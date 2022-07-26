В Казахстане стартовал прием заявок на августовское ЕНТ

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Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа, проинформировали в Министерстве науки и высшего образования РК.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Напомним, что участие в августовском ЕНТ могут принять как выпускники школ этого года, так и прошлых лет, а также выпускники колледжей и те, кто обучался в зарубежных школах", - отметили в ведомстве.
Августовское ЕНТ, как и основное, пройдет в электронном формате с 10 по 13 августа. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.
Отмечается, что абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, на августовском тестировании смогут поменять комбинацию профильных предметов.
К сожалению, некоторые абитуриенты во время сдачи ЕНТ, которое проходило с января по июль, не смогли набрать пороговый балл. Без порогового балла они не смогут поступить в высшие учебные заведения страны. Для того чтобы у абитуриентов была возможность зачислиться на платное отделение, мы проводим августовское ЕНТ. Для этого необходимо набрать соответствующий пороговый балл и не менее 5 баллов по каждому предмету тестирования", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Кроме того, выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности, могут поступить на обучение по итогам собеседования.