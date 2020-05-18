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В Казахстане пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации

17.05.2020, 14:04 10828
Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации, передает Kazakhstan Today.
 

Ранее для выхода на защиту докторант обязан был опубликовать 7 статей, при этом особые требования к их содержанию не предъявлялись. Для достижения данного показателя докторанты нередко размещали публикации в сомнительных по качеству журналах. Были случаи, когда статьи наших ученых попадали в "мусорные", "хищные" журналы, исключенные из международных баз", - написал глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в Facebook.

 
В связи с этим было принято решение изменить существующую практику. Теперь работает простой принцип - вместо 7 публикаций в "слабых" журналах достаточно опубликовать несколько статьей в международных журналах из высокого квартиля. 
 
А в случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль, других публикаций не требуется.
 

Эта мера должна уменьшить количество некачественных публикаций, снизить нагрузку и стимулировать ученых к написанию оригинальных научных статей с высоким уровнем цитируемости", - добавил министр.

 
Соответствующий приказ МОН РК зарегистрирован в Минюсте РК. 
 

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