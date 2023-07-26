В Казахстане в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата  

Глава правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования

Фото: primeminister.kz

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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, - Начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.





Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства доложил, что за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест. В текущем году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.





Фото: primeminister.kz





Также на сегодня разработаны стандарты оснащения новых учебных заведений мебелью и технологическим оборудованием, совместно с НПП "Атамекен" проработан вопрос участия в нацпроекте отечественных товаропроизводителей, ведется подготовка корпуса директоров комфортных школ по проекту "1000 лидеров изменений образования", продолжается формирование базы учителей для своевременного обеспечения их кадрами.





Премьер-министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.





По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить", - заявил Алихан Смаилов.





Он акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.





Фото: primeminister.kz





К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь", - указал премьер-министр.





О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тысяч педагогов новой формации по улучшенным стандартам.





Глава правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.





Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа - это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям", - отметил Алихан Смаилов.





Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать правительство о проводимой работе с указанием проблемны.



