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В ходе ЕНТ выявлено 18 подставных лиц

02.07.2021 5131
В ходе ЕНТ выявлено 18 подставных лиц
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Директор Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова подвела итоги Единого национального тестирования 2021 года на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Наужан Дидарбековой в ЕНТ приняли участие 145 288 абитуриентов. Средний балл в целом составил 69,8. 
 

Пороговый балл набрали 88 101 абитуриент, не преодолели пороговый балл 57 187 детей, это 37,4%. Максимальный балл набрал один тестируемый", - проинформировала спикер.

 
Она также отметила что во время тестирования было выявлено 18 подставных лиц.
 

756 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки проноса запрещённых предметов", - подытожила Дидарбекова. 

 

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