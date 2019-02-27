Астана. 3 января. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют ввести штраф за унижение чести и достоинства педагога. Такая норма содержится в проекте закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя", который размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает Kazakhstan Today.





Статья 409 дополнена частями 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5, которые предусматривают штрафы за: унижение чести и достоинства педагога - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей; привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей; необоснованное вмешательство в профессиональную деятельность педагога или воспрепятствование профессиональной деятельность педагога влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей, говорится в документе.





Кроме того, требование от педагога предоставления каких-либо форм отчетности либо информации, не предусмотренных законодательством, влечет предупреждение или штраф на должностных лиц в размере трех месячных расчетных показателей. Возложение на педагога обязанности приобретать какие-либо товарно-материальные ценности для обеспечения учебно-воспитательного процесса за счет собственных средств влечет штраф на должностных лиц в размере трех месячных расчетных показателей.





Законопроект также устанавливает, что государство признает особый статус педагогов в обществе и создает условия для осуществления профессиональной деятельности.





Кроме того, в обсуждаемом проекте закона определено понятие "качество образования". "Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия государственному общеобязательному образования соответствующего уровня образования, государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов соответствующей образовательной программы", - указывается в документе.





Также статья 49 закона дополнена требованием о качественном выполнении домашних заданий: "4-1) обеспечить качественное выполнение обучающимися домашних учебных заданий;".





При этом в пункте 3 сказано: "В случае возникновения у ребенка академической задолженности педагог и родители и иные законные представители обязаны создать ему условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации".





Также в законопроекте предлагается педагогам, имеющим 30-летний стаж профессиональной деятельности, дать право на назначение пенсионных выплат по возрасту по достижении 56 лет.





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