21.11.2024, 12:30 5296
В Казахстане появится Национальный центр компетенций
Центр выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров
Фото: unsplash.com
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане появится Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Открытие Национального центра компетенций станет ключевым шагом в реализации стратегии по повышению качества образования и привлекательности рабочих профессий. Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills, обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, станет важной диалоговой площадкой для бизнеса и образовательных учреждений, что способствует улучшению взаимодействия между работодателями и системой подготовки специалистов", - заявил на закрытии IX Республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan - 2024 министр просвещения Гани Бейсембаев.
Отмечается, что аналогичные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия, которые уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Ранее президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий.
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11.10.2024, 10:05 121901
В крупных школах Казахстана откроют кабинеты стоматологии
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В крупных школах Казахстана со следующего года поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии", - проинформировали в пресс-службе.
Также глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в ходе встречи министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой с директорами столичных организаций образования подчеркнул, что с прошлого года организовано бесплатное питание для 1,7 млн учащихся.
Кроме того, в целях организации качественного питания министерством пересмотрены 7 нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники.
Мы должны нести "здоровый стиль жизни" с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению. Важна ответственность каждой задействованной стороны, и в первую очередь предпринимателей. Особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания. Совместная работа с Министерством здравоохранения играет ключевую роль в реализации этих целей", - добавил министр просвещения.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что со следующего года в школах возобновят проверки СЭС.
09.10.2024, 11:30 129561
Почти в 1,8 тысячи казахстанских школ установили Starlink
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти в 1,8 тысячи школ установили спутниковый интернет Starlink, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Starlink установлен в 1798 школах, что позволило увеличить скорость соединения в 3 раза", - проинформировали в ведомстве.
Также в 81 школе завершаются работы по подключению к интернету. Подчеркивается, что с начала прошлого года охват увеличен с 19% до 89,5%.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что до конца года терминалы Starlink получат около 2 тыс. школ. Он также озвучил стоимость спутникового интернета. По словам министра, одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тыс. долларов. Тариф составляет порядка 140 тыс. тенге в месяц. На одну школу рассчитан один терминал.
Обеспечить казахстанские школы высокоскоростным интернетом, особенно в отдаленных селах, Министерству цифрового развития не удавалось много лет. Проблему помогла решить основанная Илоном Маском компания SpaceX, которая в настоящее время является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом в октябре прошлого года на встрече с президентом Токаевым предложила вице-президент по вопросам Starlink Лорен Дрейер.
30.09.2024, 17:20 158286
Филиал МГИМО откроют в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве" заявил, что в РК откроют филиал Московского государственного института международных отношений, сообщает Акорда.
Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. По его словам, в России сейчас обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана.
Ранее филиал Китайского политехнического университета начал работу на базе КазНУ.
26.09.2024, 12:13 176976
Казахстанские водники будут повышать квалификацию в Китае и Франции
В этом году 450 специалистов "Казводхоза" проходят курсы повышения квалификации
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана договаривается с Китаем и Францией о курсах повышения квалификации для отечественных водников в 2025 году.
Вопрос нехватки квалифицированных специалистов поднимается регулярно, поэтому подготовка кадров - одно из важнейших направлений нашей работы. В этом году 450 специалистов "Казводхоза" проходят курсы повышения квалификации. А в Таразе открылся Национальный университет водного хозяйства и ирригации. В программу "Болашақ" включены водные специальности. Кроме того, 523 выпускника поступили на грант по специальностям водной сферы. Это вдвое больше, чем год назад", - сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов.
Ранее Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками. Также Минводы договорилось с Россией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.
26.09.2024, 10:38 178071
Верховный суд: запрет на ношение платков в школах не отменялся
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд не отменял запрет на ношение платков в школах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В публикациях СМИ и в социальных сетях распространяется недостоверная информация, что Верховный суд признал ношение платков в школах законным. В рамках рассмотрения дела судебная коллегия по административным делам Верховного суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении. Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан", - уточнили в Верховном суде.
По данным пресс-службы, полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.
Также отмечаем, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме.
При этом неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях", - отметили в суде.
23.09.2024, 17:12 188566
После череды трагедий с детьми в Казахстане пройдет неделя родительских собраний
Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - После череды трагедий с детьми в Казахстане во всех школах страны с 23 по 27 сентября пройдут родительские собрания, посвященные обеспечению безопасности детей, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве. Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых - наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде", - проинформировали в ведомстве.
Также специалисты подчеркивают важность регулярного общения с ребенком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлеченности родителей в его жизнь.
Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности - это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети - это будущее, и от нас зависит их благополучие", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
Детский омбудсмен заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
13.09.2024, 12:15 218761
Уроки безопасности начались с этого года в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября во всех организациях образования страны начались уроки безопасности. Занятия проводятся еженедельно по 10 минут в рамках классного часа с повторением темы трижды в год, сообщает Министерство просвещения РК.
Уроки направлены на создание у детей уверенности в своих действиях в различных жизненных ситуациях, учитывая возрастные особенности и уровень развития детей. Наша задача - не только повысить их осведомленность, но и научить правильно действовать в различных ситуациях", - отметила председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
Основное внимание на уроках безопасности будет уделено следующим темам:
- Для детей старших групп детских садов (4 лет) - изучение номеров телефонов экстренных служб и контакт-центров, умение правильно позвонить в экстренную службу, запоминание основных сведений о себе, изучение опасностей, связанных с окнами, а также формирование правил поведения на детских площадках, в игровых центрах и аттракционах.
- Для детей начальных классов - опасности на водоеме, как распознать опасность при стуке в дверь, как действовать при встрече с чужими людьми, опасности на льду, как научиться защищать себя, риски виртуальной дружбы и меры предосторожности при встрече с бродячими собаками.
- Для средних классов - занятия по темам опасных челленджей, как уверенно и безопасно отклонить приглашение чужого человека, как избегать опасных объектов на улице (например, фонтаны, электрощитки), кибербуллинг и способы защиты от него, о важности доверительных отношений с родителями, опасные увлечения в интернете, а также права и обязанности ребенка.
- Для старших классов и студентов 1-2 курса колледжей - как как не попасть на уловки мошенников и обезопасить себя от сомнительных видов заработка, риски онлайн-игр и обеспечение безопасности, как реагировать на негативные эмоции и высказывания, безопасные условия труда, доверие родителям и правила несения ответственности за свои действия.
Уроки внедрены в рамках реализации комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы", - напомнили в ведомстве.
06.09.2024, 12:10 236131
Проекты новых школьных учебников вынесли на обсуждение с казахстанцами
Обсуждение продлится до 30 сентября 2024 года
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты новых школьных учебников для четвертых классов, внедряемых в 2025-2026 учебном году, вынесены на обсуждение с казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Для этого необходимо пройти на сайт Центра экспертизы содержания образования (...) в раздел "Общественное обсуждение учебных изданий", - уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что в обсуждении могут принять участие учителя, родители, представители общественных организаций и все неравнодушные.
На сайте доступны учебники по следующим предметам: "Русский язык" для школ с казахским языком обучения, "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", Иностранные языки , а также электронный учебник по "Цифровой грамотности". Все полученные замечания и предложения по улучшению качества и содержания учебников будут учтены при экспертизе и доработке материалов. Обсуждение продлится до 30 сентября текущего года", - добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что казахстанцы часто высказывают недовольство качеством учебников. В апреле прошлого года родители школьников в социальных сетях пожаловались, что ссылка в учебнике за шестой класс по естествознанию ведет на сомнительный сайт знакомств для взрослых.
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия поручил ввести законодательную ответственность для разработчиков учебников.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?