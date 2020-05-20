Фото: otyrar.kz

Алматы. 19 мая. Kazakhstan Today - В Алматы 40% государственных школ перегружены, передает Kazakhstan Today.

На сегодня 40% государственных школ остаются перегруженными (83 из 205), дефицит на сегодня составляет свыше 30 тыс. мест, а на 1 сентября 2021-2022 учебного года с учетом прироста превысит 60 тыс. мест", - сказала в ходе онлайн-брифинга руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.

Она сообщила о подготовке к новому учебному году. С 1 июня по 30 августа будет осуществляться прием заявлений от законных представителей детей, поступающих в 1 класс посредством портала bilimalmaty.kz. Сейчас ведется необходимая разъяснительная работа среди родителей по данной процедуре.





В целом, согласно прогнозным данным, в 1-е классы будут приняты свыше 30 тыс. детей. В связи с этим продолжается поэтапная работа по снижению дефицита мест в школах.

Ежегодный стабильный рост контингента школ наблюдается за счет рождаемости и внутренней миграции. До 2018 года контингент увеличивался в среднем на 12 тыс. учащихся, в 2019 году - на 17 тыс. учащихся. Для снижения дефицита мест в школах в городе была специально разработана Программа форсированного строительства объектов образования до 2022 года.

В 2020-2021 годах будут введены в эксплуатацию 16 школ и 23 пристройки к школам с общим количеством посадочных мест 47 463.

К 1 сентября 2021 года дефицит мест будет сокращен на 80%, а количество перегруженных государственных школ снизится до 44 и составит 20% от их общего количества. Итого на 1 сентября 2021 года дефицит составит 12 тыс. мест, который будет также снижаться за счет строительства школ и пристроек, запланированных на 2021-2022 годы.

Кроме того, в летний период 2020 года в плановом режиме в 6 школах будет начат капитальный ремонт и сейсмоусиление: №7, 40, 45, 54, 81, 114.

Она отметила, что введенный режим карантина внес серьезные коррективы в работу всех учреждений образования. Напомним, с 6 апреля по настоящее время было организовано обучение более 276 тыс. учащихся и более 66 тыс. студентов колледжей в новом дистанционном формате.

В этом учебном году обучение в школах завершают 9299 выпускников, из них претендентов на знак "Алтын белгі" - 545 человек. В этом году итоговая аттестация для учащихся 9 и 11 классов не проводится, аттестаты будут выданы на основании годовых оценок текущего учебного года, выставленных с учетом четвертных (полугодовых).

В настоящее время ведется работа по подготовке следующих мероприятий:

22 мая в 11.00 состоится единый телеурок по профориентации для выпускников 11 классов на телеканалах "Балапан" и "Еларна";

25 мая в 11.00 состоится онлайн-поздравление министра образования и науки РК и представителей сферы образования города;

25 мая (по гибкому графику) будут проведены онлайн-классные часы - последние звонки для учащихся 1-10 классов;

3-4 июня в школах будут проведены торжественные линейки по вручению аттестатов выпускникам 11 классов согласно заранее составленным графикам с целью недопущения массового скопления выпускников.

При этом на особый контроль взяты меры по соблюдению санитарных требований и безопасности выпускников, в том числе проведение линеек на территории школы на открытом воздухе, участие выпускников на линейке в школьных формах и другие.

Важно отметить также, что при организации выпускных мероприятий не допускается: привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий; пышное проведение выпускного мероприятия; организация праздничных столов; выездные экскурсии по городу с привлечением автомобилей напрокат.

Кроме того, недопустимы какие-либо сборы денежных средств на проведение школьных мероприятий. С сентября 2019 года более 200 государственных школ города перешли на подушевое финансирование, в рамках которого решаются многие задачи, в том числе и по материально-техническому укреплению школ.

Как напомнили на брифинге, в этом году был изменен формат приема заявлений для участия в ЕНТ. Прием заявлений от выпускников проводился с 20 апреля по 10 мая посредством онлайн-регистрации на сайте http://ent2020.testcenter.kz.

В июне участие в ЕНТ примут выпускники 190 государственных и 49 частных школ. Подали заявление всего 9047 выпускников, из них в режиме онлайн 8575 человек и в традиционной форме - 472.

В соответствии с приказом МОН РК №201 от 13 мая ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 5 июля 2020 года. ЕНТ будет организовано в обычном формате с соблюдением санитарных требований.

В городе определены 8 пунктов проведения ЕНТ: Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный аграрный университет, Университет "Нархоз", Международная образовательная корпорация, Международный университет бизнеса, Казахский национальный женский педагогический университет, Алматинский технологический университет.

Во всех пунктах проведения ЕНТ будут установлены дезинфицирующие тоннели, а выпускники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, Ляззат Жылкыбаева дала пояснения по вопросу дефицита мест в дошкольных учреждениях города.

На сегодня в городе действуют 893 дошкольные организации, 185 (20%) из которых являются государственными. В очереди состоят более 43 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет, более 18 тыс. детей - от 3 до 6 лет.

К 2021 году будут введены в эксплуатацию всего 13 детских садов с проектной мощностью 2590 мест, открыты в частных детских садах дополнительно 8000 мест, путем возврата и/или модернизации зданий дополнительно создано 2200 мест. В 2020-2021 годах всего будут созданы дополнительно 12 790 мест, что снизит очередность на 70%.

В настоящее время деятельность всех 893 дошкольных учреждений города по-прежнему приостановлена. Вместе с тем по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в городе рассматривается вопрос поэтапного возобновления работы детских садов. О конкретных сроках и порядке работы детских садов мы предварительно проинформируем население города", - отметила она.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства