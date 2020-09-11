В Карагандинской области в связи с переходом на дистанционное образование действует горячая линия

Караганда. 10 сентября. Kazakhstan Today - На горячую линию управления образования Карагандинской области с начала учебного года поступило 127 звонков. Всем обратившимся оказали необходимую помощь и ответили на их вопросы, передает Kazakhstan Today..

Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, бесперебойная горячая линия была создана в управлении образования

Региона в связи с переходом на дистанционный формат обучения.

За время существования линии поступило 127 звонков. По всем даны разъяснения. Хочу сказать, что нерешаемых вопросов не существует. Уважаемые родители школьников, если вы столкнулись с проблемами в дистанционном образовании, прошу вас обращаться к нам, мы вам обязательно поможем и вместе с вами разберёмся в ситуации", - сообщила на брифинге в прямом эфире руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Номера телефонов, по которым принимают звонки по поводу дистанционного образования, дежурных классов, обеспечения школьников компьютерной техникой и так далее: (8-7212) 25-25-02, 8-747-491-12-91.

Кожахметова также сообщила, что проблемы, возникшие с образовательными платформами DarynOnline и Sdot.Bilimal, уже решаются. Они появились из-за перегрузки 1 сентября.

Сейчас работу систем восстанавливают, сначала будем подключать к ним районы, затем города. Это нужно, чтобы не допустить перегруза во второй раз. Думаю, к следующей неделе корректную работу платформ удастся восстановить", - проинформировала руководитель управления образования.

По словам Гульсум Кожахметовой, точной даты, когда школьники вновь сядут за парты, пока нет. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Тем временем, по информации пресс-службы, в регионе к привычному режиму работы постепенно возвращаются учреждения культуры. Для посетителей уже открыты музеи и библиотеки. Находиться в них можно ограниченному количеству людей, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Театры и кинозалы по-прежнему закрыты.

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