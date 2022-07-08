Система Orphus

В Казахстане подведены итоги ЕНТ

07.07.2022, 13:36 6896
В Казахстане подведены итоги ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане 154 тысячи абитуриентов сдали Единое национальное тестирование в 2022 году. Из них около 76% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24% - на русском, 0,1% - на английском языке, сообщает Министерство науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стоит отметить, что второй год подряд тестирование проводится в электронном формате. 
 
По итогам тестирования пороговый балл набрали более 130 тысяч абитуриентов, что составляет порядка 67% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели около 51 тысячи тестируемых, или 33% от их числа. 
 
Средний балл ЕНТ составил 66 баллов. Максимальный балл - 139 баллов. 3179 поступающих набрали свыше 120 баллов.
 
В этом году абитуриентам предоставлена возможность пройти тестирование два раза и использовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта лучший результат. Принятые меры снизили уровень стресса абитуриентов при подготовке к сдаче ЕНТ.
 
Тестирование проводилось по пяти предметам: трем обязательным и двум профильным. Количество тестовых заданий 120, из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по двум профильным предметам по 35 заданий. Продолжительность тестирования - 4 часа (240 минут). 
 

Мы продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ было продлено еще на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году их количество увеличилось почти в 10 раз и достигло 811 человек", - отметила директор департамента высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова.

 
Условия для абитуриентов создаются не только во время самого тестирования, но и до его начала. Впервые в этом году было запущено бесплатное пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. Также в течение учебного года до начала ЕНТ при поддержке образовательных центров проводились бесплатные онлайн-уроки.
 

Кроме того, впервые была запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление получали не только участники ЕНТ, но и их родители или законные представители. А за проведением тестирования родители могли наблюдать в прямом эфире. Данная возможность предоставляется пятый год подряд", - отметила Гульжан Джарасова.

 
Отметим, что в электронном формате ЕНТ предусмотрена очень удобная подача заявления на апелляцию. В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент, не дожидаясь следующего дня, как это было раньше, сразу же подает электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано более 50 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 318 заявлений. Государственная комиссия завершила работу, сертификаты абитуриентов доступны в личном кабинете.
 

новости по теме

Абитуриенты могут подать заявления в четыре колледжа РК

07.07.2022, 15:10 4981
Абитуриенты могут подать заявления в четыре колледжа РК
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Министерстве просвещения рассказали о правилах поступления в колледжи в текущем году, передает KAZAKHSTN TODAY.
 
Как рассказала директор департамента технического и профессионального образования Минпросвещения Насымжан Оспанова, прием документов в колледжи стартовал 25 июня. В этом году выделено рекордное количество грантов - 128 тысяч, это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году. 
 

В предстоящем учебном году казахстанские колледжи начнут готовить кадры по новым специальностям: "Робототехника и встраиваемые системы", "Аддитивные технологии производства", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Графический и мультимедийный дизайн", "Ландшафтный дизайн" и другим", - написала Оспанова в Facebook.

 
Кроме того, образовательные гранты выделяются по специальностям IT, "Строительство", "Инженерия", "Металлургия", "Техническое обслуживание", "Ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта", "Организация питания", "Туризм", "Гостиничный бизнес", "Парикмахерское искусство" и другим.
 

Следующее новшество текущего приема - подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. То есть предприятие берет на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников", - сообщила Оспанова.

 
По ее информации, для удобства абитуриентов прием документов автоматизирован и осуществляется через портал еgov.kz, а также традиционно напрямую в колледжах. При этом абитуриенты могут подать документы сразу по четырем специальностям в четыре колледжа страны. 
 
Среди абитуриентов, поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата, конкурс проводится по среднему баллу аттестата по обязательным и профильным предметам. 
 
Поступающие на рабочую квалификацию, а также дети с особыми образовательными потребностями будут зачисляться в колледж по итогам собеседования. 
 
Выпускники школ, поступающие по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут сдавать специальные или творческие экзамены или проходить собеседование в приемных комиссиях колледжей.
 

Опубликован список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год

06.07.2022, 20:37 10896
Опубликован список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год по всем уровням высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для поступления в бакалавриат в 2022-2023 учебном году Министерство выделило около 73 тысяч грантов. Наибольшее количество грантов получила группа образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 17 794 грантов. Далее "Педагогические науки" - 10 810 грантов, "Информационно-коммуникационные технологии" - 9 103 гранта, "Естественные науки, математика и статистика" - 6 288 грантов. Особое внимание было уделено техническим направлениям, где доля государственного заказа увеличена до 60%.
 
Кроме того, увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. Дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь больше возможностей для получения гранта. 
 
В этом году впервые по поручению главы государства определен новый вид образовательного гранта - "Целевой образовательный грант для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов", что позволит 10 тысячам абитуриентам Атырауской и Мангистауской областей получить целевые гранты для обучения в вузах. В конкурсе на грант "Целевой "Атырау-Мангыстау" могут участвовать выпускники школ текущего года. При этом они не могут одновременно участвовать в общем конкурсе, в том числе по программе "Серпін".
 

В связи с увеличением количества образовательных грантов, в том числе целевого гранта "Атырау-Мангыстау", список был опубликован сегодня. По поручению главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор", - отметил директор Национального тест-центра Руслан Емелбаев.

 
Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру - более 1800.
 
Полный список распределения образовательных грантов на 2022-2023 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:
 
 
 
 

Казахстанских ученых призывают принять участие в модернизации Национальной академии наук

01.07.2022, 16:50 22856

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Представителей казахстанского научного сообщества пригласили принять активное участие в совершенствовании модели управления Национальной академии наук РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Министерство науки и высшего образования РК открыто для коллегиального обсуждения вопросов трансформации НАН, в том числе устава и других документов, которые регламентируют ее деятельность", - сообщает пресс-служба академии.

Обсуждение путей совершенствования деятельности академии состоялось на расширенном заседании президиума НАН РК с участием министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

"Состоялся откровенный обмен мнениями, в том числе предложения о преобразовании формы собственности НАН РК в некоммерческое акционерное общество со 100-процентной долей участия государства, включения в функции НАН проведение государственной научно-технической экспертизы и многое другое", - проинформировали в академии.

По словам Нурбека, будет создана рабочая группа и разработан детализированный план работы по модернизации НАН РК.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Это саботаж политики президента: активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму

29.06.2022, 15:47 30081
Это саботаж политики президента: активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - Активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращением к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены.
 

С января 2022 года начались серьезные перебои в работе по реализации программы "АртСпорт" в регионах. Исполнительные органы пытаются объяснить это недостатком финансирования. Но эти оправдания не имеют под собой никакой реальной основы", - пишут активисты в открытом обращении к генеральному прокурору РК.

 
По их словам, они постоянно обращаются в различные ведомства с просьбой отрегулировать работу по реализации программ государственного спортивного и творческого заказов. А также с требованием реализовать конституционные права всех детей в возрасте от 4 до 17 лет на бесплатное посещение кружков и секций согласно закону. Однако на сегодняшний день менее 15% детей по всей стране получили такую возможность. 
 
Среди постоянных нарушений отмечены: 

  • нарушение сроков рассмотрения заявок операторами спортивного и творческого государственных заказов;
  • необоснованные отказы во включении юридических и физических лиц в списки поставщиков по программе "АртСпорт";
  • отсутствие должного контроля со стороны исполнительных органов регионов за исполнением операторами нормативных актов, регламентирующих реализацию программы "АртСпорт";
  • регулярное нарушение сроков оплаты за выполненную поставщиками услуг работу.
 

Несмотря на неоднократные поручения главы государства о направлении бюджетных средств на развитие массового детского спорта, исполнительные органы регионов продолжают выделять миллиарды на профессиональный спорт и сущие гроши - на массовый детский спорт. Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - пишут активисты.

 
В пример они приводят Восточно-Казахстанскую область, которая в этом году заложила в бюджет на развитие массового детского спорта всего триста миллионов тенге. Такая ситуация, по их словам, складывается во всех регионах Казахстана. 
 
Напомним, ранее министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК заявил, что в связи с недоработками программы министерство и другие заинтересованные госорганы внесут изменения в правила по программе АртСпорт. При этом министр пообещал, что все изменения будут обсуждаться с общественностью.
 
Однако, по словам активистов, когда из всех регионов Казахстана около 300 поставщиков услуг приехали 20 июня на общественные слушания по поправкам, ни министр Абаев, ни его заместители на встрече не появились. Вместо руководителя ведомства с ними разговаривали заместители глав комитетов культуры и спорта Бекболат Байжанов и Кумис Сеитова.
 

Назвать это слушаниями можно с натяжкой, люди хотели, чтобы их выслушали те, кто реально отвечает за реализацию реформы ArtSport, но даже заявленный вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев не посчитал нужным выйти на разговор с народом (хотя табличка с его фамилией на столе президиума присутствовала)", - написала по итогам мероприятия в Facebook детский омбудсмен Аружан Саин.

 
Она отметила, что пришедшие на встречу чиновники отказались комментировать самые острые вопросы. Зато охотно рассуждали о внедрении госконтроля со стороны акиматов и введении для поставщиков адмштрафов.
 
Благополучно открестившись от общественных слушаний, руководство Минкультуры и спорта уже на следующий день, 21 июня, разместило проект своих поправок на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июля 2022 года.
 
Пять пунктов в них, по словам активистов, вызывают наибольшее беспокойство и, по сути, сводят программу к нулю. 
 
  1. Снижение тарифов на 50%. За 12 занятий МКС предлагает платить поставщикам услуг по 7500 тенге в месяц, а в некоторых регионах - менее 6000 тенге, что, по их мнению, приведет к разорению и закрытию бесплатных кружков и секций.
  2. МКС также планирует оставить только по одному кружку на ребенка. 
  3. Сократить виды спорта с 70 до 30 и творчества с 59 до 30. 
  4. Приравнять возраст детей в спортивных кружках к требованиям для юных профессиональных спортсменов. Например, футбол - с 8 лет, бокс - с 12 и т.д. Таким образом, очень многие дети будут лишены возможности продолжать тренировки, притом что во всем мире массовый детский спорт рассчитан на детей с 4 лет. 
  5. Поправки не предусматривают виды спорта для незрячих, слабослышащих детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам активистов, занятия с такими детьми требуют особого подхода, на них помимо тренера должен присутствовать тьютор, соответственно, они стоят дороже. Однако особенным детям предлагается ходить на тренировки вместе с детьми нормотипичными.
 

МКС просто выкинул особенных детей из реформы "АртСпорта". Мы считаем, что это недопустимо", - заявляют активисты.

 
В настоящее время они разместили на платформе alash.online петицию, в которой заявили, что шаги, предпринимаемые сейчас Министерством культуры и спорта, приведут к полной остановке реформы. 
 

Мы искренне считаем, что попытки изменить закон являются следствием того, что органы власти на местах таким образом пытаются оставить свои старые схемы планирования и освоения бюджетных средств с полным отсутствием прозрачности и обоснованности, тем самым не только намеренно саботируют поручения президента, но и нарушают права детей", - говорится в петиции.

 
В опубликованном на имя президента обращении предлагается:
 
  1. Не допустить изменение законодательных актов без полного анализа финансовых потоков допобразования МОН, культуры и спорта МКС.
  2. Оцифровать персональные данные всех детей (МОН, МКС), занимающихся в кружках и секциях, по аналогии с платформой "АртСпорт".
  3. Решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" по старым НПА до результатов полного анализа достоверности информации, бюджетов регионов по всем детям страны, посещающих какие-либо секции или кружки, с возможностью открытия новых ваучеров для детей.
  4. Привлечь к ответственности чиновников, по чьей вине прекратилось финансирование программы.
  5. Поднять вопрос финансирования программы на республиканский уровень.
 
Подписать петицию можно здесь

Ранее сообщалось, что в Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования, а в Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков. 

Дополнено:

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вчера на отчетной встрече с населением заявил, что не будет выдавать деньги на государственную программу массового творческого и спорт­ивного развития дете­й.

2,6 млрд слишком бо­льшая сумма. Я не мо­гу выдать такую сумм­у", - ответил аким на вопросы поставщиков услуг о том, когда им будут выплачены долги по программе АртСпорт.


В то время пока прав­ительство Казахстана со всеми компетентн­ыми органами проводит скрытую, бесконечн­ую проверку, разрабо­танной своими же стр­уктурными органами программы АртСпорт, предпринимателям, кот­орые поддержали госу­дарственный проект и получили официальное одобрение от акима­та в соответствии с НПА и проводят работу на официальном пор­тале правительства, приходится бороться не только за свое су­ществование, но и за дальнейшую судьбу программы АртСпорт в том числе за законные права детей Казахс­тана", - сообщают активисты в Instagram-паблике roditeli_artsportkz


По их информации, акимат уже четвертый месяц кормит предпринима­телей обещани­ями о том, что деньги будут к двадцатому числу следующего ме­сяца. Деньги за услуги по программе АртСпорт поста­вщикам не оплачивают с марта текущего года. Из-за долгов предпринимателям пришлось брать кредиты, чтобы не прерывать и продолж­ать обучение детей своего региона по госпрограм­ме.  
















 

Выпуск более трехсот офицеров и сержантов состоялся сегодня в Казахстане

25.06.2022, 17:11 39771
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Казахстане прошли торжественные церемонии вручения дипломов военным курсантам. Военные учебные заведения окончили свыше трехсот молодых специалистов, которым присвоены воинские звания "лейтенант" и "младший сержант", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выпуски прошли в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы, в военном колледже имени Шокана Уалиханова в Щучинске и в Военном институте Сил воздушной обороны в Актобе, сообщает Минобороны РК
 
Из 122 молодых лейтенантов института троим вручены дипломы с отличием.
 

Вы сегодня удостоились высокой чести получить офицерские погоны, дипломы и нагрудные знаки об окончании института. Мы на вас возлагаем большие надежды и верим, что вы достойно будете нести почетное звание офицера казахстанской армии", - заявил принимавший участие в церемонии заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. 

 
В тот же день дипломы о среднем специальном образовании получили 187 выпускников военного колледжа имени Шокана Уалиханова. Тринадцать из них получили диплом с отличием. В ближайшее время выпускники приступят к выполнению обязанностей в войсках на должностях младшего командного состава.
 
Первый выпуск военных интернов также прошел в Военном институте Сил воздушной обороны Актобе. 
 
15 молодых офицеров медицинской службы, которые в ближайшее время пополнят ряды Вооруженных сил, получили дипломы и свидетельства о присвоении квалификации врач общей практики, хирург и терапевт.
 

Это первый выпуск военных интернов медицинского факультета, созданного в 2016 году на базе военного летного института. Лейтенанты медицинской службы проходили обучение по типовой профессиональной учебной программе интернатуры Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Интерны проходили клиническую практику в медицинских учреждениях города Актобе", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Сегодня в военном летном институте по программе военной интернатуры обучаются 23 офицера медицинской службы, 12 курсантов-медиков проходят обучение по начальной академической программе. Также в этом году военный вуз готов принять на обучение 25 будущих военных врачей.
 

Это прямая компетенция местных органов - Аймагамбетов о миллиардной задолженности учителям

24.06.2022, 15:07 42771
Это прямая компетенция местных органов - Аймагамбетов о миллиардной задолженности учителям
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Выплаты учителям - это прямая компетенция местных исполнительных органов, заявил глава Министерства просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ответ на критику депутата Юлии Кучинской о том, что учителям задерживают выплаты отпускных и оздоровительных пособий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все выплаты учителям, воспитателям садов Минпросвещения не делает. Поэтому говорить о том, что республиканский центральный орган напрямую задолжал деньги учителям, абсолютно некорректно. Я не знаю, какие преследуются цели, когда, зная ситуацию с разделением компетенций, идут такие разговоры. Все давно утверждено во всех документах", - цитирует Sputnik главу Минпросвещения.

 
По его словам, ведомство выполняет контролирующие функции. Мониторинг показал, что в ряде регионов произошли задержки выплат.
 

Задержка произошла не во всех регионах. Были проблемы с выплатами лишь в некоторых. Если бы проблемы были везде, то можно было бы говорить о проблеме центрального органа. Мы обнаружили и выявили сумму у местных органов. Деньги на выплаты учителям у них имеются, но в связи с тем, что были процедуры передвижек и другие процедуры по бюджету, случилась задержка. Сейчас выплаты идут, на вчерашний день осталось 8 млрд тенге. Мы контролируем проблему. Причина в бюджетных процедурах", - рассказал Аймагамбетов.

 
Напомним, 22 июня депутат мажилиса Юлия Кучинская потребовала у министра просвещения Асхата Аймагамбетова в кратчайшие сроки решить проблему с долгами по зарплате, а также с отпускными и оздоровительными пособиями для учителей. Она заявила, что задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.
 
Напомним, вопрос задолженности подняла вчера на заседании мажилиса депутат от партии AMANAT Юлия Кучинская. По ее словам, последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям. 
 
В этот же день партия AMANAT заявила, что проконтролирует выплату отпускных учителям школ.
 

Предложение сделать шахматы факультативным предметом в школах поддержал Токаев

22.06.2022, 15:19 49706
Предложение сделать шахматы факультативным предметом в школах поддержал Токаев
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев на встрече с прославленными казахстанскими шахматистками поддержал их предложение по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает СЦК, на встречу с главой государства были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры - Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, а также президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице-президент федерации Дармен Садвакасов.
 
Приветствуя прославленных шахматисток, глава государства отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу с "Алтын белгі" и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.
 
В ходе встречи также выступили лидеры национальной сборной Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, а также руководство шахматной федерации.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержки со стороны государства, создание необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.
 
Он поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий и рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развития шахматного спорта со стороны предпринимателей.
 
В завершение встречи президент подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат и пожелал молодым спортсменам новых побед на мировой арене.

Напомним, в апреле казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин.
 

Разговоры о закрытии "АртСпорта" безосновательны - Абаев

22.06.2022, 14:57 49821
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований, заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего все разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены. Регионы выделят на это необходимые средства. К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге", - сообщил глава ведомства.

 
Вместе с тем, по его словам, глупо говорить, что возмущения общественности по поводу перебоев в работе системы беспочвенны.
 

Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств, проверкой отчетов поставщиков услуг. В целях решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госорганами вносятся изменения в правила", - сообщил министр. 

 
По его словам, процесс состоит из двух этапов. На первом из них в мае текущего года были внесены изменения в приказы, усиливающие требования к квалификации преподавателей и тренеров. Также увеличен срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрен мониторинг за контролем качества и целевым освоением в электронном и общедоступном форматах. 
 

Теперь мы вносим изменения в рамках второго этапа", - подчеркнул спикер.

 
Он добавил, что на программу "АртСпорт" до конца года необходимо дополнительно 97 млрд тенге. В настоящее время, по словам министра, охват детей дополнительными спортивными секциями и кружками составляет 73%. Всего в стране 495 тысяч детей посещают 15 тысяч кружков и секций. На это выделено более 32 млрд тенге.
 
При этом Абаев отметил, что "АртСпорт" не единственный механизм развития массового спорта. Помимо системы подушевого финансирования и секций в организациях образования, в спортивных школах обучаются еще 386 тысяч детей. Общий объем финансирования в 2022 году составил 123,7 млрд тенге.
 

На сегодняшний день достигнуты хорошие результаты с запуском 41 физкультурно-оздоровительного комплекса. Из них 32 открыты в районных центрах и сельской местности. Кроме того, в сельской местности трудоустроены 3064 тренера, ответственных за организацию спортивных мероприятий и секций", - сообщил министр.

 
По его данным, для привлечения молодежи к спорту в прошлом году проводились внутришкольные и студенческие национальные лиги по баскетболу, волейболу, футзалу, казакша курес, настольному теннису. 
 

Преподавателям физической культуры на всех уровнях системы образования назначена доплата за проведение внеурочной деятельности. При этом охвачены более 30 тысяч учителей физкультуры. В 2022-2024 годах на эти цели регионам выделят дополнительно 21 млрд тенге", - сказал министр.

 
Он отметил, что программа "АртСпорт" имеет мультипликативный эффект и способствует оздоровлению нации. 

Ранее сообщалось, что в Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования, а в Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов