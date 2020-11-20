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В Казахстане для учеников начальной школы предложили ввести предмет основ прав человека

19.11.2020 9748
В Казахстане для учеников начальной школы предложили ввести предмет основ прав человека
Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Депутат сената парламента Республики Казахстан Нурторе Жусип в ходе заседания палаты предложил ввести для учеников начальных классов предмет основ прав человека, передает Kazakhstan Today.
 
Сенатор заявил, что необходима действенная работа по правовому воспитанию несовершеннолетних и уважению ими общечеловеческих ценностей. 
 

На такую необходимость указывает то, что проблема насилия зримо присутствует не только в семье, но также в школе и на улице. В связи с вышеуказанным предлагается включить основы прав человека в перечень обязательных предметов в рамках общеобразовательной школьной программы", - заявил Нурторе Жусип.

 
Он отметил, что с 2013 года школьная программа включает в себя предмет: "Человек. Общество. Право", преподавание которого, однако, начинается с 9 класса. Однако содержание программы затрагивает преимущественно философские концепции о природе человека, нежели суть прав и свобод человека и способы их защиты. 
 

Предлагаемое нововведение должно нести более практико-ориентированный характер и включать также информацию о национальных и международных механизмах и инструментах защиты человеческих прав. При этом целесообразно внедрение данного предмета с начальных классов", - подчеркнул спикер.

 
Он также рассказал, что в 70% случаев преступления в отношении несовершеннолетних совершаются лицами из ближайшего окружения.
 

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