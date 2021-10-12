В Казахстане сохраняется высокая потребность в учителях

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Исходя из вакансий электронной биржи труда, в сентябре в Казахстане наблюдалась высокая потребность в работниках сферы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Центра развития трудовых ресурсов, на электронной бирже труда в сентябре наблюдался рост спроса как со стороны предприятий, так и со стороны соискателей: было размещено 137,9 тыс. вакансий (прирост 22%) и 62,2 тыс. резюме (прирост 8%).
В сентябре остается повышенный спрос на специалистов в области образования - более 18 тыс. вакансий, что, по-видимому, связано с возвращением к традиционному формату обучения в школах, колледжах и вузах", - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Также, по информации ведомства, на рынке наблюдается рост спроса на истопников, операторов котельной и машинистов (кочегаров) котельной, для которых прирост к предыдущему месяцу составил почти 2,9 тыс. вакансий. А общая потребность на них в сентябре, по данным ЭБТ, составила более 3 тыс. вакантных мест.
Еще одним фактором, повлиявшим на динамику спроса в этом месяце, стала общенациональная перепись населения Казахстана. Так, на ЭБТ было опубликовано 7,8 тыс. вакансий интервьюеров, в сравнении с августом прирост составил 5,3 тыс. В разрезе регионов наибольшее количество вакансий для интервьюеров было размещено в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях", - отметили в пресс-службе.
На фоне общего роста количества вакансий в сентябре в разрезе регионов наблюдается сокращение вакантных рабочих мест в Алматы (-10%) и в Мангистауской области (-7%). При этом лидером по количеству опубликованных вакансий в прошлом месяце стала Алматинская область с 12,6 тыс. (прирост 6,6 тыс. вакансий или 109%), уточняет источник.
С другой стороны, как и в случае с вакансиями, наибольшее снижение активности соискателей наблюдается в Алматы (-24%) и Мангистауской области (-21%). В то же время наибольший прирост резюме произошел в Акмолинской (+40%) и Северо-Казахстанской (+39%) областях, в которых в целом отмечается наименьшее количество резюме в сравнении с остальными регионами - 1,6 тыс. и 2 тыс. соответственно.
Вместе с тем при сопоставлении числа резюме и вакансий среди квалифицированных занятий, наряду с интервьюерами наблюдается нехватка охранников (504 резюме и 2,3 тыс. вакансий), водителей автомобилей (948 резюме и 2 тыс. вакансий), а также воспитателей (1,3 тыс. резюме и 2,3 тыс. вакансий). Среди неквалифицированных занятий в дефиците подсобные рабочие, грузчики, разнорабочие, кухонные рабочие и уборщики в школах.
В сентябре избыточными среди квалифицированных занятий оказались юристы (790 резюме против 331 вакансии), учителя физкультуры и спорта (1,3 тыс. резюме и 965 вакансий), а также финансисты (238 резюме и 24 вакансии). Среди неквалифицированных занятий высокая конкуренция за рабочие места отмечается среди вахтеров и рабочих по благоустройству населенных пунктов.
Если рассматривать работодателей, то наибольшее число вакансий на ЭБТ оставили предприятия в сферах образования, сельского хозяйства и прочих услуг, а также в области статистики и социологии. В региональном разрезе предприятия в сфере образования проявили наибольший спрос в Алматинской (3,6 тыс. вакансий), Актюбинской (2,7 тыс.), Карагандинской (2,3 тыс.) областях и Нур-Султане (2,3 тыс.). В свою очередь, предприятия сельского хозяйства разместили большее количество вакансий в южных регионах, а именно в Туркестанской (3,5 тыс.), Алматинской (2,3 тыс.) и в Жамбылской (1,6 тыс.) областях, сообщили в пресс-службе.
Nur Otan: Педагоги-ассистенты для особенных детей на грани увольнения из-за низких зарплат
06.10.2021, 15:39 55783
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Создание условий для инклюзивного образования в вузах, колледжах, школах и детских садах, а также другие актуальные вопросы исполнения предвыборных обещаний рассмотрели в республиканском общественном совете по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, участники заседания обсудили методическое сопровождение особенных детей в школах. По словам члена совета, руководителя фонда "Болашак" Динары Чайжунусовой, одной из наболевших проблем стала чрезмерная нагрузка педагогов-ассистентов.
В настоящее время они получают 90 тысяч тенге в месяц, а сопровождают как минимум 2 детей. Поэтому и наблюдается постоянная текучесть кадров, на фоне которой дети остаются без сопровождения в течение целого учебного года, что сказывается на качестве обучения. В нашем проекте работает порядка 300 педагогов-ассистентов и все они сейчас находятся на грани увольнения из-за низкого уровня оплаты труда", - подчеркнула Чайжунусова.
Согласно информации министерства образования и науки, всего по стране работают около тысячи педагогов-ассистентов, дополнительно учителя-предметники проходят специальные курсы. А низкие зарплаты объясняются степенью их квалификации.
В ходе заседания члены совета также обсудили состояние интернатных учреждений. Всего в Казахстане 577 интернатов, где проживают более 147 тыс. детей. Это специальные интернаты для детей с нарушениями зрения, слуха, медико-социальные учреждения, специализированные – для одаренных детей, а также интернаты для многодетных и малообеспеченных семей, пришкольные интернаты, школы-интернаты.
Как отметила председатель совета, депутат мажилиса Динара Закиева, еще в феврале 2019 года на партийных слушаниях Совет поднимал проблему ужасающих условий проживания в некоторых интернатных учреждениях. И только после вмешательства Nur Otan было отремонтировано 19 интернатов, проведена канализация, обновлены мебель и оборудование. Однако данный вопрос требует постоянного внимания и системного подхода для того, чтобы в корне изменить и улучшить жизнь детей во всех интернатных учреждениях.
Соответствующий депутатский запрос направлялся еще в феврале этого года. Несмотря на это, за 2 года никаких системных действий со стороны министерства образования не последовало. Понимает ли МОН, что несет ответственность за охрану прав детей в стране и в чем заключается эта работа? Мы попросили региональные советы самостоятельно провести работу по интернатам, принять решения по улучшению условий с акиматами в каждом из них. Только теперь у нас есть ясная картина, в каком интернате был или будет проведен капитальный или текущий ремонт, куда что требуется. Мы продолжаем заниматься этой работой, а региональные советы возьмут на контроль исполнение задачи по улучшению условий в каждом интернате. Наша цель – сделать все интернаты страны комфортными для проживания детей", - заявила спикер.
По ее словам, члены совета изучили условия в 534 интернатных учреждениях. Единственная область, охватившая капитальным и текущим ремонтом все интернаты – это Павлодарская область. В лидерах также Костанайская область: из 36 интернатных учреждений в области отремонтировано 29 интернатов. Хуже всего ситуация в Кызылординской и Мангистауской областях, где за последние 3 года капитальные ремонты в интернатах не проводились.
В Алматинской области сделан капитальный ремонт только в 3 учреждениях, а в остальных даже не планируется. В Туркестанской области капитальный ремонт проведен только в 1 учреждении - и это тот интернат, который мы посетили и по которому поднимали вопрос, но их в регионе ещё 40. Обращаю внимание коллег из Караганды, где в городской школе-интернате №68 общежитие находится на первом этаже школы, в одной комнате проживают от 15 до 25 детей", - добавила Закиева.
Соответствующих планов для улучшения состояния интернатных учреждений также нет в Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской и Мангистауской областях.
По словам вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой, уже разработан проект совместного приказа, в соответствии с которым в дальнейшем мониторинг и контроль соблюдения прав детей, в том числе детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на образование, питание, подвоз, отдых будет проводиться в плановом порядке. Кроме того, вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях в части наделения правом привлечения к административной ответственности за неисполнение вынесенных предписаний по итогам проверок.
По итогам заседания совет попросил министерство образования и науки предоставить список учреждений, где планируется создать условия для инклюзивного образования в 2022 году, а также отчет по результатам мониторинга интернатных учреждений с указанием выявленных проблем, сроков и путей их решения. Кроме того, члены совета рекомендовали пересмотреть нормативно-правовые акты по интернатным учреждениям.
Конфиденциальные данные образовательных учреждений оказались под угрозой - KZ-CERT
29.09.2021, 17:08 136000
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Конфиденциальные данные образовательных учреждений Казахстана оказались под угрозой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В процессе мониторинга казахстанского сегмента Интернета на наличие угроз информационной безопасности обнаружен файловый сервер, который был доступен по протоколу SMB (Server Message Block). Данный сервер принадлежит одному из филиалов зарубежного образовательного учреждения. На обнаруженном файловом сервере хранятся такие конфиденциальные данные, как файлы с логинами паролями студентов и преподавателей, для получения доступа к системе дистанционного обучения, а также различные внутренние документы", - сообщили в службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.
По информации службы, угроза состоит в том, что выявленные файлы с логинами и паролями в открытом доступе могут быть потенциально использованы злоумышленниками для получения несанкционированного доступа к личным кабинетам учащихся и преподавателей, при котором также возможна несанкционированная модификация информации (например, изменения оценок).
Кроме того, на выявленном сервере имеется возможность беспрепятственной загрузки и изменения файлов, которая может привести к нарушению целостности и доступности данных и заражению вредоносным ПО информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Стоит отметить, что права на создание, редактирование и удаление файлов доступны без авторизации, то есть не требуется ввода логина и пароля для получения доступа к сетевым папкам выявленного сервера.
Со стороны службы KZ-CERT в адрес владельца потенциально уязвимого файлового сервера направлено уведомление с рекомендациями по ограничению доступа из Интернета".
Первую студию танцев в райцентре открыла хореограф из Алматинской области
29.09.2021, 14:46 138052
ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области преподаватель по хореографии Амина Урманова обучилась основам бизнеса и открыла в районе первую студию танцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21-летняя Амина Урманова проживает в городе Сарканде Саркандского района. Выпускница гуманитарного колледжа по образованию педагог-организатор досуга. Работала в колледже руководителем танцевального коллектива, а также преподавала хореографию в детском развивающем центре.
Будучи студенткой, я уже задумывалась о своей будущей профессии, было множество вариантов, начиная от наемного работника в качестве педагога в школе, детском саду. Приглашали в государственный ансамбль народного танца в город Талдыкорган, но хотелось самостоятельности. Поэтому решила попробовать себя в бизнесе", - рассказала предпринимательница.
В 2019 году Амина приняла участие в проекте "Жас касіпкер", где обучилась основам бизнеса. Позже девушка получила грант в размере 200 МРП в рамках программы "Енбек". Эти средства позволили арендовать студию и закупить оборудование. Студии дала амбициозное название "Грация".
В период обучения в колледже было очень много желающих обучаться танцам. Но в нашем городе такой студии не было, поэтому, изучив спрос, я решила открыть студию танцев. Пока это первая и единственная студия в нашем районе. В ней дети получают полный объем информации и упражнений, начиная от классических танцев и основ гимнастики до современных танцев".
В студии Амина преподает сама. Кроме национальных танцев, обучает танцам народов мира, современным, эстрадным и классическим танцам. В начале студии занимались 20 детей от 4 до 14 лет. Но сейчас количество участников в разы увеличилось. Недавно предпринимательница открыла группу для взрослых.
Ребята из "Грации" принимают участие в различных конкурсах. Летом этого года они стали лауреатами первой степени республиканского конкурса хореографического искусства "Танцуют все!".
По данным Палаты предпринимателей Алматинской области, с начала года в рамках программы "Енбек" по проекту основам предпринимательства "Бастау Бизнес" обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих предпринимателей. Всего из числа обученных по проекту с учетом завершивших в прошлые годы, грантовое финансирование и льготное кредитование получили более 1200 бизнес-проектов.