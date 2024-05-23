22.05.2024, 09:28 13081
В Казахстане продлили регистрацию на ЕНТ
Фото: КНБ РК
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Для абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, база регистрации откроется 22 мая.
С учетом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование 22 мая с 10.00 до 18.00. Тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты", - сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Отмечается, что для абитуриентов, которые уже дважды подавали заявление, данное действие будет недоступно.
Как сообщалось ранее, проведение ЕНТ в шести регионах, пострадавших от паводков, продлили с 25 мая по 12 июля.
Абитуриентам из шести регионов, пострадавших от наводнения, были приняты три основные меры. Во-первых, чтобы дать детям в этом регионе больше времени, срок их тестирования был перенесен: с 1 июня по 12 июля. Мы даем детям 47 дней. Во-вторых, в этом году мы выделяем 20 процентов госзаказа, то есть 12 тысяч грантов, отдельно в те же пострадавшие регионы. В-третьих, если в этом году дети, сдавшие основное ЕНТ в 6 регионах, набрали низкие баллы, то в январе и марте мы дадим возможность применить полученные баллы. Учитывая особую ситуацию, мы принимаем такое решение только в этом году", - сказал министр в ходе заседания правительства.
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21.05.2024, 11:41 21476
Школьников в пострадавших от паводков регионах освободили от сдачи годовых экзаменов
В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3,5 тыс. школьников из пострадавших от паводков регионов освободили от промежуточных и итоговых экзаменов. В их числе обучающиеся Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областей, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.
В связи с объявлением ЧС природного характера 3581 учащийся Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей освобождаются от промежуточных и итоговых экзаменов", - сказал министр.
По его словам, итоговая оценка будет выставлена на основе годовых оценок.
Напомним, итоговые экзамены выпускников 9-х и 11-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня. Впервые для учащихся 5-8-х, 10-х классов с целью оценки уровня владения казахским языком проведут промежуточные экзамены по казахскому языку.
Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12-15 июня.
Кроме того, в ходе заседания правительства министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что проведение ЕНТ в шести регионах, пострадавших от паводков, продлилось с 25 мая по 12 июля.
Абитуриентам из шести регионов, пострадавших от наводнения, были приняты три основные меры. Во-первых, чтобы дать детям в этом регионе больше времени, срок их тестирования был перенесен: с 1 июня по 12 июля. Мы даем детям 47 дней. Во-вторых, в этом году мы выделяем 20 процентов госзаказа, то есть 12 тысяч грантов, отдельно в те же пострадавшие регионы. В-третьих, если в этом году дети, сдавшие основное ЕНТ в 6 регионах, набрали низкие баллы, то в январе и марте мы дадим возможность применить полученные баллы. Учитывая особую ситуацию, мы принимаем такое решение только в этом году", - сказал министр.
17.05.2024, 11:17 50216
Количество грантов в техникумах увеличено на 60 тысяч мест
Число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тысяч человек
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тыс. мест. Таким образом, число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тыс. человек, сообщает Министерство просвещения РК.
К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям", - сказал директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.
Государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.
Ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников", - пояснили в Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что прием заявлений на основное Единое национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая. По решению Министерства науки и высшего образования РК в этом году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
14.05.2024, 19:54 67551
Инциденты с детьми в двух областях: в Минпросвещения прошло экстренное совещание
Глава ведомства подчеркнул важность усиления работы психологических служб
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инциденты в Павлодарской и Жамбылской областях обсудили на экстренном совещании по вопросам безопасности детей совместно с заместителями акимов областей, департаментами полиции, руководителями управлений образования, территориальных департаментов и подведомственных организаций, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова отметила, что с начала 2023 года министерством совместно с заинтересованными госорганами проделана всесторонняя работа по оснащению организаций образования техническими средствами безопасности. Приняты нормативно-правовые акты, комплексный план по защите детей и антибуллинговая программа. Однако эти негативные ситуации раскрыли недоработки со стороны местных исполнительных органов. Хотя ранее неоднократно ставились задачи по усилению психолого-педагогической работы в школах.
Глава Минпросвещения РК подчеркнул важность усиления работы психологических служб и ускорения процесса их открытия в остальных восьми регионах страны.
Отдельно министр остановился на усилении внутришкольного контроля и закреплении участковых инспекторов за каждой школой. Комитету по охране прав детей совместно с территориальными департаментами необходимо держать на контроле качественную организацию внутришкольного учета и психолого-педагогического сопровождения в школах.
Напомним, в Павлодаре ученик одной из школ напал с ножом на одноклассника и учителя.
Тело несовершеннолетнего мальчика обнаружили возле одного из домов в селе Сыпатай батыра Жамбылской области.
30.04.2024, 19:35 144641
В Минпросвещения разрешили провести последний звонок для выпускников
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля сообщил, что последний звонок для выпускников прозвенит 25 мая.
Поручаю провести последние звонки по всей стране 25 мая. Уверен, что выпускники отметят это мероприятие с высокой культурностью, без расточительства, помпезности и на уровне духовной человечности. Ответственность за качественную организацию окончания учебного года и соблюдение мер безопасности ложится на руководителей региональных управлений образования", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года.
2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.
В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с завершением 25 мая.
Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11-х (12-х) классов пройдет с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.
30.04.2024, 15:47 147186
Прием заявок на ЕНТ стартует в Казахстане 6 мая
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявлений на основное Единой национальное тестирование (ЕНТ) стартует в Казахстане 6 мая и продлится до 14 мая, проинформировал Национальный центр тестирования.
Само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ - с 25 мая по 12 июля.
Отмечается, что по решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.
Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.
В пресс-службе центра отметили, что в формате тестирования изменений нет.
Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и двум предметам на выбор. Изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка", - пояснили в НЦТ.
Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений - 120, включая 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности чтения, 10 заданий по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным - 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.
В целях обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов тестируемым выдается бумажный вариант таблиц", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того уточняется, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
Пороговый балл не изменился: для поступления на направления "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" - не менее 60 баллов для нацвузов; для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов.
При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее). При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории и видеонаблюдения. После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", - предупредили в центре тестирования.
26.04.2024, 08:28 184651
В Минпросвещения рассказали, как пройдет последний звонок в школах Казахстана
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех казахстанских школах пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК.
2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников, из них 186 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей.
В этом году продолжительность учебного года составляет 34 недели с завершением 25 мая.
В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года", - отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.
Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11-х (12-х) классов пройдет с 12 по 15 июня после завершения всех школьных экзаменов.
Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11-х классов не разрешаются сборы денег, пышные торжественные мероприятия, банкеты и выезды на автомобилях", - отметили в министерстве.
Напомним, 1 апреля в Казахстане начался прием заявлений для зачисления в первый класс. Он продлится до 31 августа 2024 года.
20.04.2024, 18:54 218986
Школьникам из СКО частично отменят СОР и СОЧ
В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по ситуации
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Петропавловск. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьникам из пострадавших от паводков населенных пунктов Северо-Казахстанской области отменят СОР и СОЧ, сообщила на брифинге в СЦК официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы.
На сегодня принято решение об отмене СОР и СОЧ в Северо-Казахстанской области частично в пострадавших населенных пунктах. В Акмолинской и Западно-Казахстанской областях решение будет приниматься по мере ситуации", - сказала спикер.
В настоящее время ведется работа по установлению причиненного ущерба и составлению списка педагогов, пострадавших в результате паводков. Ассоциации частных организаций образования открыли сбор для помощи пострадавшим. На сегодня собрано более 12 млн тенге.
Ранее проведение текущего контроля отменили в Актюбинской и Атырауской областях.
По последним данным МЧС, в эвакопунктах остаются 8778 человек, из них 3810 детей. В районах со сложной паводковой обстановкой более 80 школ перевели на дистанционное обучение.
18.04.2024, 13:30 227866
На каких условиях отечественные ученые из-за рубежа возвращаются в Казахстан - Миннауки
Большинство из них готовы приезжать на краткосрочный период - месяц или три месяца
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Дархан Ахмед-Заки в кулуарах сената рассказал, как казахстанские ученые возвращаются из-за рубежа развивать отечественную науку, передает корреспондент агентства.
По данным спикера, в прошлом году министерство провело переговоры с порядка 250 учеными, работающими за пределами Казахстана.
Большинство из них готовы приезжать на краткосрочный период - месяц или три месяца. Чтобы они приехали, нужно обеспечить соответствующую материально-техническую базу. Мы знаем, что где-то около 1 миллиона тенге вузы платят ученым из-за рубежа", - сообщил вице-министр.
Он отметил, что ученые не отказываются работать в Казахстане, потому что когда-то здесь получили образование, и это дало им старт дальше вовлечься в мировую науку. По его словам, они считают своим долгом помочь молодым ученым в Казахстане.
Напомним, вчера мажилис принял во втором чтении закон "О науке и технологической политике". В законе, в частности, определяются субъекты научной деятельности и их права.
Ранее президент Токаев неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки и повышения статуса ученых.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?