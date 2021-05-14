КОКШЕТАУ. 13 МАЯ - В Акмолинской области будут организованы летние школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот учебный год в регионе для многих учеников продолжится обучением в летних школах. Буквально за две недели они будут ориентированы во всех образовательных учреждениях для восполнения своих пробелов в знаниях учащихся, передает управление внутренней политики.

По информации управления образования, для всех желающих будут организованы бесплатные летние школы. Посещать занятия смогут все желающие на добровольной основе. Чтобы зачислить ребенка, потребуется соответствующее заявление от родителей.

В связи с тем что многие школы на протяжении учебного года учились дистанционно, принято решение об организации летних школ в помощь ученикам. Для обучающихся в летней школе будут организованы консультации по основным предметам, которые позволят восполнить потери в знаниях, качественно усвоить пройденный материал, сформировать навыки решения практических задач, повысить мотивацию к обучению", - рассказал руководитель областного ведомства Бейбит Жусупов.

Обучение будет организовано с соблюдением мер санитарной безопасности. Мы считаем проведение летней школы для учащихся отличной возможностью для получения знаний, которые не были усвоены в период дистанционного обучения", - добавил Жусупов.

Подать заявления можно до конца учебного года, то есть до 25 мая.

В 2021 году школу в регионе заканчивают около 130 тысяч учеников, из них 5040 получат аттестат и 10 196 получат неполное среднее образование.

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