24.05.2023, 16:23 23926
В Казахстане на деньги коррупционеров построят более 60 школ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра просвещения Республики Казахстан утвержден приоритетный перечень объектов среднего образования, строительство и (или) реконструкция (строительство пристройки) которых финансируется за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.
Приказ вводится в действие с момента его подписания.
Всего планируется построить и реконструировать 62 объекта образования на 38 369 мест. На эти цели из Фонда поддержки инфраструктуры образования будет выделено 96 млрд 495 млн 127 тысяч тенге.
В Акмолинской области построят 2 объекта образования, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области - 10, в Атырауской области - 2, в ВКО - 2, в Жамбылской области - 6, в ЗКО - 2, в Костанайской области - 2, в Кызылординской области - 5, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 1, в СКО - 2, в Туркестанской области - 9, в Астане - 10, в области Жетысу - 1, в области Улытау - 1.
Как сообщалось ранее, правительство Казахстана закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ. В Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.
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25.05.2023, 18:26 2401
Около семи тысяч казахстанских выпускников претендуют на "Алтын белгі"
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана рассказали об итогах учебного года и мероприятиях, запланированных на летние каникулы.
Напомним, впервые за историю отечественного образования учебный год для школьников был продлен. Теперь ученики будут посещать школы 36 недель вместо привычных 34, то есть последний звонок для них прозвучит 31 мая.
Объясняя данное решение, министр просвещения Гани Бейсембаев назвал следующие причины:
- переход на пятидневную учебную неделю;
- снижение нагрузки на учащихся;
- соответствие продолжительности учебной недели стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Если обратить внимание на мировой опыт, в странах ОЭСР учебный год длится 40 недель. В связи с этим в период летних каникул школьники многих стран мира отдыхают всего 77 дней. Наши же школьники - 13 недель, или 90 дней", - сказал Бейсембаев.
Учебный год завершают более 3,7 млн учащихся школ Казахстана. 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі", - говорится в сообщении кабмина.
По окончании учебного года торжественное мероприятие планируется провести 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей. Торжественное вручение аттестатов пройдет с 20 по 22 июня.
Девятиклассники в этом году будут сдавать экзамены по 4 предметам со 2 по 13 июня. Выпускники 11-х классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.
На заседании глава Минпросвещения также рассказал, как дети смогут отдохнуть этим летом.
В настоящее время в лагерях ведется активная работа по подготовке к приему детей, которая близится к завершению. 218 загородных и 10,2 тысячи пришкольных, профильных и палаточных лагерей откроют свои двери для наших детей, которые с нетерпением ждут каникул", - сообщил Бейсембаев.
Министерство планирует реализовать проекты "Этноаул" и "Жаздық жолдама", которые позволят учащимся познакомиться с традициями и культурными ценностями, работой школ летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах страны.
Кроме того, планируется, что в летний период 1,4 млн детей будут посещать секции и кружки в учреждениях дополнительного образования. С этой целью в организациях образования функционируют 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений", - сообщил глава ведомства.
Дети будут заниматься садоводством в рамках программы "Жасыл ел", путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, также будут охвачены языковыми курсами.
В свою очередь глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов рассказал, что летом для школьников будет организовано более 500 мероприятий в сфере культуры и свыше 300 в сфере спорта и туризма.
В частности, ведомство намерено провести спортивно-молодежный фестиваль Qazaqstan Jastar Fest. В рамках VI летней спартакиады планируется запуск челленджа "Спортивное лето". Именитые спортсмены и деятели спорта будут пропагандировать занятия спортом с помощью коротких видеороликов в социальных сетях.
23 июня стартует республиканская акция "Я выбираю спорт!", приуроченная к празднованию 25-летия столицы и к Международному олимпийскому дню во всех регионах страны.
Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями. В данном направлении будет проведен инклюзивный спортивный фестиваль Children Paralympic Games 2023, где примут участие особенные дети от 6 до 15 лет и старше со всех регионов страны, танцевальный конкурс среди воспитанников кружка "Инклюзивная хореография", - добавил министр культуры.
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, что в текущем летнем сезоне в регионах республики планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них 10 200 пришкольных и 218 загородных оздоровительных лагерей, которые смогут посетить 2,8 млн детей.
Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников", - добавила глава Минздрава.
Напомним, с инициативой перенести дату последнего звонка выступило Минпросвещения в августе прошлого года. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.
Агентство KAZAKHSTAN TODAY провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
Сегодня глава Минпросвещения заявил, что ведомство еще раз рассмотрит сроки окончания учебного года.
25.05.2023, 11:28 12216
Сроки окончания учебного года еще раз рассмотрят в Минпросвещения
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал, почему в Казахстане продлили учебный год, а также сообщил о возможном пересмотре сроков окончания учебы.
На вопрос журналистов о пересмотре сроков окончания учебного года в Казахстане министр ответил, что уже дал соответствующее поручение.
Это не значит, что мы вернем 25 мая. Вопрос в том, как обеспечить качественное знание учащихся", - отметил он.
Он также назвал причины принятия решения о продлении учебного года до конца мая. Так, по его словам, было много обращений от родителей школьников с просьбой сделать учебную неделю пятидневной. Соответственно, субботние занятия переходят на оставшиеся пять дней, что привело бы к увеличению нагрузки на учеников.
До этого учебного года у нас учебный год составлял 34 недели. Сейчас, чтобы привести в соответствие со стандартами ОЭСР, уменьшить нагрузку на учеников, было принято решение вместе с экспертами. Оно было введено в учебные программы, рассчитанные на 36 недель. Поэтому учебный год заканчивается 31 мая", - разъяснил глава Минпросвещения.
Перенос последнего звонка прокомментировал экс-министр просвещения.
С инициативой перенести дату последнего звонка выступило Минпросвещения в августе прошлого года. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
25.05.2023, 10:46 13391
На бесплатные кружки и секции для детей из бюджетов выделено 93 млрд тенге - Смаилов
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги учебного года и меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул рассмотрены на заседании правительства.
В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено свыше 85% учеников 1-10-х классов, то есть порядка 2,8 млн детей, включая около 500 тысяч детей из социально уязвимых категорий. В настоящее время в летних лагерях ведется активная работа по подготовке к предстоящему сезону. В целом свои двери откроют 218 загородных и более 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей.
Он подчеркнул, что для предоставления детям возможности бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки из местных бюджетов выделено 93 млрд тенге. Кроме того, начата работа по созданию 50 детских оздоровительных лагерей и строительству 100 центров инновационного творчества. Данная работа должна быть завершена в 2026 году.
Вместе с тем, по словам премьер-министра, в регионах летний отдых и занятость детей зачастую организуются формально.
Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество. Остаются без должного внимания дети в сельской местности", - пояснил Смаилов.
Он добавил, что при организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть много важных и серьезных вопросов. Особенно четко должна быть поставлена работа по проведению массовых детских мероприятий, в том числе выпускных экзаменов.
Во время организованного отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность. Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб", - отметил глава правительства.
По информации пресс-службы премьер-министра, в текущем году учебный год завершают более 3,7 млн учащихся. В частности, 11-й класс заканчивают 172 тысячи выпускников, в том числе 6,8 тысячи претендентов на "Алтын белгі".
Итоговые экзамены пройдут для 9-х классов по 4 предметам со 2 по 13 июня, а для 11-х классов - по 5 предметам с 5 по 19 июня.
Как в Алматы пройдут школьные линейки и выпускные.
24.05.2023, 13:58 26086
Перенос последнего звонка прокомментировал экс-министр просвещения
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня прокомментировал экс-министр просвещения, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
Вопрос бывшему министру в кулуарах мажилиса задали журналисты, по мнению которых цель, ради которой продлили учебный год, себя не оправдала.
Говорилось, что эти дни якобы позволят компенсировать пробелы в учебе, но сейчас дети собирают учебники и, по сути, ничем не занимаются", - отметили журналисты.
В ответ Аймагамбетов заявил, что решать этот вопрос должно Министерство просвещения.
Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Я уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся", - пояснил Аймагамбетов.
Он также отметил, что на политической работе, в качестве министра или другого госслужащего, важно принимать не только решения, которые всем понравятся, к примеру повышение заработной платы, решение социальных проблем, но и непопулярные, если они нужны для страны.
Например, мы вводили ротацию директоров школ. 7 тысячам директоров школ вряд ли это решение понравилось. Мы говорили об ограничении срока работы директоров школ пятью годами. Это тоже, я не думаю, что всем одинаково понравилось. И так далее. Любое решение может быть воспринято как положительно, так и отрицательно. Главное - надо, чтобы было обоснование, чтобы было исследование, риски, за и против. И самое главное, надо смотреть не только, как это повлияет на отношение к тебе со стороны общества, может быть. Самое главное - принимать решения, которые нужны стране. Я думаю, этот подход является очень важным, и мы старались принимать такие решения", - заявил экс-министр.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Много родителей говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала", - заявил Бейсембаев.
Он заверил, что в этом году принятое решение будет до конца осуществлено, а далее окончательное решение будет за экспертным сообществом.
Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах.
С данной инициативой в августе прошлого года выступило Минпросвещения. В ответ родители школьников предложили сократить каникулы министрам.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
23.05.2023, 12:00 35676
Как в Алматы пройдут школьные линейки и выпускные
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В школах Алматы последний звонок пройдет 1 июня. Для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов в честь окончания учебного года будут проведены торжественные линейки, сообщила заместитель руководителя управления образования города Алматы Жанат Айтпаева.
По информации управления образования, в Алматы учебный год завершают 313 организаций среднего образования, 12 школ-интернатов и 85 организаций технического и профессионального образования. В текущем году в них обучались более 403 тысяч учеников и воспитанников.
В соответствии с приказом Министерства просвещения Республики Казахстан учебный год завершается 31 мая 2023 года.
В последний день учебы общеобразовательные школы проводят уроки согласно утвержденному расписанию и завершают учебный день проведением классного часа. Цель классного часа - подведение итогов учебного года и подготовка детей к периоду летних каникул", - сказала Айтпаева.
Итоговые выпускные экзамены для учащихся 9-х классов города Алматы пройдут со 2 по 13 июня, а государственные выпускные экзамены для выпускников 11-х классов - с 5 по 19 июня 2023 года, уточнила представитель управления.
Торжественное вручение дипломов выпускникам организаций технического и профессионального образования пройдет с 28 июня по 1 июля. Торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11-х классов рекомендуется проводить 20-22 июня в стенах родных школ.
Управление образования напоминает, что при организации классных часов и линеек, торжественного вручения дипломов и аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Кроме того, запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам", - подчеркнула спикер.
18.05.2023, 13:45 60121
В КазНУ откроется филиал университета КНР
Цель открытия филиала - проведение совместных научных исследований, подготовка студентов и обмен преподавателями
Фото: kaznu.kz
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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписано соглашение об открытии филиала Северо-Западного политехнического университета КНР в КазНУ, сообщает пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби.
На встрече с участием президентов двух стран председатель правления - ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо подписали соглашение о сотрудничестве и открытии филиала", - проинформировали в пресс-службе.
Цель открытия филиала - проведение совместных научных исследований, подготовка студентов и обмен преподавателями.
Северо-западный политехнический университет расположен в городе Сиане. Высшее учебное заведение, в котором обучается более 36 тысяч студентов, имеет образовательные и исследовательские программы по аэронавтике, астронавтике и морской технике.
В филиале, который открывается в КазНУ имени аль-Фараби, будут обучаться студенты из Казахстана и Центральной Азии по образовательным программам бакалавриата и магистратуры по инженерным, электронным наукам и технологиям, ІТ и другим. После окончания обучения выпускникам выдаются дипломы двух университетов", - заявили в пресс-службе.
Также в рамках соглашения предусмотрены обмен преподавателями и создание общих лабораторий.
Напомним, в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику подписан ряд документов.
16.05.2023, 16:58 74896
Единое национальное тестирование началось в Казахстане
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 5 июля, сообщили в Национальном центре тестирования.
В этом году у абитуриентов есть две попытки сдать ЕНТ. При этом оба сертификата о сдаче Единого национального тестирования будут действительны.
В конкурсе среди абитуриентов на бюджетные места в вузах будут учитывать лучший результат.
Выбрать дату, время и место тестирования абитуриенты могут самостоятельно. Также они могут выбрать профильные предметы для тестирования, но после подачи заявки их менять уже нельзя. Формат тестирования остается прежним - три обязательных и два на выбор. Всего 120 тестовых заданий, рассказали в НЦТ.
Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Также сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями", - рассказали в НЦТ.
Там добавили, что в этом году изменилось количество заданий по "Истории Казахстана" и по "Грамотности чтения". Также в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включена "Информатика".
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, - 140.
На тестирование запрещено приносить с собой все, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада, сообщил в Instagram руководитель НЦТ Руслан Емелбаев.
Абитуриентам будет предоставлен электронный калькулятор для экзаменов по математике, матграмотности, физике, информатике, географии и биологии. Также на экранах компьютеров будут доступны таблицы Менделеева и растворимости солей, ряд Бекетова. При этом по желанию выпускников будет предоставлена бумажная версия таблиц.
Ранее в Казахстане завершилось мартовское ЕНТ. Его сдали около 111 тысяч абитуриентов. Из них 75% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% - на русском языке, 141 человек - на английском языке. 78% абитуриентов набрали пороговый балл; средний балл ЕНТ составляет 70 баллов; максимальный показатель - 136", - проинформировали в Национальном центр тестирования.
15.05.2023, 17:58 85826
Перенесут ли в следующем году последний звонок на 25 мая, ответили в Минпросвещения
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова ответила на вот вопрос о том, планируется ли в следующем году перенести последний звонок на 25 мая.
Все вопросы, касательно проведения учебного года, уже решены. 31 мая закончится учебный год. Это окончательное решение", - цитирует inform.kz Шолпан Каринову.
Также она проинформировала о требованиях к проведению торжественных мероприятий в школах в конце текущего учебного года, сообщает СЦК.
Она отметила, что каждая школа самостоятельно принимает решения о проведении торжественной линейки, мероприятий последнего звонка. Кроме того, Министерство просвещения поддерживает сложившиеся школьные традиции в отношении проведения последнего звонка.
Тем не менее в нормативных документах министерства не указано проведение такого мероприятия ни в предыдущие годы, ни в настоящее время, отметила вице-министр. В случае проведения последних звонков министерство предлагает провести это мероприятие в формате, приуроченном к 1 июня - Дню защиты детей.
Выпускники 9-х классов сдают итоговые школьные экзамены со 2 по 13 июня. А для выпускников 11-х классов государственные экзамены проводятся с 5 по 19 июня. Будут проведены торжественные мероприятия по выдаче аттестатов, которые министерство предлагает провести 20, 21, 22 июня", - заявила Шолпан Каринова.
Она также предупредила, что во время проведения классных часов, торжественных вручений аттестатов, проведения торжественных линеек в целях соблюдения педагогической этики и профилактики коррупционных правонарушений запрещено собирать средства с родителей для найма аниматоров, агентств по организации праздничных вечеров, частных студий. Сбор средств от родителей для подарков педагогам, администрациям школ также строго запрещен министерством.
Итоговая аттестация в колледжах продлится до 28 июня текущего года. В этом году их завершат более 144 тысяч выпускников. Торжественные церемонии вручения дипломов выпускников колледжей предлагается провести с 28 июня по 1 июля", - добавила первый вице-министр просвещения.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах правительства прокомментировал возможность проводить последний звонок 25 мая.
Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах.
Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно, как нам всем известно, учебный год начинается 1 сентября. С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая - это учебный день, где помимо уроков будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей. 1 июня дети официально выходят на летние каникулы. Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником будут проводиться праздники последних звонков", - проинформировала председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.
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