В Казахстане 145 колледжей отказались от права обучать студентов по 330 специальностям

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки сообщило об отказе 145 колледжей от права обучать студентов по 330 специальностям, передает Kazakhstan Today.

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК проводится постоянный мониторинг образовательной деятельности всех казахстанских колледжей. По результатам проведенного анализа 145 учебных заведений добровольно вернули приложения к лицензии по 330 специальностям (разрешение на осуществление обучения по определенным специальностям)", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова отметила, что совместно с директорами организаций ТиПО была проведена работа, направленная на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

Наши департаменты проводят мониторинг образовательной деятельности колледжей. Прежде всего мы изучаем обеспеченность учебного процесса преподавателями, учебной литературой, оборудованием, то есть определяем наличие всех необходимых условий для обучения. В результате этой работы колледжами принято решение о возврате приложений к лицензии по отдельным специальностям, по которым либо не ведется обучение, либо они не соответствуют профилю учебного заведения или квалификационным требованиям. К примеру, педагогический колледж имел приложение к лицензии по подготовке менеджеров, а экономический колледж - по подготовке педагогов. Или же колледжи готовили специалистов, не имея необходимого оборудования. Хочу отдельно отметить, что, в основном, это коснулось невостребованных на рынке труда специальностей, и в подавляющем большинстве колледжей по этим специальностям сейчас никто не учится. Тем колледжам, в которых были обучающиеся по данным специальностям, мы дали время, и они в этом году их выпустили, а новый набор по ним уже не проводился. Таким образом, родителям и студентам беспокоиться не нужно. Проблемных вопросов нет", - сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

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