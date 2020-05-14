Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане изменили правила приема в детсады, передает Kazakhstan Today.

В этом году мы внесли изменения в правила приема детей. Если говорить о технологии, то теперь родители могут получить услугу по постановке в очередь не только через канцелярию отдела образования, но и самостоятельно через веб-портал "Электронное правительство" или "Правительство для граждан", при этом отпадает необходимость в сборе огромного количества документов", - написал в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что впервые в льготную категорию по первоочередному зачислению в детские сады включены дети педагогов и дети из семей, имеющих ребенка-инвалида.

Была проблема, когда семьи, имеющие детей-близнецов, тройняшек, не попадали в один детский сад в связи с очередностью распределения. Теперь родителям предоставляется возможность получить направления на всех детей в одну дошкольную организацию одновременно при наличии мест, когда место получает один из детей", - сообщил глава МОН.

Кроме того, систематизирован процесс распределения свободных мест в дошкольных организациях. Если раньше после распределения свободных мест среди детей льготной категории после трех дней доступ к новым местам открывался абсолютно всем, кто стоял в очереди (при этом терялся смысл очереди как таковой), то теперь места будут открываться следующей первой тысяче заявителей.

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