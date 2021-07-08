В Алматы пройдет аттестация объектов образования

АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - С нового учебного года в образовательных учреждениях Алматы будет проходить государственная аттестация. Об организации этого процесса рассказала руководитель Департамента образования города Алматы Гульнара Ермекбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Государственная аттестация будет проводиться в форме профилактического контроля, то есть без посещения объектов. Она пройдет в дошкольных организациях, школах, колледжах, военных и специальных высших учебных заведениях. Охватят все виды учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности. Аттестовывать школы, колледжи и детские сады будут путем проведения срезов знаний учащихся, анкетирования родителей, самооценки организаций образования", - сообщила руководитель Ермекбаева.

Спикер пояснила, что собой представляет самооценка организаций образования, которая широко используется в международной практике.

Учреждения должны будут сами анализировать качество образования, которое предоставляют. Этот механизм направлен на стимулирование самостоятельности и автономности в совершенствовании своей образовательной практики. То есть полномочия в проведении госаттестации в основном возлагаются на сами организации образования", - пояснила спикер.

По ее словам, срезы знаний затронут 4-е, 9-е и 11-е классы. Младшие школьники будут сдавать тесты по двум предметам, старшие - по трём и четырём. В организациях технического и профессионального образования знания студентов проверят по двум профильным дисциплинам. На уровне дошкольного воспитания и обучения будет проводиться анкетирование родителей.

Предполагается, что за пять лет все детские сады, школы, колледжи пройдут государственную аттестацию, что улучшит качество образовательных услуг и будет стимулировать организации к дальнейшему росту.

По данным акимата Алматы, в городе насчитывается 207 государственных и 67 частных школ, 189 государственных и 643 частных детских сада, 96 колледжей, 39 высших учебных заведений. Все они пойдут аттестацию.

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