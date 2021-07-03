В ходе ЕНТ выявлено 18 подставных лиц

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НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Директор Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова подвела итоги Единого национального тестирования 2021 года на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Наужан Дидарбековой в ЕНТ приняли участие 145 288 абитуриентов. Средний балл в целом составил 69,8.

Пороговый балл набрали 88 101 абитуриент, не преодолели пороговый балл 57 187 детей, это 37,4%. Максимальный балл набрал один тестируемый", - проинформировала спикер.

Она также отметила что во время тестирования было выявлено 18 подставных лиц.

756 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки проноса запрещённых предметов", - подытожила Дидарбекова.

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