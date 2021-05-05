В Казахстане стартовал приём документов по программе "Болашак"

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Казахстане начался прием документов по программе "Болашак", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на аппаратном совещании в Министерстве образования и науки РК президент АО "Центр международных программ" Айнур Карбозова сообщила о начале ежегодного конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" по программам: магистратура, докторантура, резидентура и стажировка.

Прием документов осуществляется через портал государственных услуг eGov.kz с 4 мая по 28 октября 2021 года. Присуждение стипендий будет проходить в три этапа - в июне, в августе и в ноябре.

В этом году для обучения по программе "Болашак" выделено 1055 стипендий. Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры и стажировки. 500 стипендий присуждаются по новой категории стажировок "Ученые". Данная категория утверждена Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с целью обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых ежегодно.

В пресс-службе Центра международных программ сообщили, что в 2021 году внесен ряд нововведений, направленных на повышение прозрачности процедуры получения стипендии.

Так, впервые список вузов, рекомендуемых для обучения по программе "Болашак", утвержден на 3 года. Данный формат внедрен с целью создания благоприятных условий и удобства в планировании и подготовке претендентам к участию в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак".

В список рекомендуемых зарубежных высших учебных заведений для обучения в рамках программы "Болашак" на 2021-2023 годы вошли 207 высших учебных заведений из 27 стран, входящих в топ-250 позиций двух и более академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education.

Перечень приоритетных специальностей по программе "Болашак" на этот год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировки.

В этом году приоритетные специальности распределены по таким направлениям, как "Образование", "Медицина", "Инновации и новые технологии", "Индустриальная инженерия", "Естественные науки", "Социальные науки" и "Креативная индустрия". В 2021 году в перечень включены такие актуальные специальности, как "Инклюзивное образование", "Методика и методология дистанционного образования", "Эпидемиология", "Иммунология", "Вирусология", "Урбанистика", "Аналитика больших данных", "Технология новых материалов", "Робототехника", "Промышленная автоматизация". Также важным отличием в этом году является появление в перечне приоритетных специальностей новых направлений "Инновации и новые технологии", "Креативная индустрия", которые объединяет инновационные специальности, которые способствуют развитию экономики. Данный перечень разработан на основе заявок от государственных органов и различных организаций с учетом среднесрочного прогноза потребностей рынка труда страны", - прокомментировали в пресс-службе.

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