В Алматы обсудили формат работы вузов в условиях пандемии коронавируса

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - 12 июня Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель городского управления общественного развития Диас Есдаулетов в режиме видеоконференцсвязи провели встречу с ректорами высших учебных заведений, расположенных на терриитории мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

Встреча состоялась по инициативе Совета ректоров Алматинского региона. Работу онлайн-встречи открыл председатель Совета ректоров Алматинского региона, ректор КазНПУ имени Абая Такир Балыкбаев. Он озвучил ряд актуальных вопросов касательно организации деятельности вузах в условиях эпидемиологической ситуации.

На повестке дня стоял вопрос организации деятельности вузов города Алматы в условиях эпидемиологической ситуации. Были обсуждены формат работы, включая такие аспекты, как прием документов будущих студентов, проведение вступительных экзаменов и вручение дипломов выпускникам.

Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин дал полное разъяснение по эпидемиологической ситуации по городу Алматы. Алматы входит в категорию регионов со средним показателем заболеваемости и ежедневным приростом не более 2% за последнюю неделю.

В связи с этим руководству вузов необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, масочный режим и социальное дистанцирование. Даны рекомендации - воздержаться от посещения мест массового скопления и организации культурно-массовых мероприятий.

При организации деятельности высших учебных заведений нужно регулярно обеспечивать учебные корпуса системой вентиляции и кондиционирования.

Участниками встречи были подняты вопросы организации летнего отдыха обучающихся, работы приемной комиссии и проведения церемонии вручения дипломов. Со своими предложениями выступили ректор КазНПУ Такир Балыкбаев, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов, проректор по административным вопросам университета НАРХОЗ Камиля Аменова, ректор Алматы Менеджмент Университета Ербол Сулейменов, ректор МОК Ерик Бесимбаев, президент Университета международного бизнеса Дархан Ахмед-Заки. Всего в работе онлайн-встречи приняли участие представители 39 вузов.

Главным санитарным врачом Алматы совместно с ректорами вузов решено создать рабочую группу по разработке алгоритма и инструкций дальнейшей работы вузов в сложных условиях эпидемиологической ситуации.

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