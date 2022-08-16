В Казахстане продлят учебный год

НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Учебный год 2022-2023 продлят на две недели. Об этом сообщили в Министерстве просвещения во время аппаратного совещания, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на "Хабар 24".
Предстоящий учебный год будет длиться 35 недель для первоклассников и 36 недель во 2-11-х классах и закончится 1 июня.
График каникул на 2022-2023 учебный год:
- осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года;
- зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года;
- весенние - с 18 по 26 марта 2023 года;
- летние - с 1 июня по 1 сентября.
Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года.
Приказ министра просвещения Асхата Аймагамбетова о продлении учебного года находится на стадии регистрации в Минюсте.