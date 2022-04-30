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В Казахстане стартовал прием заявлений на основное ЕНТ

29.04.2022, 12:21 3586
В Казахстане стартовал прием заявлений на основное ЕНТ
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - В Казахстане сегодня стартовал прием заявлений на основное ЕНТ, который продлится до 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ведомства, зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте app.testcenter.kz. 
 
Само тестирование пройдет с 16 мая по 5 июля, при этом абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
 

Ранее министр Асхат Аймагамбетов в письме выпускникам сообщил о решении в пользу абитуриентов. Они получили две возможности сдать ЕНТ и претендовать на грант. При этом можно выбрать одну комбинацию профильных предметов на две попытки", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев. 

 
В министерстве отметили, что по итогам двух предыдущих ЕНТ-2022 (январь, март) средний балл тестируемых составил 68,5 балла, что выше результатов прошлого года. Более 70% участников смогли набрать проходные баллы, лучший показатель - 135 баллов. Наблюдается прогресс и в соблюдении абитуриентами академической честности. Количество попыток пронести запрещенные предметы, а также их использования во время тестирования снизилось в 2-3 раза. 
 
Кроме того, во время мартовского ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. Это дает возможность абитуриентам подтянуть свои слабые стороны и еще тщательнее подготовиться к основному ЕНТ. 
 
Еще одна возможность выпускникам лучше подготовиться к ЕНТ - запуск Национальным центром тестирования бесплатных пробных онлайн-тестов. Вместе с тем продолжаются бесплатные онлайн-уроки от образовательных центров, разработанные совместно с НЦТ.
 

Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы", - проинформировали в МОН РК.

 
Также сообщается, что количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов - 140.
 
Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Для создания комфортных условий абитуриентам с особыми образовательными потребностями впервые для выполнения ими заданий тестирования помимо основных 240 минут дано еще 40 дополнительных минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. В ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева, а также таблица растворимости солей, которая обновлена с добавлением ряда активности металлов.
 
В МОН РК напомнили, что на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
 

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МОН утвердил сроки завершения учебного года и проведения экзаменов

28.04.2022, 15:14 8256
МОН утвердил сроки завершения учебного года и проведения экзаменов
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Министр образования и науки подписал приказ "Об утверждении сроков завершения 2021-2022 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с документом учебные занятия в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершатся 25 мая.
 
Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9-х (10-х) классов пройдут с 28 мая по 6 июня. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11-х (12-х) классов - с 27 мая по 10 июня. 
 
Сроки проведения экзаменов для обучающихся 9-х (10-х) классов:
 
  • письменный экзамен по казахскому, русскому, уйгурскому, узбекскому, таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе - 28 мая;
  • письменный экзамен по математике (алгебра) - 31 мая;
  • письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 3 июня;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 6 июня.
 
Сроки проведения экзаменов для обучающихся 11-х (12-х) классов:
 
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 27 мая; 
  • письменный экзамен по казахскому, русскому, уйгурскому, таджикскому, узбекскому языку (язык обучения) в форме эссе - 30 мая; 
  • устный экзамен по истории Казахстана - 2 июня; 
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 7 июня; 
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 10 июня 2022 года. 
 
Кроме того, для повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии, с 26 мая по 17 июня будет организовано обучение в летней школе для обучающихся с 1-го по 8-й и 10й класс. 
 
Напомним, что в этом году для подтверждения знака отличия "Алтын белгi" выпускникам необходимо сдать экзамен по математике в Назарбаев интеллектуальной школе.
 

Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета

27.04.2022, 15:18 12251
Ректор КазНу доложил президенту о проектах и проблемах университета
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах проделанной за год работы и планах дальнейшего развития университета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, ректор КазНУ ознакомил главу государства с ходом образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международными достижениями ученых вуза.
 

В ходе встречи Жансеит Туймебаев представил президенту предложения, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских проектов, улучшение кадровой работы, а также реконструкцию городка КазНУ в преддверии 90-летия учебного заведения", - сообщает Акорда. 

 
По словам главы университета, к 2024 году вуз планирует запустить более 650 проектов по наиболее перспективным направлениям научно-технического развития страны. Преобразование результатов проектов в реальный сектор экономики будет осуществляться путем создания порядка 20 спин-офф компаний.
 
Отдельно Туймебаев остановился на проблемах вуза, накопившихся в учебном заведении за долгие годы, и высказал свои предложения по их решению. В частности, он сообщил о высоком уровне износа общежитий и учебных корпусов, а также о том, что более 2 тысяч преподавателей и сотрудников нуждаются в обеспечении жильем.
 
В завершение встречи глава государства выразил поддержку предложениям руководителя учебного заведения, особо отметив необходимость кардинального повышения качества образования и увеличения вклада науки в социально-экономическое развитие страны.

 

В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых

27.04.2022, 12:42 13211
В Казахстане запустили акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Республиканскую акцию по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балага лайык» запустили в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе отметили, что акция проводится под лозунгом "Помоги школе стать лучше!". В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др.
 
По данным ведомства, через такой краудсорсинг и привлечение большого количества заинтересованных лиц будут выявлены организации образования, где нет теплых туалетов и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей.
 

Отметим, что законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, находятся в ведении акиматов. Ранее министерство направляло письма в акиматы ряда регионов о необходимости принятия мер по улучшению состояния школьных туалетов и школьного меню. Мы держим этот вопрос на контроле, и проведение акции поможет в выявлении организаций образования, где условия для комфортного пребывания детей в школе созданы не на должном уровне. Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Администрациям школ будет дано время для устранения нарушений. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них разглашаться не будет. Школьники, педагоги, родители также могут сообщить о росте цен в школьных столовых, насколько они удовлетворены школьным меню и в каких столовых продается вредная продукция - фастфуды, газированные напитки", - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

 
В МОН разъяснили условия проведения акции. Первый этап называется Check your school. Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp и Telegram по номеру 87006990446, а также по ссылке в Telegram-бот Balagakz_bot. Желающие могут направить фото и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и Tiktok с использованием хэштега #БалагаЛайык #balagalaiyq.
 
Уточняется, что видео должно быть продолжительностью не более двух минут, фото - не более 10 снимков. При этом обязательно нужно указать наименование организации образования и ее адрес. Материалы без указания данных рабочей группой рассматриваться не будут. Также материалы могут быть представлены в виде журналистских сюжетов о проблемах соблюдения требований в школьных столовых (пищеблоках), санитарных узлах организаций образования. 
 
По информации ведомства, специально созданная рабочая группа даст оценку поступившим материалам на предмет соблюдения требований к санузлам и столовым, затем направит поступившие фото и видео в управления образования регионов с требованиями по устранению нарушений. После того как будет проведена "работа над ошибками", в Instagram balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых "до" и "после".
 

Школьники, учителя, родители и другие заинтересованные лица могут сообщить, к примеру, об отсутствии санитарных условий, нерабочих смесителях, некачественном питании в школьных столовых и др. Мы призываем всех принять активное участие в акции и сделать организации образования комфортными и безопасными. Кстати, участники акции могут отправлять фото и видео школьных туалетов и столовых как не соответствующих нормам, так и образцовых. По итогам акции будут отмечены лучшие школы, где созданы комфортные условия для обучения и пребывания детей", - добавила Элина Паули.

 

Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ

26.04.2022, 14:43 16616
Для подтверждения "Алтын белгi" выпускникам нужно сдать экзамен в НИШ
Фото: aktobetimes.kz
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В этом году для подтверждения знака отличия "Алтын белгi" выпускникам необходимо сдать экзамен по математике в Назарбаев интеллектуальной школе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые правила в прямом эфире в Facebook разъяснила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова. По ее словам, как и прежде, выпускникам необходимо для получения аттестата сдать пять экзаменов, но для подтверждения "Алтын белгi" один из них - по математике нужно пройти на базе НИШ.
 

Это не новый предмет и не новые задания, это та же математика, которая сдается как в своей школе, так и в НИШ. Разница в том, что если выпускник претендует на получение знака "Алтын белгi", то он обязан этот предмет сдать на базе НИШ, где будет обеспечено внешнее оценивание его учебных достижений", - сказала вице-министр. 

 
При этом она отметила, что отличники могут сдать экзамен по математике и в своей школе, если не хотят претендовать на аттестат особого образца. В этом случае они получат аттестат с отличием.
 
По данным МОН, в этом году школу заканчивают более 170 тысяч 11-классников, из них на знак "Алтын белгi" претендуют более 7,5 тысячи. На начало этого учебного года претендентов было значительно больше - более 12,5 тысячи.
 
Ранее сообщалось, что бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане.
 

МОН сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны

25.04.2022, 09:58 22281
МОН сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Министерство образования и науки существенно сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны. Теперь студенты могут обучаться по 53 квалификациям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МОН, более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям. Но поскольку такая форма обучения не дает студентам качественных навыков, министерством проведена поэтапная работа по их сокращению. В этот раз заочное обучение исключено по таким профилям подготовки кадров, как "Право", "Образование", "Сервис, экономика и управление" и др. 
 

Сегодня требования к подготовке кадров в сфере технического и профессионального образования определяет рынок труда, работодатели. В связи с этим мы активно отходим от заочной формы обучения. Причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники, обучившиеся заочно. Колледжи все более активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые в свою очередь предоставляют студентам возможность обучаться на рабочих местах. Такая форма называется дуальным обучением. Это уже положительно сказывается на качестве образования. Из списка квалификаций для заочного обучения исключены невостребованные квалификации, в том числе и те, которые были объединены с учетом идентичности подготовки. И мы продолжим эту работу", - отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО.
 

В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО

25.04.2022, 08:50 23386
В Казахстане перенесли квалификационное тестирование для педагогов и МОДО
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане перенесли сроки квалификационного тестирования для педагогов и мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО) по техническим причинам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сожалением сообщаем о том, что наши попытки решить технические вопросы без приостановления тестирования не увенчались успехом. Поэтому мы вынуждены перенести все виды тестирования, в том числе мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), критерии оценки организаций образования и Национальное квалификационное тестирование (НКТ) для педагогов, запланированные с 25 апреля по 3 мая, на более поздний срок", - сообщили в Национальном центре тестирования.

 
Отмечается, что информация о новой дате и времени тестирования будет доступна в личном кабинете в разделе "Моя история" на следующей неделе.
 
В НИТ напомнили, что педагоги, которые не смогли завершить НКТ по техническим причинам, смогут продолжить тестирование с момента приостановления. Предыдущие ответы будут сохранены.
 

Порядка 50 уличных туалетов остаются в школах Казахстана

21.04.2022, 14:33 33236
Порядка 50 уличных туалетов остаются в школах Казахстана
Фото: ktk.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Уличные туалеты еще остаются при 50 школах в Казахстане. Два года назад их было более 2,5 тысячи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, МОН и акиматы провели большую работу по строительству цивилизованных санузлов в школах, пишет Liter.kz.
 

Два года назад в стране было 2700 уличных школьных туалетов. Если учитывать, что общее количество школ у нас порядка 7500, это большой процент. За два года была проведена серьезная работа, в настоящее время остались порядка 50 уличных туалетов", - сказал министр в кулуарах сената. 

 
По его словам, большинство из этих 2700 школ находятся в сельской местности, где нет центральной канализации, водоснабжения и ассенизаторского оборудования. Поэтому в первую очередь потребовалось строительство коммуникаций. До начала нового учебного года туалеты в оставшихся 50 школах тоже планируют привести в порядок.
 
Напомним, что в конце 2019 года в РК началась активная работа по ликвидации уличных туалетов в школах. Это произошло после того, как в Таразе семиклассница подверглась насилию в школьном уличном туалете.
 

Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане

20.04.2022, 15:43 35621
Бесплатное пробное ЕНТ можно пройти онлайн в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Бесплатное пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ запустил Национальный центр тестирования МОН РК. Тестирование можно пройти онлайн на сайте центра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пробное тестирование разработано для того, чтобы помочь абитуриентам лучше подготовиться к ЕНТ и понять, какие темы нужно изучить еще глубже, сообщается в пресс-релизе МОН РК.
 
Участникам тестирования необходимо ввести ИИН, выбрать комбинацию профильных предметов и приступить к пробному тестированию.
 

Министерством на постоянной основе ведется работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Поэтому для удобства абитуриентов запустили пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ, оно абсолютно бесплатно для наших абитуриентов. При прохождении пробного тестирования поступающий имеет возможность ознакомиться с тестовыми заданиями и проверить уровень своих знаний по выбранным предметам. Отметим, в этом году для детей с особыми потребностями мы создали специальные условия и добавили им дополнительные 40 минут при сдаче ЕНТ. Кроме того, для детей с особыми образовательными потребностями в этом году впервые разработаны задания без рисунков, схем и диаграмм", - сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

 
Еще одно новшество нынешнего ЕНТ и отличная возможность для детей подтянуть свои знания - это проведение индивидуального тематического анализа по каждому предмету. Также НЦТ было увеличено количество бесплатных онлайн-уроков по подготовке к ЕНТ. Кроме того, с прошлого года абитуриентам разрешено пользоваться калькуляторами, таблицей Менделеева и таблицей растворимости солей.
 

Пробное онлайн-тестирование также доступно и для педагогов, которые сдают Национальное квалификационное тестирование. Технология проведения пробного тестирования соответствует основному тестированию, то есть педагоги сдают тест по двум блокам. С его помощью учителя могут проверить свой уровень квалификации и подготовиться к основному квалификационному тестированию", - сообщили в МОН.  

 
Пробное тестирование педагоги могут пройти на сайте НЦТ по ссылке.
 

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