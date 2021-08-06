В каких странах казахстанские студенты могут учиться бесплатно

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Увеличилось количество стран, в которых казахстанцы могут бесплатно обучаться в рамках межправительственных соглашений, заключенных по инициативе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гранты казахстанцам начнут выделять Словакия, Азербайджан и Вьетнам. Таким образом, если в 2019 году в списке государств, с которыми имелись договоренности в сфере образования, было 7 стран, то в 2021 их число возросло до 10", - сообщает пресс-служба МОН РК.

Среди них также есть Венгрия, Польша, КНР, Украина, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

По информации ведомства, за минувшие два года в ведущих вузах этих стран бесплатно обучились около тысячи казахстанцев. В этом году казахстанцам выделено около 500 грантов.

В рамках межправительственных грантов казахстанцы могут пройти обучение по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и резидентуры", - отметили в министерстве.

В МОН подчеркнули, что в сравнении с 2019 годом число желающих принять участие в конкурсном отборе, возросло на 15%. Отбор претендентов проводит независимая комиссия, которая состоит из депутатов, экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

Оператором межправительственных соглашений является Центр международных программ МОН РК.

Ранее на прошедшем Казахстанско-Европейском форуме с участием министра образования и науки РК и послом Европейского союза в Казахстане стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества в сфере образования", - заключили в пресс-службе.

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