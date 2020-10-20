Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В Алматы повысили требования к колледжам по подготовке специалистов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила в ходе онлайн-брифинга руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева, по состоянию на 1 октября на территории города зарегистрировано 104 организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность по программам технического и профессионального образования. Из них 35 государственных колледжей и 61 - частный.

Профилизация необходима в плане отраслевой компоновки учебных заведений, когда специализация технического и профессионального образования станет более конкретизирована по отраслевым направлениям: техническое, технологическое, сельскохозяйственное, строительство и коммунальное хозяйство и т.п., это исключит дублирование специальностей в учебных заведениях региона. При распределении государственного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием членами комиссии по размещению госзаказа, в первую очередь акцент должен ставиться на профилизацию колледжей", - отметила Ермекбаева.

В целях повышения требований к образовательной деятельности организаций технического и профессионального образования Министерством образования в июле текущего года были приняты изменения в приказ от 17 июня 2015 года №391 "Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им".

В частности, к требованиям, касающимся профиля, а также условия подготовки специалистов по имеющимся приложениям к образовательной деятельности по программам технического и профессионального образования, были добавлены следующие пункты:

осуществление колледжами непрерывного приема обучающихся за последние 2 года по специальности;

сведения о трудоустройстве и занятости выпускников организации образования по специальности, при этом доля трудоустроенных и занятых от общего числа выпускников по специальности в течение года выпуска - не менее 75%.





Мы надеемся, что указанные требования послужат для колледжей хорошим стимулом для принятия решения в плане профилизации и подготовки специалистов. На сегодняшний день уже 5 колледжей города вернули приложения к лицензии по 20 квалификациям и работа по этому вопросу ведется нашим департаментом постоянно", - отметила Ермекбаева.

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