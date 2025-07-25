24.07.2025, 11:32 6331
В Казахстане выделено 93 тысячи грантов для поступления в вузы
Открыты 24 филиала ведущих зарубежных университетов
Рассказать друзьям
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году для поступления в вузы РК выделены 93 тыс. грантов, включая магистратуру и докторантуру, сообщил на пресс-конференции в правительстве заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.
Также в стране открыты 24 филиала ведущих зарубежных университетов, вдвое увеличены стипендии студентов и финансирование колледжей.
Благодаря вводу новых общежитий дефицит мест сокращен на 72%. В результате в настоящее время снята острота данного вопроса. Эта работа будет продолжена", - сообщил вице-премьер.
Он также рассказал, что с начала года в стране открыто 172 детсада на 13 тыс. мест.
Введен новый стандарт питания: больше овощей, меньше сахара, исключены вредные продукты. Бесплатное горячее питание получают 1,7 млн школьников, в их числе 99 тыс. детей из социально уязвимых слоев. На их поддержку выделено 18,4 млрд тенге", - подчеркнул Кошербаев.
Продолжается строительство и модернизация школ. За последние два года открыто 274 новые школы на 388 тыс. мест.
новости по теме
17.07.2025, 09:53 61911
Во всех школах Казахстана стартует новая программа воспитания
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября во всех организациях образования стартует единая программа воспитания "Адал Азамат", сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы "Адал азамат". Это логичное продолжение ранее действовавшей программы "Біртұтас тәрбие", но с обновленным содержанием и названием", - отметили в ведомстве.
Согласно информации координатора программы НАО имени Ы. Алтынсарин, приказом Министерства просвещения от 26 мая 2025 года № 123 программа официально утверждена под новым названием.
Главная цель - воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.
Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру. Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики", - пояснили в Минпросвещения.
По данным ведомства, каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и т.д. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как "Өнегелі 15 минут", звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса.
Ранее в рамках прежней программы "Біртұтас тәрбие" уже были реализованы шесть крупных проектов: "Қамқор" (экология и волонтерство), "Еңбегі адал - жас өрен" (мотивация к труду и ориентация на профессию), Smart Bala (поддержка IT и инновационного мышления), "Шабыт" (духовное развитие через искусство и культуру), "Ұшқыр ой алаңы" (дебаты и интеллектуальные игры), "Балалар кітапханасы" (повышение грамотности и книжной культуры). При этом продолжат работу и профилактические проекты: "Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам", "Буллингтен қорған!", "Қауіпсіз қоғам". Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей", - отметили в пресс-службе.
16.07.2025, 16:20 70046
В Казахстане изменились правила поступления в вузы
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования", передает корреспондент агентства.
В частности, для участия в конкурсе на присуждение гранта высшего образования за счет средств республиканского, местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:
- в национальные ОВПО - не менее 65 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по областям образования "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 50 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;
- во вновь созданные в текущем календарном году национальные ОВПО и получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью - не менее 50 баллов, а по области образования "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов;
- в другие ОВПО - не менее 50 баллов, а по области "Педагогические науки" - не менее 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" - не менее 70 баллов, по направлению подготовки "Право" - не менее 75 баллов.
При этом отмечается, что по истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ или творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" не менее 3 баллов.
Также, согласно документу, прием иностранцев на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. Отмечается, что зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.
Подчеркивается, что прием иностранцев на обучение в национальные или другие ОВПО на основе гранта или на платной основе по области образования "Здравоохранение", поступающих на обучение на английском языке, осуществляется по результатам собеседования. Его проводят приемные комиссии ОВПО в течение календарного года только при наличии сертификата, подтверждающего владение английским языком:
- International English Language Tests System Academic, пороговый балл - не менее 5,0;
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test, пороговый балл - не менее 35 баллов;
- Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm, пороговый балл - не менее 417;
- TOEIC, пороговый балл - не менее 550;
- Duolingo English Test, пороговый балл - не менее 80.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана.
12.07.2025, 11:39 109901
Стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 по 20 июля проходит прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов. Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах, сообщает пресс-служба Миннауки.
Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:
- для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,
- для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" - не менее 70 баллов;
- для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов;
- для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации - не менее 50 баллов.
В ведомстве напомнили, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.
Список обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.
10.07.2025, 15:17 126131
У трех казахстанских медколледжей приостановлены лицензии из-за нарушений
В Казахстане проводится плановая проверка всех медицинских колледжей
Рассказать друзьям
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проводится постлицензионный контроль медицинских колледжей страны с целью выведения образования медицинских работников на качественно новый уровень, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
По информации Минздрава, на текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах, по итогам которых приостановлены лицензии трех учебных заведений из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В ведомстве уточнили, что контроль осуществляется по ключевым направлениям:
• соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;
• материально-техническое оснащение учебного процесса;
• выполнение учебных планов и программ;
• соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;
• наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.
Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством - вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность", - отметили пресс-службе.
Всего в 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: в Астане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.
В настоящее время в Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям:
• сестринское дело;
• лечебное дело;
• акушерское дело;
• стоматология;
• ортопедическая стоматология;
• фармация;
• гигиена и эпидемиология;
• лабораторная диагностика;
• медицинская оптика.
Ранее сообщалось, что теперь поступающие в медицинские колледжи абитуриенты будут сдавать экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности.
Читать:
09.07.2025, 14:46 134221
Поступающим в медицинские колледжи предстоит сдать новый экзамен
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента
Рассказать друзьям
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для поступающих в медицинские колледжи абитуриентов ввели новый экзамен, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения - на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
Мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", - отметили в Минздраве.
Абитуриентов и их родителей призывают внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.
Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений", - добавили в ведомстве.
06.07.2025, 16:03 155521
В Казахстане доступны более 8 тысяч программ подготовки рабочих кадров
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых инструментов трансформации системы технического и профессионального образования стал реестр образовательных программ ТиПО и послесреднего образования, разработанный НАО "Talap", сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Реестр - это современный цифровой ресурс, который помогает органам управления образования получать полную актуальную и достоверную информацию о всех программах колледжей страны. На сегодня в нем доступно 8 554 программы по 181 специальности от 667 колледжей со всей республики. Из них 96% программ - уровень технического и профессионального образования (ТиПО), 4% - послесреднее образование. При этом 55% программ на государственном языке.
Около 2,5 тысячи программ ориентированы на дуальное обучение, 70 программ - для лиц с особыми образовательными потребностями.
Колледжи активнее всего разрабатывают программы по инженерии, ИКТ, сфере обслуживания, бизнесу и управлению. Для их подготовки использовано более 500 профессиональных стандартов. В экспертизе программ приняли участие 540 экспертов, из них 311 педагогов и 229 работодателей.
В новом учебным году будут разработаны 3000 образовательных программ.
27.06.2025, 11:13 215156
В Казахстане в 2025 году зарубежные вузы откроют 10 филиалов
Число иностранных студентов выросло до 30 тыс. человек
Рассказать друзьям
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 10 филиалов зарубежных вузов откроют в Казахстане в 2025 году, сообщил на совместном заседании палат парламента министр финансов РК Мади Такиев.
По информации Минфина, в 2024 году в стране были открыты 11 филиалов зарубежных вузов. В 2025 году запланировано открытие еще 10 филиалов.
Также министр рассказал, что число иностранных студентов, обучающихся в Казахстане, выросло до 30 тыс. человек.
Кроме того, в прошлом году размер стипендии студентов вырос в 2 раза, а количество грантов увеличено на 7%.
Ранее сообщалось, что первый филиал Пекинского университета языка и культуры открывает набор студентов в бакалавриат. В сентябре в Астане начнет свою работу филиал МГИМО.
26.06.2025, 15:00 217936
Абитуриенты колледжей смогут подать заявки на поступление через eGov.kz
При оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания
Рассказать друзьям
Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане абитуриенты колледжей теперь смогут подать заявки на поступление через портал eGov.kz, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году услуга была существенно обновлена и стала удобнее для абитуриентов. Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время. Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что одним из ключевых изменений стало внедрение механизма фильтрации при выборе учебного заведения.
Система автоматически формирует список колледжей на основе выбранных пользователем параметров: регион обучения, язык, направление и специальность. После указания языка обучения отображаются только те учебные заведения, где предусмотрена программа на соответствующем языке. Также реализован отдельный фильтр для выпускников сельских школ из регионов, участвующих в программе "Серпін", - заявили в НИТ.
Отмечается, что подача заявления доступна только один раз, с возможностью выбора до четырех специальностей в четырех различных колледжах. Кроме того, важно учесть, что максимальный объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 мегабайт.
По данным пресс-службы, для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел "Образование" и выбрать категорию "Колледжи";
- выбрать из перечня услугу "Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования";
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок оказания услуги составляет от 3 до 5 рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы", - добавили в НИТ.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получить новое удостоверение личности онлайн.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.07.2025, 11:15Работу школьных лагерей и загородных центров будут лицензировать в Казахстане 24.07.2025, 11:58Наши права грубо нарушены: жители Турксибского района Алматы обратились к президенту из-за сноса дома34971Наши права грубо нарушены: жители Турксибского района Алматы обратились к президенту из-за сноса дома 24.07.2025, 13:4731476Владельцы ГТС будут в ответе за их состояние и безопасную эксплуатацию 24.07.2025, 15:31Предполагаемый ущерб в 35,8 млрд тенге: депутат заявил о начале расследования деятельности "СК-Фармация"28681Предполагаемый ущерб в 35,8 млрд тенге: депутат заявил о начале расследования деятельности "СК-Фармация" 24.07.2025, 16:5125986Город инстаграмных локаций: живописные улочки и стильные кинолаунжи Алматы 18.07.2025, 15:01262861Президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс 18.07.2025, 10:34250751ВАП выявила нарушения на 747 млн тенге по итогам аудита налогового и таможенного администрирования 18.07.2025, 09:14247811На ПНХЗ завершились планово-предупредительные работы 19.07.2025, 09:02219406В Казахстане намерены повысить цены на сжиженный газ с 1 августа 18.07.2025, 18:30215051Казахстанская делегация приняла участие во втором телевизионном фестивале стран ШОС в Китае 03.07.2025, 15:50731171Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31723301Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11704871Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15686766Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12677106Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?