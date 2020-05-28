В Казахстане введут ответственность разработчиков за качество учебников

Наболевший вопрос сегодня - это качество учебников. Вопрос поднимается регулярно, он далеко не праздный. От качества учебников зависит качество образования - это аксиома. Поэтому требования к научно-практической экспертизе и апробации учебников следует кардинально повысить. Это задача Министерства образования. Я бы сказал, что приоритетная задача. Учебники у нас очень низкого уровня. Кроме того, поручаю на законодательном уровне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников. Подготовил плохой учебник, не пошел он, как говорится в жизнь, - разработчик данного учебника должен нести ответственность. По-другому никак нельзя", - сказал Токаев.
Кроме того, глава государства поручил урегулировать вопрос дистанционного обучения.
Введение карантина и режима изоляции показало, что работоспособных систем дистанционного образования у нас в полном объеме пока нет. В будущем подобные кризисы могут повториться. Поэтому следует в ускоренном порядке урегулировать вопрос дистанционного обучения как на законодательном, так и на методологическом и организационном уровнях", - сказал Токаев.
Он отметил, что одним из наиболее важных инструментов при переходе на дистанционное обучение являются электронные учебники.
Министерство образования и науки должно подготовить план поэтапного перехода учебников на цифровой формат с закреплением прав на безвозмездное пользование ими за данным ведомством", - сказал президент.
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