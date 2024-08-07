В Казахстане лицензированной охраной охвачено 79% объектов образования

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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лицензированной охраной в Казахстане охвачено 79% государственных объектов образования. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания правительства.





Объекты образования, в которых свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов", - доложил Ержан Саденов.





По его словам, низкий уровень охвата демонстрируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области.





По частным организациям данный показатель составляет 65%. При этом слабо работа организована в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях.





В отдельных объектах охранники - это вахтеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов. Отмечу, что администрация заведений в техспецификации вправе указывать требования к охранникам (предельный возраст, уровень подготовки и т.д.). Предлагается поручить Министерству просвещения и акиматам в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности; на системной основе проводить учебно-тренировочные занятия по реагированию на ЧС", - добавил Саденов.





Он отметил, что в преддверии учебного года МВД проведены проверки безопасности 2655 образовательных объектов. Выявлено более 1 тыс. нарушений, к ответственности привлечено 340 руководителей. Общая сумма штрафа для организаций с недостаточным уровнем подготовки к учебному году превысила 95 млн тенге.





По словам министра внутренних дел, на сегодня все образовательные объекты по стране оснащены видеонаблюдением, 55% камер частных организаций интегрированы с ЦОУ. Работы по подключению к центру оперативного управления важно усилить в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, городе Алматы. Вместе с тем порядка 85% всех школ, колледжей и вузов оборудованы тревожными кнопками для моментальной связи с правоохранительными органами в случае ЧП. Меньше всего на сегодняшний день их в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях.





Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, 62% казахстанских школ оборудованы турникетами, 87% - тревожными кнопками. Подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел 70% школ. В части мероприятий по обеспечению безопасности в школах должна быть усилена работа акиматов Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ЗКО, ВКО, Мангистауской, Туркестанской областей.





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года довести долю оснащения объектов образования системами безопасности до 100%.





В текущем году расширены требования инструкции по обеспечению безопасности объектов образования. Вместе с тем на сегодня не оборудованы более половины частных организаций. Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД нужно продолжать проверки в этом направлении. К 1 сентября необходимо довести долю оснащения системами безопасности до 90%, а до конца текущего года должно быть обеспечено 100%", - поручил глава правительства.