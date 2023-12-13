12.12.2023, 17:08 5996
В Алматы школьников переведут на дистанционку из-за морозов
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Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы школьников переведут на дистанционное обучение из-за морозов, сообщает пресс-служба управления образования города.
13-14 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим 13-14 декабря учащиеся 0, 1-9-х классов переходят на дистанционный формат обучения в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - проинформировали в управлении.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Между тем в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. В Алматы по состоянию на 9.00 выпало 13-15 сантиметров снега. Водителям рекомендовано отложить поездки на автомобилях.
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07.12.2023, 13:48 32246
В Казахстане изучают вопрос открытия казахстанско-российских школ в приграничных регионах
Большинство преподавателей в таких школах будут казахстанскими
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане занимаются изучением вопроса открытия школ с русским языком преподавания, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан.
Этот вопрос прорабатывается. Речь идет о паритетности", - сказал вице-министр.
По его словам, сейчас стороны обсуждают место строительства казахстанско-российских школ и прочие детали.
Едил Оспан добавил, что большинство преподавателей будут казахстанскими.
Возможно, будут приглашаться российские учителя для преподавания русского языка, но это не говорит о том, что все учителя будут из Российской Федерации. Какой-то обмен опытом, программами и проектами точно будет", - отметил спикер.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям" рассказывал, что в настоящее время ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций. Казахстан также заинтересован в открытии соответствующих школ в приграничных с Казахстаном российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников.
07.12.2023, 13:27 32766
Более 6 тысяч детей поставлены на внутришкольный учет в Казахстане - Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6 тысяч детей по всему Казахстану поставлены на внутришкольный профилактический учет, сообщил в кулуарах сената вице-министр просвещения Едил Оспан.
Он уточнил, что учет не связан с правоохранительными органами.
Правовых последствий нет, учет существует для всесторонней помощи ребенку. Такой работой должен заниматься замдиректора по воспитательной работе", - подчеркнул вице-министр.
По его словам, еженедельно в школах работают сотрудники полиции, за год они выявили 650 неформальных лидеров, влияющих на детей негативно.
Проводятся системные меры. Одна из таких мер - внутришкольный учет. Этим введением предусмотрено ставить на учет школы тех детей, у которых снизилась успеваемость или сократилась посещаемость занятий, потом выясняются причины. Вторая мера - воспитательная работа совместно со всеми уполномоченными органами. Во всех школах введена единая воспитательная программа. Приглашаются сотрудники служб, такие как полицейские, врачи или пожарные, и проводят беседы с детьми", - рассказал Оспан.
По его словам, в случае снижения успеваемости школьника, педагоги имеют право выяснить причины изменившихся показателей, узнать, есть ли проблемы в семье ребенка. Далее при необходимости родителям или самому ученику может быть оказана педагогическая или психологическая помощь.
Ранее в прокуратуре Алматинской области призвали сообщать о случаях насилия над детьми.
Взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах поручил президент Токаев.
05.12.2023, 15:04 48961
Необеспечивающие студентов жильем вузы будут лишаться лицензии Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Университеты, которые не могут полностью обеспечить жильем своих студентов, будут лишены лицензий и прав осуществлять образовательную деятельность, сообщил на брифинге в правительстве министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
С первого сентября этого года мы ужесточили квалификационные требования к университетам по предоставлению жилплощади и обеспечению студентов общежитиями. На сегодня это требование составляет 70 процентов, мы доведем его до ста. Вузы будут лишаться лицензии и не смогут осуществлять образовательную деятельность в случае несоблюдения этого, очень важного теперь условия", - сказал министр высшего образования.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. Погибшие были студентами двух частных университетов Алматы: Каспийский общественный и Евразийский технологический университеты. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Главу Миннауки спросили, почему он своевременно не выехал на место происшествия.
Я в этот день находился в зарубежной командировке. На место сразу же вылетел вице-министр наш Дархан Ахмед-Заки и председатель Комитета контроля Адлет Тойбаев, который вошел в состав правительственной комиссии. Они все это время находились в Алматы. Я по прилете сам уже включился в работу", - ответил Саясат Нурбек.
Он подчеркнул, что признает свою ответственность за все, что происходит в сфере образования.
Министр также признал, что ситуация по обеспечению студентов общежитиями остается сложной. Этой проблеме уже несколько десятков лет. На сегодня дефицит койко-мест для студентов составляет 17 488.
Дополнено 05.12.2023, 18.04
Большая потребность в студенческом жилье остается в Астане (6,5 тысячи мест) и Алматы (порядка 8 тысяч), также проблема имеется в СКО, Туркестанской, Акмолинской областях и в Шымкенте. В остальных 14 регионах студенты в общежитиях не нуждаются.
Министр добавил, что в настоящее время прорабатывается программный ГЧП-подход, чтобы частный сектор активнее вовлекался в строительство общежитий, в реконструкции действующих объектов, потому что без помощи частного сектора государство с такой масштабной проблемой не справится.
Отмечается, что в Алматы сейчас действуют 85 хостелов, с которыми у министерства заключены договоры. Также ведомством проверяется, чтобы эти хостелы были только студенческими.
Ранее сообщалось, что в стране посредством ГЧП планируют построить 9 студенческих общежитий на 7,9 тысячи койко-мест.
05.12.2023, 11:37 50396
В Казахстане не хватает порядка 5 тысяч педагогов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Университеты в Казахстане ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов, однако в стране все равно не хватает порядка 5 тысяч педагогов, заявил на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба главы кабмина.
На заседании обсуждались меры по подготовке в республике педагогических кадров всех уровней.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что на сегодня в РК 49 вузов имеют лицензии по педагогическим направлениям, всего обучается свыше 186 тысяч человек. Утверждены стандарт аккредитации педагогических вузов и концепция развития высшего образования и науки до 2029 года.
Количество грантов на педагогические направления за последние годы выросло в несколько раз и достигло 15 923 единиц. Их стоимость при этом увеличилась вдвое. Повышены также студенческие стипендии. Параллельно с этим были усилены требования при приеме на педагогические профессии. Продолжается работа по обновлению образовательных программ педагогических вузов, на сегодня обновлены уже 72%. В целом эти и другие проводимые изменения направлены на повышение качества подготовки педагогических кадров и их адаптацию к современным требованиям", - сообщил Нурбек.
Министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в настоящее время по педагогическим специальностям на базе колледжей обучаются более 80 тысяч студентов. 43 тысячи из них - по государственному заказу. Колледжи готовят воспитателей для детских садов, учителей начального и дополнительного образования, а также художественного труда и музыки.
В целях повышения качества подготовки и методического обеспечения кадров утвержден профессиональный стандарт "Педагог". На его основе колледжи совместно с работодателями обновляют и реализуют 554 образовательные программы. При этом уже повышена квалификация более 6 тысяч педагогов", - доложил Бейсембаев.
С учетом потребностей в республике ежегодно увеличивается государственный заказ на подготовку педагогических кадров. С текущего года также усилены квалификационные требования к колледжам для открытия педагогических специальностей. Это касается наличия соответствующих лицензий и обеспечения трудоустройства не менее 90% выпускников.
Глава правительства отметил: успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мастерства педагога. Быстро меняющиеся требования современной жизни диктуют необходимость адаптировать к ним подходы к подготовке педагогических кадров.
Сегодня у нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно", - указал Алихан Смаилов.
Вместе с тем в республике многое делается для повышения престижа и статуса педагога, в том числе в законодательном плане.
Мы повышаем учителям заработную плату, убираем несвойственную нагрузку и отчетность. Принят комплекс мер по привлечению в педагогику талантливой молодежи. Повышены требования к поступлению в педагогические вузы. И это правильно", - отметил премьер-министр.
По его словам, чем выше проходной балл в педагогические учебные заведения, тем больше возможности выбрать наиболее сильных абитуриентов. Если 5 лет назад в РК на эти специальности приходили абитуриенты с 50 баллами, то сегодня средний балл при зачислении составляет 111.
Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что "во всем виноват учитель", привело к снижению привлекательности этой профессии. Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя", - подчеркнул глава правительства.
Алихан Смаилов напомнил, что студентам педагогических специальностей были в 2,5 раза увеличены стипендии. Каждый четвертый претендент на государственный грант в текущем году, а также более 1,5 тысячи обладателей "Алтын белгі" захотели стать учителями.
Теперь мы должны повысить качество обучения и пересмотреть методики преподавания студентам педагогических вузов и колледжей. Нужно модернизировать учебные программы, включив в них востребованные компетенции. Надо учитывать все современные реалии", - перечислил глава кабмина.
Он поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования.
Надо до 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения нехватки кадров на местах", - отметил он.
Наряду с этим следует проработать эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы наставничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям.
Надо обеспечить непрерывность системы педагогического образования, преемственности содержания обучающих программ от детского сада до университета. Более того, необходимо усилить работу по оказанию методической поддержки организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального образования", - заключил Алихан Смаилов.
В октябре президент заявил о серьезном дефиците учителей в казахстанских школах. Он также подчеркнул, что нехватка школ уже сегодня стала одной из наиболее актуальных проблем.
30.11.2023, 12:40 70046
В Казахстане намерены законодательно ограничить использование сотовых телефонов в школах
По словам депутата, ребенок может использовать мобильный телефон во время перемен
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса депутат Асхат Аймагамбетов представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества", которым предлагается ограничить использование сотовых телефонов в школах.
Еще одна проблема, возникшая у учителей, - отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий и его расшифровке. В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", - цитирует zakon.kz депутата.
Аймагамбетов также рассказал, в каких случаях и в каких целях можно будет использовать сотовые телефоны.
Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребенок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. То есть в этом плане ограничений нет. На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее", - цитирует tengrinews.kz мажилисмена.
Он добавил, что телефоны могут понадобиться для учебных целей, например, если педагог захочет использовать какое-то обучающее мобильное приложение.
Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И тогда учитель может позволить использовать мобильные телефоны, для того чтобы работать по каким-то инновационным методам. То есть в этом плане ограничений нет. А если ребенок будет заниматься своими делами, использовать телефон, то в этом плане, конечно, ограничения будут действовать", - заявил депутат.
Напомним, ранее в ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип отметил, что признаки цифрового аутизма начинают отмечать во всем мире, в том числе и в Казахстане.
27.11.2023, 11:38 87321
Тринадцать педагогов с поддельными дипломами работали в школах Акмолинской области
Фото: kursovik.kz
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области обнаружила в школах региона тринадцать учителей, работавших по поддельным дипломам, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В частности, в школе Атбасарского района по поддельному диплому работала учителем биологии гражданка К. По данным прокуратуры, женщина использовала фальшивый документ для участия в программе "С дипломом в село". Таким образом, в 2021 году мошенница получила от государства по программе 4,9 миллиона тенге помощи.
Аналогичной схемой воспользовались еще 12 "специалистов" в сфере образования. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Госпрограмма "С дипломом в село" работает с 2009 года и предусматривает получение льготных кредитов и безвозмездные пособия молодым специалистам, которые приехали работать в сельскую местность.
В настоящее время органами уголовного преследования по всем 13 случаям проводятся следственные мероприятия", - сообщили в прокуратуре.
В июле в Алматинской области выявили более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами. Еще 9 липовых педагогов обнаружили в Мангистауской области Также более 100 учителей с фальшивыми дипломами уволили в Кызылорде.
16.11.2023, 18:05 128806
В Казахстане общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился более чем в три раза
Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге, информирует пресс-служба Акорды.
Как сообщил министр, с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры - на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с 160 тысяч тенге до 350 тысяч тенге, в национальных вузах - с 228 тысяч тенге до 400 тысяч тенге. Кроме того, сокращен дефицит мест в студенческих общежитиях в 3 раза - с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года.
Также, по данным, представленным Касым-Жомарту Токаеву, усиливается институциональная роль Национальной академии наук. Приступил к работе Национальный совет по науке и технологиям при президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тысяч тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Гумилева. Министерством разрабатывается модель цифрового университета. Студентам предоставлен доступ к глобальной образовательной онлайн-платформе Coursera, 40 тысяч обучающихся уже получили сертификаты. Подчеркивается, что 100 приоритетных курсов платформы доступны на казахском языке.
В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до 2025 года стипендии студентов колледжей повысят в 2 раза.
03.11.2023, 11:21 186581
Как получить средства из ЕНПФ для оплаты образования - Миннауки разработало правила
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и образования РК подготовило проект правил использования средств из Накопительного пенсионного фонда для оплаты образования.
Утвердить прилагаемые правила использования выплат целевых накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в целях оплаты образования", - говорится в приказе ведомства, размещенном на портале "Открытые НПА".
В документе говорится, что получатель целевых накоплений должен самостоятельно получать из ЕНПФ информацию о доступной сумме целевых накоплений, в том числе через интернет-ресурс фонда. Для этого ему необходимо авторизоваться с помощью ЭЦП и открыть свой личный кабинет, после чего заполнить электронное заявление на выплату целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования с указанием номера специального счета, доступной суммы и цели использования.
Использование целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования допускается на цели:
- оплаты образовательных услуг организации образования, включая зарубежную организацию образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения);
- пополнения образовательного накопительного вклада, внесение в виде страховой премии (страхового взноса) по договору образовательного накопительного страхования;
- частичного или полного погашения задолженности по образовательному кредиту.
Для получения выплат необходимо заключить:
- договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений и организацией образования, включая зарубежную организацию образования;
- либо договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником;
- либо договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений.
Наличие у получателя целевых накоплений технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования не является основанием для отказа в получении и использовании целевых накоплений из ЕНПФ в целях оплаты образования.
Сведения о зарегистрированном у уполномоченного оператора заявления на выплату поступают в ЕНПФ в течение 2 (двух) рабочих дней.
Далее ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного уведомления от уполномоченного оператора переводит сумму целевых накоплений уполномоченному оператору, который зачисляет ее на специальный счет получателя целевых накоплений, открытый уполномоченным оператором.
Получатель целевых накоплений выбирает цели, определенные пунктом 5 настоящих правил, и прикрепляет документы, подтверждающие целевое использование выплат целевых накоплений, предусмотренные пунктом 11.
Документами, подтверждающими целевое использование выплат целевых накоплений из ЕНПФ являются:
- договор об оказании образовательных услуг между получателем целевых накоплений и организацией образования (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор составлен на иностранном языке);
- документ на оплату образовательных услуг или договор об образовательном накопительном вкладе между получателем целевых накоплений и банком-участником, зарегистрированный в едином реестре договоров об образовательном накопительном вкладе в соответствии с законом о ГОНС;
- либо договор образовательного накопительного страхования между страховой организацией-участником и страхователем в пользу выгодоприобретателя, являющимся получателем целевых накоплений, зарегистрированный в едином реестре договоров образовательного накопительного страхования в соответствии с законом о ГОНС.
После того как документы представлены, уполномоченный оператор обязан перечислить выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов по их целевому назначению.
Перечисление выплаты целевых накоплений для оплаты образования осуществляется безналичным способом.
Если получатель не предоставил необходимые документы, выплаты, находящиеся у уполномоченного оператора, должны быть возвращены в ЕНПФ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поступления на специальный счет.
При недостаточности целевых накоплений из ЕНПФ для оплаты образования используются собственные средства получателя целевых накоплений.
Уполномоченные операторы предоставляют в ЕНПФ на ежемесячной основе сведения о принятых и одобренных заявлениях на выплаты, а также информацию о целевом использовании выплат целевых накоплений", - подчеркивается в документе.
Банки-участники и страховые организации-участники тоже обязаны ежемесячно отправлять в ЕНПФ и оператору в сфере государственной образовательной накопительной системы информацию о целевом использовании выплат.
Ранее вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков рассказал, на что дети по достижении совершеннолетия смогут потратить средства, накопленные в Национальном фонде.
Также в правительстве пояснили, как будет работать накопительная система "Келешек" и заменит ли она образовательные госгранты.
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