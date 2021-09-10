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В Кокшетау прошла интеллектуальная игра среди студентов на знание языков

09.09.2021, 10:40 5617
В Кокшетау прошла интеллектуальная игра среди студентов на знание языков
Фото: УВП
КОКШЕТАУ. 9 СЕНТЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости страны и декады, посвященной Дню языков народа Казахстана, в Кокшетауском университете Абая Мырзахметова прошла интеллектуальная викторина "Своя игра", сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили организаторы мероприятия - областной молодежный ресурсный центр, - викторина проведена с целью привития интереса студентов к изучению государственного языка, расширения знаний других языков народа Казахстана, развития творческих и интеллектуальных способностей молодежи.
 
В викторине приняли участие пять команд, каждую из которых представляли три участника. Студенты отвечали на вопросы по истории, литературе, культуре, демонстрировали знание пословиц и поговорок на разных языках. 
 

Игра прошла на высоком уровне. Каждая команда проявила интерес и активность, умение работать в команде. Ребята показали хорошие знания не только государственного языка, но и других языков. Выражаем благодарность всем участникам и желаем им дальнейших успехов", - отметил специалист молодежного ресурсного центра Акылбек Ахметов.

 
В завершении интеллектуальной игры каждой команде были вручены сертификаты от организаторов.
 
К слову, в регионе в рамках декады языков народа Казахстана будут проведены около двух тысяч разноформатных мероприятий. 
 

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