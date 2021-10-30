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В Казахстане будут созданы 20 инновационных школ программирования - Мусин

29.10.2021, 13:36 49654
В Казахстане будут созданы 20 инновационных школ программирования - Мусин
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Казахстане будут созданы 20 инновационных школ программирования. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня, по словам министра,  в стране уже работают 2 таких школы, выпускники которых, находясь в Казахстане, работают на глобальные компании. 

Для стимулирования развития инновационных школ будет выделено 20 тысяч ваучеров, которые будут давать возможность человеку обучиться бесплатно в инновационной школе программирования. В эти школы смогут поступать не обязательно выпускники школ или студенты, в них смогут поступить любые люди, захотевшие поменять специальность и обучиться IT-навыкам", - подчеркнул глава ведомства.


Глава ведомства также сообщил, что в Казахстане будет внедрено понятие "виртуальный учитель математики". 
 

В некоторых районных центрах или сельских округах учителей информатики или учителей программирования не хватает и качество их подготовки оставляет желать лучшего. Так как предметы "Информатика" и "Программирование" наиболее приспособлены к преподаванию через онлайн, такой пилот реализуется в 150 школах в Восточно-Казахстанской области. Этот опыт будет тиражироваться повсеместно, для того, чтобы все дети имели возможность получать качественные уроки по информатике и программированию независимо от расстояния", - рассказал Мусин.

 
Глава МЦРИАП посетовал, что уровень IT-специалистов оставляет желать лучшего. 
 

Мы все понимаем, что сегодняшний уровень специалистов, выпускающихся в вузах для IT-отрасли, не совсем высокий - вузы выпускают специалистов не совсем высокого качества. Это общая проблема. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МОН будут проводить работу по передаче "под шефство" IT-факультетов 50 территориальных вузов к профильным IT-вузам или состоявшимся IT-компаниям", - сообщил министр. 

 
По его мнению, развитие IT-индустрии состоит из трех элементов:
 
- развитие человеческого капитала. Для развития отрасли важен человеческий капитал – люди с математическими навыками, которые знают языки программирования или имеют аналитические способности;
 
- акселерация проектов. Проводить через акселерацию помощь стартапам или IT-предпринимателям для того, чтобы они были более подготовленными к ведению бизнеса в IT-сфере;
 
- обеспечение необходимого финансирования.
 

Если эти 3 блока правильно заработают, то поручение президента по достижению 500 млн долларов экспорта в 2025 году будет достигнуто", - резюмировал Мусин.

 

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Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК

29.10.2021, 16:58 43147
Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Первая четверть завершилась в казахстанских школах. Осенние каникулы продлятся семь дней - с 1 по 7 ноября 2021 года, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вторая четверть начнется 8 ноября в традиционном формате", - сообщили в МОН РК. 

 
Напомним, что обучение в первой четверти также проходило в офлайн-режиме.
 

В первой четверти была проведена работа по диагностике знаний школьников и восполнению потерь в знаниях из-за пандемии и онлайн-обучения в прошлом году. По всем основным предметам выявлялись сложные темы, на закрепление которых было отведено отдельное время. По желанию детей и их родителей были организованы занятия по отдельным учебным предметам более чем для 62 тыс. школьников", - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

 
Отметим, что в первой четверти учащиеся Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей почти стопроцентно обучались в традиционном формате.
 
На конец первой четверти зарегистрировано 0,04% школьников от их общего числа, заболевших коронавирусом. В течение первой четверти на карантин были отправлены 6% от общего количества классов.
 
В новом учебном году в более чем 7 тыс. школ обучаются 3,6 млн детей. В первый класс в этом году пришли 394 тыс. детей, что на 19 тыс. больше в сравнении с прошлым годом.

 

Исследование: в России каждый пятый студент из Казахстана

29.10.2021, 10:32 55918
Исследование: в России каждый пятый студент из Казахстана
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В России обучаются порядка 59 тыс. студентов из Казахстана - каждый пятый студент. Тем временем инвестиции в основной капитал в сфере образования в Казахстане сократились на 12% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Международном рейтинге QS World University Rankings 2022, оценивающем более 1300 вузов мира, Казахстан представлен 14 вузами, а наиболее высокое место - лишь 175-е - у Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ). Таким образом, ни один вуз РК не вошел даже в первую сотню, сообщает Ranking.kz.
 

Для сравнения: Россия представлена 48 вузами, наивысшая позиция (78-е место) у Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Заметим: по данным Министерства науки и высшего образования РФ, в 2020 году в вузах России обучалось более 281 тыс. иностранных студентов, среди которых каждый пятый - казахстанец (59,1 тыс. человек)", - поделились аналитики.

 
Тем временем инвестиции в основной капитал в сфере образования в РК за январь-сентябрь текущего года составили всего 146,9 млрд тенге, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% в стоимостном выражении и на 14% в физическом объеме. В целом инвестиции в основной капитал по всем направлениям в РК при этом показали реальный годовой рост на 2%, вследствие чего доля сферы образования в совокупном объеме капвложений сократилась с 2% до 1,7%.
 

Более половины инвестиций в основной капитал в сфере образования пришлось лишь на четыре региона: Алматы (26,9 млрд тенге), Шымкент (18,5 млрд тенге) Туркестанскую (20,2 млрд тенге) и Алматинскую (16,6 млрд тенге) области. Наименьшие объемы инвестиций в сфере образования приходятся на запад РК - Западно-Казахстанскую (2,2 млрд тенге), Актюбинскую (2,6 млрд тенге) и Мангистаускую (3 млрд тенге) области", - уточнили эксперты.

 
В региональном разрезе объем инвестиций в образование сократился за год в 12 из 17 регионов РК.
 
Отмечается, что объем инвестиций в основной капитал на одного работника в сфере образования один из самых низких - лишь 61,3 тыс. тенге за январь-июнь текущего года. Это меньше, чем за аналогичный период 2020 года (было 74,4 тыс. тенге).
 
Среднемесячная номинальная заработная плата (СЗП) в секторе по итогам второго квартала текущего года составила 233,9 тыс. тенге, покупательная способность СЗП увеличилась сразу на 18,1% за год. В разрезе отраслей это один из самых высоких показателей роста покупательской способности, уступивший лишь показателю сферы здравоохранения и социальных услуг (25,6%).
 

В то же время в сравнении с СЗП в целом по РК зарплата в секторе все еще на 7% меньше. Сфера образования уступает по СЗП таким отраслям, как финансовая и страховая деятельность (472,6 тыс. тенге), профессиональная, научная и техническая деятельность (356,8 тыс. тенге), строительство (294,9 тыс. тенге) и т. д.", - добавили аналитики.

 

В Казахстане стартует прием документов в магистратуру

26.10.2021, 21:11 92557
В Казахстане стартует прием документов в магистратуру
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - 1 ноября стартует прием документов на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своих страницах в соцсетях сообщил о решении, принятом в пользу казахстанцев, желающих повторно попытать свои силы для поступления в магистратуру и докторантуру, сообщает пресс-служба МОН.
 
Теперь прием будет проводиться два раза в год. В конкурсе могут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не проходил комплексное тестирование.
 

При принятии таких решений министерство всегда ставит во главу угла интересы студентов. Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что претенденты на государственный грант могут пройти тестирование два раза в год: традиционно летом и дополнительно зимой. И вот теперь с 1 ноября желающие могут сдать документы на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру. В случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема", - отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру - 50 баллов.
 
Поступающие в магистратуру могут претендовать на более чем три тысячи государственных образовательных грантов.
 
В разрезе специальностей больше всего грантов выделено на специальности "Химия" (172 гранта), "Ветеринария" (169), "Механика и металлообработка" (156), "Металлургическая инженерия" (137), "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" (132), "Материаловедение и технология новых материалов" (130) и другие.
 
25 октября заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов раскритиковал состояние научной сферы.
 
На публичное обсуждение до 3 ноября размещена Концепция развития образования Республики Казахстан до 2025 года.
 

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