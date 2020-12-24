В Алматы приняли программу форсированного строительства школ

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы для решения дефицита мест в школах разработана Программа форсированного строительства объектов образования до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, в настоящее время в городе функционируют 276 школ, в которых обучаются более 288 тыс. детей. Несмотря на пандемию, контингент увеличился на 12 тыс. детей, из них в 1-е классы было принято более 27 тыс. детей.

По поручению акима города Алматы для поэтапного решения данного вопроса была специально разработана Программа форсированного строительства объектов образования до 2025 года", - сообщила на заседании коллегии с участием акима города руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

Он уточнила, что в рамках Дорожной карты занятости до 2022 года планируется строительство 8 школ на 12 600 мест и 13 пристроек на 6550 мест.

За счет частных инвестиций в текущем году завершено строительство двух частных школ на 1390 мест и продолжается строительство еще двух частных школ на 900 мест.

Кроме того, за счет бюджетно-инвестиционного проекта планируется строительство школы на 600 мест в микрорайоне Зерделі Алатауского района и уже ведется строительство 4 пристроек на 1838 мест.

Первые новые объекты образования планируется ввести в эксплуатацию уже к началу 2021-2022 учебного года, и тем самым снизить дефицит мест в школах на 73%", - сообщила Жылкыбаева.

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