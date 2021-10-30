В Казахстане будут созданы 20 инновационных школ программирования - Мусин

Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В Казахстане будут созданы 20 инновационных школ программирования. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня, по словам министра, в стране уже работают 2 таких школы, выпускники которых, находясь в Казахстане, работают на глобальные компании.
Для стимулирования развития инновационных школ будет выделено 20 тысяч ваучеров, которые будут давать возможность человеку обучиться бесплатно в инновационной школе программирования. В эти школы смогут поступать не обязательно выпускники школ или студенты, в них смогут поступить любые люди, захотевшие поменять специальность и обучиться IT-навыкам", - подчеркнул глава ведомства.
Глава ведомства также сообщил, что в Казахстане будет внедрено понятие "виртуальный учитель математики".
В некоторых районных центрах или сельских округах учителей информатики или учителей программирования не хватает и качество их подготовки оставляет желать лучшего. Так как предметы "Информатика" и "Программирование" наиболее приспособлены к преподаванию через онлайн, такой пилот реализуется в 150 школах в Восточно-Казахстанской области. Этот опыт будет тиражироваться повсеместно, для того, чтобы все дети имели возможность получать качественные уроки по информатике и программированию независимо от расстояния", - рассказал Мусин.
Глава МЦРИАП посетовал, что уровень IT-специалистов оставляет желать лучшего.
Мы все понимаем, что сегодняшний уровень специалистов, выпускающихся в вузах для IT-отрасли, не совсем высокий - вузы выпускают специалистов не совсем высокого качества. Это общая проблема. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МОН будут проводить работу по передаче "под шефство" IT-факультетов 50 территориальных вузов к профильным IT-вузам или состоявшимся IT-компаниям", - сообщил министр.
По его мнению, развитие IT-индустрии состоит из трех элементов:
- развитие человеческого капитала. Для развития отрасли важен человеческий капитал – люди с математическими навыками, которые знают языки программирования или имеют аналитические способности;
- акселерация проектов. Проводить через акселерацию помощь стартапам или IT-предпринимателям для того, чтобы они были более подготовленными к ведению бизнеса в IT-сфере;
- обеспечение необходимого финансирования.
Если эти 3 блока правильно заработают, то поручение президента по достижению 500 млн долларов экспорта в 2025 году будет достигнуто", - резюмировал Мусин.