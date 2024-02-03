В Казахстане продлят срок приема документов для зачисления детей в школы

Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения по просьбе родителей и общественности внесены изменения в правила приема в образовательные организации.





Если ранее срок приема в первый класс осуществлялся с 1 апреля по 1 августа, то теперь прием документов в первый класс от родителей или иных законных представителей ребенка будет проходить в период с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года", - рассказали в Минпросвещения.





Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.





Вместе с тем срок приема заявлений обучающихся в десятый класс изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.





Обучающиеся, не зачисленные в колледжи, имеют возможность беспрепятственно продолжить обучение в 10-11-х классах школы", - добавили в ведомстве.