" выбора программы по курсу игры на домбре. Вместе с тем некоторые СМИ в своих новостных материалах указали, что будет введен новый школьный предмет "обучение игре на домбре". Хотим пояснить, что речь идет не об отдельном предмете, а о содержании существующего предмета "Музыка", который преподается с 1 по 6 классы", - сообщили в МОН РК. 

 
То есть, при наличии необходимых ресурсов, учащиеся данных классов могут выбрать одну из двух опций в содержании предмета "Музыка", пройти обучение по существующей программе или курс по обучению домбре.
 
Как сообщалось ранее, 4 июля в Казахстане отмечают Национальный день домбры. Праздник учрежден 13 июня 2018 года указом Нурсултана Назарбаева.
 

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