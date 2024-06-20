В Алматы из-за технического сбоя перенесли сдачу ЕНТ

Фото: instagram/bilim_jane_gylym

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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК внесло изменения в правила приема вступительных экзаменов.





Проект изменений опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня 2024 года.





Изменения касаются сроков сдачи творческих экзаменов и предметов, по которым они будут сдаваться.





Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена будет проходить в ОВПО с 20 июня по 10 августа.





Сам творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа.





Если ОВПО находится в ведении уполномоченного органа в области культуры, прием заявлений от поступающих проходит с 1 по 22 июля, а творческий экзамен они будут сдавать с 25 июля по 5 августа.





Абитуриенты, планирующие обучаться на платной основе, сдают заявления с 12 по 19 августа, экзамен - с 20 по 23 августа.





Список образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены, дополнен следующими дисциплинами:





спорт:

инструментальное исполнение;

вокальное искусство;

традиционное музыкальное искусство;

искусство эстрады;

режиссура кино и телевидения;

режиссура сценических искусств и цирка;

режиссура анимации;

арт-менеджмент и продюсирование;

аудиоискусство;

операторское и фотоискусство;

медиаискусство и цифровые технологии;

сценография;

скульптура;

декоративное искусство;

мода и дизайн одежды;

дизайн.



