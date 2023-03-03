02.03.2023, 13:00 5531
В Алматы выкупят территорию кафе для расширения школы
Один из жителей города пожаловался на шашлычную
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы по просьбам жителей выкупят территорию шашлычной для расширения школы № 29, информирует пресс-служба акимата города.
Один из жителей города пожаловался на шашлычную на Богенбай батыра.
У нас источник проблем - шашлычная на Богенбай батыра, между Кастеева и Бегалина. Сопутствующие все проблемы: дым, шум, драки и так далее. Каждый день вызываем полицию, чтобы просто домой к себе зайти", - заявил он.
В свою очередь аким Медеуского района Еркебулан Оразалин подчеркнул, что вопрос по нарушению общественного спокойствия в районе на контроле.
Мы у вас неоднократно были по адресу. Заведение "Чачапурина", по которому у вас жалобы. Там рядом находится школа № 29. По поручению акима Алматы Ерболата Досаева мы планируем провести оценку и выкуп, чтобы расширить школу", - добавил он.
Ранее Досаев ответил на вопрос о сносе домов для пробивки проспекта Рыскулова.
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23.02.2023, 19:26 56841
В Казахстане весенние каникулы у школьников без учета праздников и выходных составят всего 2 дня
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Каникулы казахстанских школьников в марте составят всего 2 дня, остальной отдых выпадает на праздничные и выходные дни.
Напомним, весенние каникулы в этом году продлятся 9 дней - с 18 по 26 марта.
Из них 18, 19, 25 и 26 марта - выходные дни, а 21, 22 и 23 - праздничные. Таким образом, на каникулы приходятся всего два дня - 20 и 24 марта.
Напомним, Министерство просвещения РК разработало проект приказа "Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", согласно которому сроки школьных каникул в Казахстане сокращаются.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 2 марта.
Стоит отметить, что подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул.
Категорически против нарушения прав ребенка на отдых в части увеличения длительности учебного процесса без проведения исследований министерством здравоохранения";
Я против продления учебного года до 31 мая. Учебный год должен проходить как и раньше с 1 сентября до 25 мая. И уменьшения каникул. Чем меньше дети отдыхают, тем хуже обучаемость. Проблема не в сроках обучения, а в его качестве. Не продумана программа, неграмотно распределена нагрузка";
Против данного НПА. Оставить последний звонок 25 мая. Климатические условия должны быть учтены. В классах уже 25 мая невозможно сидеть. Верните нормальное советское образование. Верните адекватность в школах. Не нужны нам западные устои!" - высказались родители школьников.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года.
17.02.2023, 10:07 125286
Сроки завершения учебного года и проведения экзаменов определены в Казахстане
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".
Согласно приказу сроком завершения 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования определено 31 мая 2023 года.
Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов пройдут со 2 июня по 13 июня 2023 года; государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов - с 5 июня по 19 июня 2023 года.
Утверждены следующие сроки проведения итоговой аттестации:
- для обучающихся 9-х (10-х) классов:
1) письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменная работа (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2023 года;
2) письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) - 6 июня 2023 года;
3) письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 9 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 13 июня 2023 года;
- для обучающихся 11-х (12-х) классов:
1) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 5 июня 2023 года;
2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 8 июня 2023 года;
3) устный экзамен по истории Казахстана - 12 июня 2023 года;
4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 15 июня 2023 года;
5) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 19 июня 2023 года.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 2 марта. Стоит отметить, что подавляющая часть комментаторов высказалась против продления учебного года и сокращения каникул.
Категорически против нарушения прав ребенка на отдых в части увеличения длительности учебного процесса без проведения исследований министерством здравоохранения";
Я против продления учебного года до 31 мая. Учебный год должен проходить как и раньше с 1 сентября до 25 мая. И уменьшения каникул. Чем меньше дети отдыхают, тем хуже обучаемость. Проблема не в сроках обучения, а в его качестве. Не продумана программа, неграмотно распределена нагрузка";
Против данного НПА. Оставить последний звонок 25 мая. Климатические условия должны быть учтены. В классах уже 25 мая невозможно сидеть. Верните нормальное советское образование. Верните адекватность в школах. Не нужны нам западные устои!" - высказались родители школьников.
Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. Родители школьников выступили против.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года.
15.02.2023, 08:20 138061
Все учебные заведения Казахстана проверят на обеспечение безопасности
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Все учебные заведения Казахстана проверят на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности. Такое поручение дал министр просвещения РК Гани Бейсембаев на экстренном совещании совместно с замакимами регионов, руководителями управлений образования и департаментов по обеспечению качества в сфере образования.
Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова рассказала о предварительных результатах проверки в школе города Петропавловска и планах по обеспечению безопасности в учебных учреждениях.
Комитетом продолжится работа по методической и психологической помощи. По поручению главы государства с 2019 года проводится ежеквартальный мониторинг состояния безопасности на объектах образования. Со следующей недели в течение целого месяца с участием региональных уполномоченных по правам ребенка, родительской общественности, экспертов, неправительственных организаций по всей стране проведем проверку по вопросу организации безопасности в учебных учреждениях", - подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей.
Стоит отметить, что на сегодня комитет формирует правовую базу, осуществляющую координацию и анализ деятельности заинтересованных государственных органов. Кроме того, отработаны стандарты и требования оснащения организации дошкольного и среднего образования системами, перечень запрещенных предметов и веществ, ограниченных для использования в организациях образования.
В прошлом году разработана инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, а в январе 2023 года в регионы направлены алгоритмы действий для педагогов и обучающихся.
Министерством разрабатывается проект комплексного плана по защите детей от насилия, превенции, суицида и обеспечения прав благополучия, в том числе по организации системы безопасности. В нем задействованы порядка 20 государственных органов и регионов. Также в ближайшее время будут внесены изменения в регламент пропускного режима", - рассказала Насымжан Оспанова.
В завершение министр просвещения РК Гани Бейсембаев поручил провести тщательный мониторинг всех учебных заведений страны на предмет обеспеченности комплексной системой безопасности с 20 февраля по 20 марта 2023 года. Разработать действенные механизмы взаимодействия в этом вопросе. При этом Комитету среднего образования необходимо разработать цикл специальных уроков безопасности для обучающихся, а управлениям образования совместно с департаментами полиции и департаментом по чрезвычайным ситуациям обеспечить их проведение в организациях образования.
Как отметили в министерстве, несоответствие систем безопасности наблюдается в Алматинской, Жетысу, Улытау, Абай, Костанайской и Туркестанской областях.
Ранее сообщалось, что утром 13 февраля в одну из школ Петропавловска пришел ученик 9-го класса со школьным рюкзаком, в котором находились топор, нож и самодельная маска, и напал на детей.
В 07.50 в туалете 2-го этажа подозреваемый надел самодельную маску белого цвета и выбежал в коридор с топором в руках, где нанес ученику 10-го класса два удара топором в область головы; ученице 10-го класса один удар обухом топора в область предплечья и два удара по голове; а также ударил один раз обухом топора по голове ученика 9-го класса. Увидев происходящее, ученики старших классов и подоспевшие учителя задержали нападавшего", - рассказал первый замглавы МВД РК Марат Кожаев.
В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска.
В школах Казахстана планируют ввести лицензированную охрану.
08.02.2023, 16:14 169421
Вузы РК готовы принять обучающихся в Турции казахстанцев
Перевод граждан Республики Казахстан и кандасов из зарубежных вузов осуществляется в течение учебного года
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящий момент казахстанские вузы готовы к приему граждан страны и кандасов на обучение, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
В случае введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, военного времени, а также в условиях вооруженного, военного конфликтов в стране обучения перевод граждан Республики Казахстан и кандасов из зарубежных вузов осуществляется в течение учебного года", - проинформировали в министерстве.
По информации посольства РК в Турции, более 8000 граждан РК обучается в вузах Турции, из них 11 стипендиатов программы "Болашак" и 190 студентов казахстанских вузов, обучающихся в рамках академической мобильности.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших от землетрясения.
04.02.2023, 14:37 193806
В Казахстане хотят поменять дату празднования Дня учителя
Фото: Deposiphotos
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменения: в перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением: пункт 36 изложить в следующей редакции: "36. День учителя - 5 октября", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Напомним, в настоящее время День учителя в Казахстане празднуется в первое воскресенье октября.
Международный День учителя рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных Наций. 5 октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.
Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.
В День учителя педагоги и учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы. Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования.
01.02.2023, 16:17 211606
Посол РК в России встретился с руководителями ведущих вузов РФ
Были обсуждены вопросы обучения казахстанских студентов в перечисленных вузах
Фото: kazembassy.ru
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Москва. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве в посольстве Казахстана состоялась встреча посла Казахстана в России Ермека Кошербаева с руководителями ведущих вузов Российской Федерации, сообщает пресс-служба посольства РК в России.
Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой сотрудничества в сфере образования, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", - проинформировали в пресс-службе.
Были обсуждены вопросы обучения казахстанских студентов в перечисленных вузах и увеличения образовательных квот для граждан РК.
Также затронуты различные аспекты функционирования открывшихся в сентябре филиалов НИЯУ "МИФИ" в Алматы и РГУ нефти и газа имени Губкина в Атырау.
По итогам встречи стороны условились наращивать взаимодействие и активизировать обмен опытом через взаимные стажировки и реализацию совместных научно-исследовательских проектов.
Напомним, в начале августа прошлого года стало известно, что филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью.
27.01.2023, 20:55 238726
Подписан меморандум между Казахстаном и Венгрией по подготовке кадров в атомной отрасли
Казахстанские кадры пройдут профессиональную подготовку в Венгрии в сфере мирного использования атомной энергии
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 27 января в рамках 8-го заседания Казахстанско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, прошедшего в Будапеште, между Министерством энергетики Казахстана и Министерством культуры и инноваций Венгрии подписан меморандум о взаимопонимании по подготовке и обучению кадров в сфере мирного использования атомной энергии, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Целью меморандума является установление долгосрочного сотрудничества по профессиональной подготовке в Венгрии казахстанских кадров в сфере мирного использования атомной энергии.
В рамках меморандума планируется разработать учебные и образовательные программы для подготовки кадров по эксплуатации и обслуживанию АЭС, ядерной и радиационной безопасности, реакторной физике, управлению ядерными технологиями, атомной промышленности, а также по другим направлениям в сфере мирного использования атомной энергии.
24.01.2023, 18:05 257446
Ежегодный экзамен по казахскому языку введут в школах с нового учебного года
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК намерено ввести с нового учебного года ежегодный экзамен по казахскому языку для учеников 5-8-х и 10-х классов.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля 2023 года.
С 2023-2024 учебного года вводится экзамен по предмету "Казахский язык" в школах с казахским языком обучения и по предмету "Казахский язык и литература" в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5-8-е классы), общего среднего (10-й класс) образования", - говорится в пояснительной записке к документу.
Экзамен будет проходить в конце учебного года и оцениваться по пятибалльной шкале. На нем будут оценивать аудирование, говорение, чтение и письмо.
Экзамен также будет проходить в организациях технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, говорится в документе.
Итоговая оценка по предметам "Казахский язык", "Казахский язык и литература" будет выставляться на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70.
Напомним, в прошлом году министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова рассказала, кого в первую очередь коснется требование сдачи экзамена на знание государственного языка и истории Казахстана.
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