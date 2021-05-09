В Акмолинской области построят новую школу

КОКШЕТАУ. 8 МАЯ - В Акмолинской области для решения проблемы аварийных школ планируют строить не только традиционные учебные заведения, но и блочно-модульные, сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Одна из таких школ на 110 мест появится в селе Бирсуат Жаркаинского района. Существующее ныне учебное заведение, в котором учатся 79 школьников, физически устарело.

В ходе технического обследования, проведенного ТОО "Sun Domus" в 2019 году, здание школы признано аварийным. Сейчас готовится проект строительства. Сегодня компанией "ГеоЦентрАстана" проводились геолого-изыскательские работы на месте новой школы", - отметила аким села Бакытгуль Абенова.

Проект планируется реализовать с применением государственно-частного партнерства. На данный момент проект строительства на стадии согласования со строительной компанией.

К слову, ежегодно увеличиваются объемы финансирования системы образования в Акмолинской области. За годы Независимости объем финансирования системы области образования возрос до 128 млрд тенге. Построено 47 общеобразовательных школ и 5 дополнительных учебных корпусов на 18,5 тысяч ученических мест, капитально отремонтировано 762 учебных заведении, приобретено 1055 кабинетов новой модификации. Следует отметить, что все школы имеют доступ к Интернету.

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