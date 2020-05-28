Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточат требования к вузам, передает Kazakhstan Today.

Для повышения качества образования я дал поручение ужесточить требования к вузам. Конторам, выдающим псевдодипломы, абсолютно не место в нашей системе. Эту работу нужно завершить решительно и в самые быстрые сроки. Как бы трудно ни было, кто бы ни защищал эти так называемые вузы, эту работу надо завершить. Эти конторы по "печатанию" дипломов нужно решительно закрыть", - сказал президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Нацсовета общественного доверия.

Помимо этого, следует обеспечить поэтапную профилизацию вузов, повышение специализации и качества образования.

Важнейшим аспектом повышения качества образования должно стать внедрение всемерного развития культуры академической честности. Министерство обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами лиги академической честности", - сказал Токаев.

Президент Казахстана также поддержал инициативу поделить вузы на лиги.

Я, в принципе, поддерживаю предложение о том, чтобы в целом наши вузы были бы условно поделены на так называемые лиги, как это существует или имеет место в футболе - первая, вторая, третья лиги. Они могли бы конкурировать друг с другом, соперничать друг с другом", - сказал глава государства, отметив, что конкуренция в любой сфере - это прогрессивное явление и стимулирующий фактор.

Кроме того, в ходе мероприятия глава государства отметил необходимость обеспечить профилизацию вузов и колледжей, осуществляющих подготовку педагогических кадров через усиление квалификационных требований. Он сообщил, что стипендия для будущих педагогов будет повышена с 26 до 42 тысяч тенге.

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