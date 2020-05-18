Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации, передает Kazakhstan Today.

Ранее для выхода на защиту докторант обязан был опубликовать 7 статей, при этом особые требования к их содержанию не предъявлялись. Для достижения данного показателя докторанты нередко размещали публикации в сомнительных по качеству журналах. Были случаи, когда статьи наших ученых попадали в "мусорные", "хищные" журналы, исключенные из международных баз", - написал глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в Facebook .

В связи с этим было принято решение изменить существующую практику. Теперь работает простой принцип - вместо 7 публикаций в "слабых" журналах достаточно опубликовать несколько статьей в международных журналах из высокого квартиля.

А в случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль, других публикаций не требуется.

Эта мера должна уменьшить количество некачественных публикаций, снизить нагрузку и стимулировать ученых к написанию оригинальных научных статей с высоким уровнем цитируемости", - добавил министр.

Соответствующий приказ МОН РК зарегистрирован в Минюсте РК.

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