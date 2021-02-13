В Казахстане закрыли 8 колледжей

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Министерством образования и науки Республики Казахстан осуществлен возврат лицензий 8 колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена, передает Kazakhstan Today.

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК в рамках мониторинга образовательной деятельности учебных заведений выявлены колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы.

В некоторых из них не было набора абитуриентов. Так, Кокшетауский юридический колледж и Талдыкорганский юридический колледж осуществили выпуски, затем добровольно вернули лицензии", - рассказали в пресс-службе Минобразования.

По данным ведомства, все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения и решили вопрос трудоустройства преподавателей.

МОН РК продолжит мониторинг, направленный на выявление колледжей, не соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.

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