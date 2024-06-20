19.06.2024, 16:11 6591
В Алматы из-за технического сбоя перенесли сдачу ЕНТ
В Наццентре тестирования определили новые даты
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Проведение ЕНТ в Алматы перенесли на другой день из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе Национального центра тестирования.
В связи с техническими неполадками на стороне партнеров UStudy сегодня, 19 июня 2024 года, в городе Алматы ЕНТ переносится на другой день. А именно, первый поток – на 23 июня, второй поток - на 30 июня", - говорится в сообщении.
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19.06.2024, 20:01 4926
Суд поставил точку в скандале вокруг программы "Болашак"
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 19 июня, стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились, сообщает пресс-служба столичного суда.
По итогам рассмотрения при содействии коллегии суда Астаны стороны пришли к соглашению, на условиях которого стипендиат Г. обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международной программы "Болашак".
Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения.
Ранее сообщалось о скандале со стипендианткой "Болашак", "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов. Позже министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что стипендиатка, которая не исполнила свои обязательства по программе "Болашак", возместит всю сумму государству самостоятельно.
17.06.2024, 09:42 19656
Сколько казахстанских выпускников школ получили знак "Алтын белгі"
Фото: ortcom.kz
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в этом году 7420 выпускников школ получили знак "Алтын белгі", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
В 2024 году 186 тысяч выпускников окончили 11 классов. Среди них 7420 человек удостоены знака "Алтын белгі", а 13 727 выпускников получили аттестат об общем среднем образовании с отличием", - проинформировали в Минпросвещения.
Как сообщалось ранее, аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане.
13.06.2024, 13:23 38411
Образовательные программы для специалистов атомной отрасли запустил "Казатомпром"
Предоставляемый компанией грант покрывает стоимость 1 года обучения в технических вузах и колледжах Казахстана по приоритетным для атомной отрасли техническим направлениям
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казатомпром объявляет о старте образовательных программ Murager и IZBASAR, сообщает пресс-служба компании.
Они направлены на поддержку активной молодежи - абитуриентов, выпускников колледжей и студентов начальных курсов в регионах присутствия компании, а также молодых работников атомного холдинга.
В этом году программа безвозмездных образовательных грантов Murager для выпускников школ и колледжей, а также студентов 1, 2 и 3-х курсов колледжей и вузов расширяет свой охват, и действует в Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях", - отметили в компании.
Предоставляемый компанией грант покрывает стоимость 1 года обучения в технических вузах и колледжах Казахстана по приоритетным для атомной отрасли техническим направлениям: производство и добыча урана, геологоразведка, ядерно-топливный цикл, научная деятельность, энергетика, экология и охрана окружающей среды.
Участники программы, подтвердившие требуемый уровень ежегодной успеваемости (GPA), смогут продлить обучение по образовательному гранту "Murager" в следующем учебном году", - уточнили в пресс-службе.
Прием заявок осуществляется с 22 мая по 14 августа 2024 года на сайте и на странице программы в Instagram, где представлена более подробная информация.
Также в фокусе внимания "Казатомпрома" - развитие навыков компетенций и профессионального роста.
В компании стартует конкурсный отбор программы развития молодых специалистов IZBASAR, который пройдет как среди внутренних кандидатов из числа молодых сотрудников компании, так и среди внешних участников - выпускников высших учебных заведений Казахстана.
В рамках программы молодые специалисты проходят ротацию по группе компаний, что позволяет им развивать свои профессиональные навыки и перенимать передовые практики в новых направлениях. Отметим, что для внешних участников стажировка будет оплачиваемой, что является значительным бонусом для начинающих специалистов. Также с этого года к приоритетным направлениям - производство и добыча урана, геологоразведка, ядерно-топливный цикл, научная деятельность, IT и кибербезопасность, экология и охрана окружающей среды, HR и маркетинг - будет добавлена специальность "экономика и финансы", - отметили в компании.
Набор кандидатов в программу IZBASAR 2024 года пройдет с 31 мая по 30 июня на сайте проекта.
10.06.2024, 11:20 54991
В рейтинге стран по качеству системы образования Казахстан занял 62-е место из 93
Фото: pexels
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по качеству системы образования Республика Казахстан заняла 62-е место из 93.
Индекс страны составил 51 балл из 100 возможных. Чем выше индекс страны, тем система образования в ней считается лучше, а возможности студентов - выше", - сообщает ranking.kz.
Отмечается, что индекс качества системы образования учитывает государственную систему образования, готовность студентов учиться в вузах, финансирование университетов, количество высших образовательных учреждений и различные мировые рейтинги.
По итогам первого квартала текущего года объем услуг в области высшего образования составил 126 млрд тенге - практически столько же, сколько и годом ранее. Большая часть услуг была оказана за счет бюджета: 62,7 млрд тенге, годовое сокращение при этом составило 7,9%", - проинформировали аналитики.
Также сообщается, что объем услуг, оказанных за счет населения, вырос на 5,5%, до 57 млрд тенге, за счет предприятий - на 93,6%, до 6,2 млрд тенге.
В региональном разрезе больше всего услуг в области высшего образования традиционно оказали в Алматы: 52,6 млрд тенге - на 4,3% меньше, чем годом ранее. Доля региона составила 41,7% от РК", - добавил аналитики.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики РК.
04.06.2024, 09:59 81431
Минпросвещения РК определило даты школьных каникул на 2024-2025 учебный год
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Минпросвещения подготовило проект приказа, в котором определены сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Учебный год в организациях среднего образования начнется 1 сентября 2024 года и закончится 25 мая 2025 года.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:
- 1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
- 2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
- 3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно); в 1-х классах дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 3 по 9 февраля 2025 года включительно);
- 4-я четверть - 8 учебных недель.
Также документом утверждаются сроки итоговой аттестации:
- для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 9 июня 2025 года;
- для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 12 июня 2025 года.
Сроки проведения итоговой аттестации:
для обучающихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2025 года;
для обучающихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 3 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 6 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 12 июня 2025 года.
30.05.2024, 13:31 100221
В Миннауки прокомментировали скандал вокруг стипендиатки "Болашак"
На прошлой неделе стипендиатка подписала соглашение о выплате, решается вопрос о ее экстрадиции в Казахстан
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что стипендиатка, которая не исполнила свои обязательства по программе "Болашак", возместит всю сумму государству самостоятельно.
Мы понимаем, что ситуация несправедливая, что есть не исполняющая обязанности Гавриленко и два гаранта. После того, как два гаранта открыто вышли в общественное пространство и заявили об ущемлении своих прав, на прошлой неделе Гавриленко подписала соглашение о выплате. Она берет на себя обязательство полностью выплатить сумму, она всю ответственность на себя приняла и подтвердила", - рассказал Саясат Нурбек.
Как проинформировал глава министерства, в настоящее время ведутся следственные мероприятия.
Вместе с тем, по закону, два гаранта - Воробьева и Дарибаева несут солидарную ответственность. Они сами добровольно взяли на себя эту ответственность, подписав это соглашение", - добавил министр.
По его словам, ведомство написало письмо в Генпрокуратуру, чтобы ускорить оперативные мероприятия по привлечению к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ, "потому что факт нарушения налицо".
Все будет решаться в правовом поле, мы живем в правовом государстве. Вместе с тем я лично встречался с этими гарантами, мы показали все варианты решения, я взял этот вопрос на личный контроль. Я постараюсь сделать так, чтобы все наказание понесли как раз таки Гавриленко и должностные лица центра. Поэтому гарантам, я думаю, сильно переживать не надо. Я эти гарантии им лично давал при личной встрече, но, к сожалению, они решили все-таки в общественное пространство это вынести", - сообщил Саясат Нурбек.
У спикера спросили, будет ли экстрадирована Гавриленко.
Соответствующие запросы в миграционную службу мы тоже подготовили", - ответил министр.
Ранее сообщалось о скандале со стипендианткой "Болашак", "повесившей" многомиллионные долги перед государством на гарантов.
27.05.2024, 15:41 121336
Сроки и предметы творческих экзаменов для абитуриентов изменило Миннауки
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК внесло изменения в правила приема вступительных экзаменов.
Проект изменений опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июня 2024 года.
Изменения касаются сроков сдачи творческих экзаменов и предметов, по которым они будут сдаваться.
Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена будет проходить в ОВПО с 20 июня по 10 августа.
Сам творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа.
Если ОВПО находится в ведении уполномоченного органа в области культуры, прием заявлений от поступающих проходит с 1 по 22 июля, а творческий экзамен они будут сдавать с 25 июля по 5 августа.
Абитуриенты, планирующие обучаться на платной основе, сдают заявления с 12 по 19 августа, экзамен - с 20 по 23 августа.
Список образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены, дополнен следующими дисциплинами:
- спорт:
- инструментальное исполнение;
- вокальное искусство;
- традиционное музыкальное искусство;
- искусство эстрады;
- режиссура кино и телевидения;
- режиссура сценических искусств и цирка;
- режиссура анимации;
- арт-менеджмент и продюсирование;
- аудиоискусство;
- операторское и фотоискусство;
- медиаискусство и цифровые технологии;
- сценография;
- скульптура;
- декоративное искусство;
- мода и дизайн одежды;
- дизайн.
Напомним, сегодня в школах Казахстана стартовал экзамен по казахскому языку. Он будет проходить с 27 по 31 мая.
27.05.2024, 08:53 124726
Экзамен по казахскому языку стартовал в школах Казахстана
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые для учащихся 5-8-х, 10-х классов с целью оценки уровня владения казахским языком проводят промежуточные экзамены по казахскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Экзамен на самом деле проводится для того, чтобы улучшить качество преподавания казахского языка. Об этом много говорили. Даже в прошлом году ко мне обратились члены Ассамблеи народа Казахстана, просили усилить в данном направлении работу в этом направлении. Экзамен это только одна из мер, она не самая главная", - сказал министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая.
Он заверил, что результаты не должны влиять на перевод в другой класс или ухудшить положение ребенка.
Данный экзамен - это мера поддержки, улучшения качества казахского языка. Он внедряется в этом году впервые. Поэтому я поручил максимально провести этот экзамен на высоком уровне. Ущемлять права наших детей этим экзаменом недопустимо", - сказал он.
Экзамены пройдут с 27 по 31 мая. Экзамен проводится в письменной и устной форме. Он будет длиться три часа.
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