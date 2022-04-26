В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По информации Министерства образования и науки РК, в текущем году количество образовательных грантов для обучения в вузах будет увеличено до рекордных 73 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Также вырастет госзаказ и на обучение в колледжах, сообщили в пресс-службе МОН.

Для обучения в колледжах в этом году количество образовательных грантов увеличивается до рекордного количества - 31 тысяча грантов. Больше всего грантов будет предоставлено по техническим специальностям. Мы отменили экзамены и ввели специальные квоты для социально уязвимых категорий граждан", - сообщил сегодня на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

При этом он отметил, что гранты будут предоставляться не всем колледжам, а тем, которые выберут сами студенты. То есть при распределении финансирования будет действовать принцип "деньги следуют за студентом". По мнению главы МОН, это повысит конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров.

В пресс-службе Минобразования и науки также отметили, что при распределении будет увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта.

В этом году при распределении государственного образовательного заказа особое внимание уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также педагогическим и естественным наукам. В 2022 году по поручению главы государства в приоритете подготовка технических кадров, и доля госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.