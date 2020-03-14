Управление образования Нур-Султана рекомендует родителям не водить детей в сад

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Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Управление образования города Нур-Султана рекомендует родителям не водить детей в сад, передает Kazakhstan Today.

В целях предотвращения и нераспространения коронавируса на территории Республики Казахстан комиссией при правительстве РК усиливаются профилактические меры.

В целях профилактики в средних образовательных учреждениях города Нур-Султана (государственные и частные школы) с 16 марта по 5 апреля 2020 года школьникам объявлены каникулы . На период каникул приостановлена деятельность организаций специального и дополнительного образования. Колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение.

Детские сады работают в прежнем режиме, но мы рекомендуем родителям оставлять детей дома. Уважаемые родители, просим вас с пониманием относиться к мерам предосторожности", - сообщили в управлении образования города.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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