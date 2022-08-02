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В Казахстане будут готовить своих физиков-ядерщиков

01.08.2022, 18:25 9771
В Казахстане будут готовить своих физиков-ядерщиков
Фото: arnapress.kz
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Филиал Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" Алматы начал приемную кампанию для поступления в бакалавриат и магистратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Один из лучших национальных исследовательских университетов России в своем казахстанском филиале будет обучать по программам подготовки "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы" и "Физика элементарных частиц и космофизика", сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
 
Прием документов пока ведут специалисты КазНУ имени аль-Фараби, на базе которого будет действовать филиал МИФИ. Представители приемной и предметной комиссии НИЯУ МИФИ прибудут в Алматы 2 августа.
 
На сегодняшний день подано 62 пакета документов на бакалавриат и 10 для продолжения обучения в магистратуре. Первая волна вступительных испытаний состоится 3 (физика) и 5 августа (математика). Вторая волна запланирована на 25 и 27 августа соответственно.
 
Официальное открытие Филиала запланировано на вторую половину сентября, а начало обучения - 1 октября 2022 г.
 

Основными направлениями сотрудничества с российскими вузами, является подготовка кадров для ядерной энергетики, геологии и нефтегазовой промышленности. Мы ожидаем, что в результате наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности", - считает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - один из ведущих исследовательских университетов мира (Топ-350 в мире) с авторитетными научными школами. Здесь работали 6 лауреатов Нобелевской премии. Сегодня в МИФИ реализуется более 200 образовательных программ.
 

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В Казахстане завершен прием документов для поступления в 1 класс

01.08.2022, 16:41 11306
В Казахстане завершен прием документов для поступления в 1 класс
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в 1 класс. Прием документов продолжался 4 месяца - с 1 апреля до 1 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За это время казахстанцы подали около 400 тысяч заявлений. Больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке", - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

 
Напомним, что процедура приема заявлений была автоматизирована, и родители имели возможность подавать документы как в традиционном, так и в онлайн-формате. 80% заявок было подано в электронном виде. 
 

До начала учебного года остался один месяц. Теперь школы приступят к качественной подготовке и организации учебного процесса, формированию класс-комплектов. Организационных моментов более чем достаточно, и последний месяц лета будет эффективно использован школами. Больше всего первоклашек отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жамбылской (80,4%) областях", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

 

Более 400 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году

26.07.2022, 13:20 47196
Более 400 тысяч детей пойдут в первый класс в этом году
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане около 390 тысяч заявлений для приема детей в первый класс поступило на сегодняшний день. Из них 70% детей выбрали обучение на государственном языке, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отметим, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях. 
 

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч казахстанских детей", - сообщили в Минпросвещения.

 
Напомним, что прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. При этом срок приема документов завершается 1 августа 2022 года. Далее школам предоставлено время для того, чтобы качественно подготовиться к формированию класс-комплектов и организации учебного процесса. 
 

До окончания приема документов осталось несколько дней. Отметим, что с 1 апреля на протяжении 4 месяцев мы информировали и в СМИ и в соцсетях о необходимости подачи документов до 1 августа. Тем, кто еще не подал заявки, нужно сделать это до 1 августа. Сейчас многие образовательные государственные услуги доступны в электронном формате, поэтому отправить заявку можно через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать и в традиционном бумажном формате", - рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

 

Опрос КТ: 85% респондентов считают, что нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему

25.07.2022, 12:12 58691
Опрос КТ: 85% респондентов считают, что нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Подавляющее большинство респондентов считают, что нужно отказаться от Болонской системы и вернуть прежнюю научно-образовательную систему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвал катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?"
 
85% участников опроса ответили: "Да, нужно вернуть прежнюю научно-образовательную систему"; 9% считают, что в этом нет необходимости и надо продолжать эксперименты в образовании и науке; 5% считают, что нам вообще не нужны наука и образование, 1% - все равно.
 
Напомним, в июне этого года все вузы России были исключены из Болонского процесса. Как отметили российские эксперты, введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. 

 
По мнению экспертов, выход из Болонского процесса даст новый импульс развитию образования.
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно", - сообщил профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов. 

 
Он подчеркнул, что возврат к бывшей советской системе даст новый импульс, даст новых ученых, новых специалистов, настоящих преподавателей с большой буквы. Профессор отметил, что "у каждого государства есть свое лицо, должно быть свое лицо и образование". 
 

Мы (преподаватели. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) должны обучать не только профессии инженера, геолога. Мы должны воспитывать гражданина, патриота своей Родины, знающего свою историю, свою литературу, свои национальные традиции и подражающего своим национальным героям, а Болонская система ничего этого не предоставляет. Думаю, лет через 10, а может даже, через 5 качество образования в России будет намного выше, чем сейчас", - добавил Хосай Абраимов. 

 
В свою очередь МОН РК считает Болонскую систему успешной для Казахстана. 
 

Болонский процесс стал важнейшим компонентом европейской интеграции, сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого пространства высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства", - сообщили в МОН РК. 

 
Также отмечается, что страны, вступившие в Болонский процесс, применяют единые стандарты высшего образования, которые способствуют облегчению образовательной и трудовой миграции граждан стран - участников Болонского процесса. 
 

Присоединение Казахстана к Болонской декларации стало важнейшим шагом на пути к интернационализации образования и науки республики. Участие Казахстана в Болонском процессе дает возможности для расширения доступа к европейскому образованию, постепенного развития его качества, а также увеличения уровня мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому", - подчеркнули в министерстве. 

 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Казахстан не планирует выходить из Болонской системы образования.
 

Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. В то время наше вступление в систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. А на самом деле там очень много недостатков. Я видел эти недостатки, разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что "у этой медали есть две стороны". Я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы, но надо понимать, что будут и последствия", - сказал президент РК. 

 

В Казахстане стартовал прием заявок на августовское ЕНТ

25.07.2022, 11:58 59261
В Казахстане стартовал прием заявок на августовское ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Прием заявок для участия в августовском ЕНТ начался 25 июля и продлится до 30 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа, проинформировали в Министерстве науки и высшего образования РК.
 

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Напомним, что участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах", - отметили в ведомстве.

 
Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.
 
Отмечается, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, на августовском тестировании смогут поменять комбинацию профильных предметов.
 

К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не смогли набрать пороговый балл. Без порогового балла они не смогут поступить в высшие учебные заведения страны. Для того чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

 
Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности, могут поступить на обучение по итогам собеседования.
 

Действие ради действия! - родители школьников возмущены очередной инициативой Минпросвещения

22.07.2022, 21:27 80286
Действие ради действия! - родители школьников возмущены очередной инициативой Минпросвещения
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Родители школьников не скрывают своего возмущения в комментариях к документу на сайте "Открытые НПА" (орфография и пунктуация сохранены): 
 

Когда же вы уже угомонитесь, и действительно займетесь делом?? Оставьте детей в покое!! Подумайте лучше об оптимизации учебного процесса, исключения ненужных предметов или объединения некоторых из них. У ребенка в 5 классе было 3(!!) вида всяких историй", - пишет Асель Королева. 

 

Сколько можно экспериментировать над детьми? Необходимо обеспечить качественное образование нашим детям. Подготавливать грамотных учителей. Педагогам некогда учить, их загружают ненужной работой. Хотите снизить нагрузку на детей, тогда уберите не нужные предметы", - пишет Дос Бекжан.

 

К чему эти бестолковые изменения. Действие ради действия! Займитесь лучше составлением грамотной учебной программы", - возмущается Александр Батранин.

 

В Минпросвещения назвали уточненную дату окончания учебного года

22.07.2022, 18:33 81951
В Минпросвещения назвали уточненную дату окончания учебного года
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с документом новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая.
 
В ведомстве отметили, что добавление дней позволит сократить количество уроков в день, снизить интенсивность изучения "сложных" тем путем отведения часов на повторение и закрепление.
 
Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель (ранее 33 недели), во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель (сейчас 34 недели).
 
Даты каникул остались в прежней редакции:
 
в 1-11-х (12-х) классах:
 
  • осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
  • зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года);
  • весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года).
 
В 1-х классах дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года).
 
Документ размещен 22 июля на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 августа.
 
Ранее сообщалось, что в Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа.
 

Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии

21.07.2022, 14:02 91316
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби", - сообщил Токаев. 

 
По его словам, также прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном.
 

Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - отметил он.

 
Кроме того, президент РК предложил в целях позиционирования региона как единого культурного пространства начать практику ежегодного избрания "культурной столицы Центральной Азии".
 

Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая

21.07.2022, 09:56 89181
Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эксперты апеллировали тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня. Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в РК стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах - около 200 дней. 
 
Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника. А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала.
 
При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся - с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать.
 

Многие сторонники продления учебного года предлагали продлить 4-ю четверть до 20-25 июня и начать учебный год уже с 20 августа. Эксперты били тревогу уже несколько лет и отмечали, что, пока наши школьники проводят летнее время за отдыхом или играми в компьютерах и в смартфонах, их сверстники учатся. Свои аргументы они уже озвучивали ранее", - рассказали в Комитете дошкольного и среднего образования.

 
Была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. 
 

Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней. И уже с начала лета, то есть с 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето - с 1 июня до 1 сентября дети будут отдыхать на каникулах. При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов", - отметили в комитете.

 
Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ, подчеркнули в ведомстве.
 
Для сравнения: летние каникулы в Германии, Англии и Японии длятся 7 недель, 7-9 недель в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель в Латвии, Италии и Португалии, в Казахстане - 14 недель.

Напомним,в школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели.
 

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