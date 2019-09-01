В канун Дня знаний спортивной школе-интернату в Кызылординской области подарили два автомобиля

Кызылорда. 31 августа. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области поздравил студентов и преподавателей спортивного учебного заведения с Днем знаний и вручил ключи от двух автомобилей, передает Kazakhstan Today.

В преддверии Международного дня знаний аким Кызылординской области Куанышбек Искаков посетил школу-интернат-колледж для одаренных в спорте детей имени Жалантос бахадура. Глава региона поздравил коллектив школы и отметил, что данное учебное заведение имеет многолетнюю историю, сообщила пресс-служба главы региона.

Школа-интернат на пути своего роста поднялась до уровня колледжа, где обучили и воспитали известных спортсменов современной независимой страны. Это бронзовый призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике Александр Зайчиков, участники Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира Алмас Утешов, 3-кратный чемпион Азии по вольной борьбе Даулет Ниязбеков, чемпион юношеских Олимпийских игр, первый чемпион мира по дзюдо Бауыржан Жауынтаев, участник Олимпийских игр по вольной борьбе Галымжан Усербаев, участник чемпионата мира по тяжелой атлетике Куаныш Рахатов", - отметил Искаков.

По его словам, только в 2018-2019 учебном году учащиеся школы-интерната приняли участие в чемпионатах республики и завоевали 111 медалей, а на ІХ летней спартакиаде школьников и учащихся колледжей Республики Казахстан - 57 медалей. В этом году подготовлено пять мастеров спорта Республики Казахстан, 40 кандидатов в мастера спорта, в состав национальной сборной команды вошли 32 ученика.

Также в этом году на ІХ летней спартакиаде школьников и учащихся колледжей Республики Казахстан учащиеся школ-интернатов-колледжей завоевали 57 медалей по видам спорта. В 2018 году на III летних юношеских Олимпийских играх в аргентинском городе Буэнос-Айресе ученик школы-интерната гребец Диас Бахрадин завоевал золотую медаль, в этом году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в городе Лас-Вегасе, США, победителями стали Саби Есенгельды и Бекболат Рахат.

Искаков вручил руководству школы-интерната ключи от двух автомобилей и осмотрел отремонтированные здания.

В колледже обучаются 40 студентов по специальности "тренер по спорту - преподаватель". Недавно здесь был проведен капитальный ремонт общежития, столовой, учебного центра и административного отдела.

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