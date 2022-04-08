В Алматы в 2022 году откроется филиал российского МИФИ

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НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане более 70% абитуриентов набрали пороговый балл на мартовском тестировании, что на 6% больше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Что касается среднего балла, то он составил почти 69 баллов. Максимальный балл - 135. Всего в мартовском Едином национальном тестировании приняли участие около 105 тысяч человек. Из них 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% - на русском, 0,2% - на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов", - проинформировали в ведомстве.

По информации МОН РК, в мартовском ЕНТ приняли участие 211 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата.

Отмечается, что в этом году впервые выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было дано, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут.

Наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются "Математика-Физика" и "Химия-Биология". Данные предметы выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика" (0,12%).

Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них - индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие - не в полной мере. Это позволит ему уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Следующая опция - выбор комбинации "Математика-Информатика" для поступающих на IT-направления подготовки. Несмотря на то, что в этом году профильным предметом остается "Физика", а само нововведение будет внедрено в 2022-2023 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. А также мы обновили разрешенную для использования таблицу растворимости солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ", - сказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Также сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 99 абитуриентов.

Напомним, что запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 259 человек, их результаты аннулированы.

Отмечается, что Национальным центром тестирования МОН РК на постоянной основе ведется работа по информационной поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ поступило и обработано около 500 письменных обращений посредством электронной почты, около 2 500 звонков на call-центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. В основном, вопросы от абитуриентов касались участия в тестировании, доступа в личный кабинет, технической поддержки и т.д.



