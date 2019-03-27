Караганда. 26 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области многодетная мать создала бизнес без личных затрат, передает Kazakhstan Today.

Елнур Мухамедьяр, проживающая в Нуринском районе, превратила в стабильный доход обычную идею. Она открыла мини-центр для детей в поселке Нура. При этом, как рассказала женщина, на развитие своего дела денег у нее не было, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, многодетная мать подала заявку и выиграла грант в размере 1 200 000 тенге по проекту "Инклюзивное планирование местного развития". Так и появился мини-центр "Лайлім" для детей школьного и дошкольного возраста.

В центре для детей проводят развивающие занятия и игры: лепят из пластилина, рисуют песком. Здесь также работает логопед. Для учеников младших классов организовали группы продленного дня. В них школьникам помогают лучше усвоить пройденный на уроках материал и проводят дополнительные занятия. Все занятия проходят на казахском и русском языках.

Несмотря на плотную занятость, Елнур Мухамедьяр успевает постоянно развиваться и совершенствовать свои навыки. Например, не так давно прошла специальные курсы по проекту "Бизнес - Советник" по программе Единой поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020". Всем тем, кто мечтает начать свое дело, она советует ничего не бояться, где-то идти на риск, тем более, когда есть поддержка от государства.

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