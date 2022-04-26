В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО

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НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане перенесли сроки квалификационного тестирования для педагогов и мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО) по техническим причинам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С сожалением сообщаем о том, что наши попытки решить технические вопросы без приостановления тестирования не увенчались успехом. Поэтому мы вынуждены перенести все виды тестирования, в том числе мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), критерии оценки организаций образования и Национальное квалификационное тестирование (НКТ) для педагогов, запланированные с 25 апреля по 3 мая, на более поздний срок", - сообщили в Национальном центре тестирования.
Отмечается, что информация о новой дате и времени тестирования будет доступна в личном кабинете в разделе "Моя история" на следующей неделе.
В НИТ напомнили, что педагоги, которые не смогли завершить НКТ по техническим причинам, смогут продолжить тестирование с момента приостановления. Предыдущие ответы будут сохранены.